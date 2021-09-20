Бизнес на линии огня: Как цветы, пчелы и молоко помогают выжить на Донбассе

Свое дело может помочь в кризисной ситуации. Фото: Новости Донбасса

Зачастую в прифронтовых населенных пунктах Донбасса трудно найти работу. Многие жители вынуждены уезжать на заработки, но свои ограничения внесла пандемия коронавируса. В такой ситуации может помочь свое дело. «Новости Донбасса» рассказывают о людях, которые не побоялись развивать малый бизнес в зоне конфликта.







Ежедневные букеты из инстаграма



В десяти километрах от линии соприкосновения в селе Березовое в Донецкой области расположилась цветочная ферма. Сестры-близняшки Александра и Ольга Сидорук до начала пандемии работали за границей в ресторанном бизнесе, но из-за коронавируса вынуждены были вернуться домой. Отец Александры и Ольги агроном. Тут-то и пригодились его знания.



«Мы представляем, что такое выращивание [цветов]. Мы представляем, какие есть правила выращивания, какие есть заболевания растений и как с ними работать», — говорит Ольга.



Малый цветочный бизнес в Украине, по словам хозяек фермы, развит слабо. Но девушки хотят изменить философию и делают ставку на недорогие букеты.



«Можно сделать букеты в пределах 100-200 гривен. Продаем в розницу сами в Мариуполе один раз в неделю, продаем в Волновахе тоже один раз в неделю. Параллельно к нам просто звонят и заказывают букеты на торжества», — рассказывает о своей бизнес-модели Ольга.

Цветочная ферма недалеко от линии фронта. Фото: Новости Донбасса

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Продать мед, чтобы восстановить разрушенный дом

В соседней Новомихайловке нас встречает Александр Мазаев и его «дрессированные» пчелы.

«Видите, какие! Сказал "не кусаться"! Значит не кусаются!» — воскликнул мужчина.

Он рассказал, что хотел заняться производством меда задолго до войны, но не хватало средств и достаточных знаний. Теперь есть неограниченный доступ к информации в интернете. Пчелы сейчас главная страсть Александра, но не единственная.

Александр и его Пасека. Фото: Новости Донбасса



«У меня раньше такие парники были, я и рассаду выращивал, бройлеров выращивал по полторы по две тысячи держал. И свиней и вьетнамских и перепелов, и вьетнамских и каких хотите! Хотел еще, не поверите, и страусов», — вспоминает мужчина.

Александр родом из Донецка, в молодости работал шахтером. Последние 23 года он живет в Новомихайловке. По словам пчеловода, его с ранних лет тянуло в село.

Осуществив детскую мечту и переехав за город, он построил дом, посадил сад. Жизнь шла своим чередом, пока не началась война. В 2015 году три снаряда попало в дом, пятнадцать — в огород. Сын Александра был ранен.

«Говорят снаряд два раза в одну воронку не прилетает. Все это вранье: сюда как раз прилетело две штуки и разбили стену. Здесь было видно небо», — вспоминает мужчина, показывая восстановленную комнату.

Александр показывает последствия обстрела. Фото: Новости Донбасса

Деньги, вырученные от продажи меда в этом году, Александр планирует потратить на продолжение ремонта, чтобы привести в порядок разрушенное обстрелами жилье. По словам пчеловода, часть товара идет на экспорт.



«Скупщики меда закупают у нас. Потом делают партию, проводят анализы. Я знаю, что закупает большое количество меда из Украины Польша», — отметил он.

Молочный бизнес на линии огня



Отведав меда в Новомихайловке, отправляемся еще ближе к линии фронта. В селе Славное осталось всего 22 человека. Ирина Баландина с 16-летней дочерью живут здесь на своей ферме.



«[Боевыми действиями] дома все разбиты. Здесь в основном [остались] пожилые люди. Те, которым уже некуда уехать. А так ничего у нас нет: ни магазинов, ни садиков, в школу я вожу ребенка на такси 6 километров в Михайловку. Нанимаем такси и возим», — сетует женщина.



Раньше они занимались разведением свиней. После начала войны перешли на крупный рогатый скот. Сейчас у них 3 коровы и 7 бычков. Из полученного молока Ирина делает брынзу, творог, сметану, сливки.



«Реализовываю, либо частным клиентам, просто покупателям, а вообще основная масса у меня в Марьинку уходит в магазин», — говорит женщина.

Молочная ферма Ирины недалеко от линии соприкосновения. Фото: Новости Донбасса

Ирина стремится развивать бизнес, чтобы как-то выжить и поставить ребенка на ноги.



«Смотришь: вроде бы все хорошо, а на самом деле вся крыша разбитая, везде течет. Летние загоны все разбиты. Четыре раза ко мне прилетало. Только в этом году окна поставили, а так мы без окон, без дверей, без света жили», — сказала хозяйка.



На вопрос, почему они остаются жить под звуки обстрелов, женщина отвечает так: «А куда [уезжать]? Как хозяйство бросить? Пули летали, а я налоги платила. Я ни одного дня не останавливалась, и я все время как частный предприниматель все плачу, я работаю, я ни одного дня не останавливалась. Куда ехать? Куда это все девать? Это наша собственность. Сюда 28 лет жизни вложено? Молодежь-то без работы [и поэтому уезжает], а кому мы нужны?»

Село Славное в Донецкой области подвергалось обстрелам. Фото: Новости Донбасса

Помощь малому бизнесу



По информации Красного креста, почти один миллион украинцев живут на Донетчине и Луганщине в условиях конфликта. И для большинства вопрос экономического выживания стоит на одном уровне с вопросами физической безопасности.



Все семьи которые мы посетили живут только за счет своего микробизнеса. Его поддержание и развитие было бы невозможным без международной помощи. Каждый из них получил грант от Международного комитета Красного креста. Их программа поддержки микроэкономических инициатив действует с 2018 года. Более тысячи домохозяйств по обе стороны линии соприкосновения получили деньги или материалы для начала и расширения хозяйства только с начала 2021 года. Также Красный крест предоставляет консультации по составлению бизнес-планов и ведению бизнеса. Их программа на Донбассе не единственная. Беспроцентные гранты предоставляют и другие организации. Главное — иметь желание и интересную идею.