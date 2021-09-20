Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Бизнес на линии огня: Как цветы, пчелы и молоко помогают выжить на Донбассе

Екатерина Ковальчук
20 сентября 2021, 13:30

Бизнес на линии огня: Как цветы, пчелы и молоко помогают выжить на Донбассе

Свое дело может помочь в кризисной ситуации. Фото: Новости Донбасса Свое дело может помочь в кризисной ситуации. Фото: Новости Донбасса

Зачастую в прифронтовых населенных пунктах Донбасса трудно найти работу. Многие жители вынуждены уезжать на заработки, но свои ограничения внесла пандемия коронавируса. В такой ситуации может помочь свое дело. «Новости Донбасса» рассказывают о людях, которые не побоялись развивать малый бизнес в зоне конфликта.



Ежедневные букеты из инстаграма

В десяти километрах от линии соприкосновения в селе Березовое в Донецкой области расположилась цветочная ферма. Сестры-близняшки Александра и Ольга Сидорук до начала пандемии работали за границей в ресторанном бизнесе, но из-за коронавируса вынуждены были вернуться домой. Отец Александры и Ольги агроном. Тут-то и пригодились его знания.

«Мы представляем, что такое выращивание [цветов]. Мы представляем, какие есть правила выращивания, какие есть заболевания растений и как с ними работать», — говорит Ольга.

Малый цветочный бизнес в Украине, по словам хозяек фермы, развит слабо. Но девушки хотят изменить философию и делают ставку на недорогие букеты.

«Можно сделать букеты в пределах 100-200 гривен. Продаем в розницу сами в Мариуполе один раз в неделю, продаем в Волновахе тоже один раз в неделю. Параллельно к нам просто звонят и заказывают букеты на торжества», — рассказывает о своей бизнес-модели Ольга.

Цветочная ферма недалеко от линии фронта. Фото: Новости Донбасса

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Erin Benzakein - Floret (@floretflower)


Продать мед, чтобы восстановить разрушенный дом

В соседней Новомихайловке нас встречает Александр Мазаев и его «дрессированные» пчелы.

«Видите, какие! Сказал "не кусаться"! Значит не кусаются!» — воскликнул мужчина.

Он рассказал, что хотел заняться производством меда задолго до войны, но не хватало средств и достаточных знаний. Теперь есть неограниченный доступ к информации в интернете. Пчелы сейчас главная страсть Александра, но не единственная.

Александр и его Пасека. Фото: Новости Донбасса


«У меня раньше такие парники были, я и рассаду выращивал, бройлеров выращивал по полторы по две тысячи держал. И свиней и вьетнамских и перепелов, и вьетнамских и каких хотите! Хотел еще, не поверите, и страусов», — вспоминает мужчина.

Александр родом из Донецка, в молодости работал шахтером. Последние 23 года он живет в Новомихайловке. По словам пчеловода, его с ранних лет тянуло в село.

Осуществив детскую мечту и переехав за город, он построил дом, посадил сад. Жизнь шла своим чередом, пока не началась война. В 2015 году три снаряда попало в дом, пятнадцать — в огород. Сын Александра был ранен.

«Говорят снаряд два раза в одну воронку не прилетает. Все это вранье: сюда как раз прилетело две штуки и разбили стену. Здесь было видно небо», — вспоминает мужчина, показывая восстановленную комнату.

Александр показывает последствия обстрела. Фото: Новости Донбасса

Деньги, вырученные от продажи меда в этом году, Александр планирует потратить на продолжение ремонта, чтобы привести в порядок разрушенное обстрелами жилье. По словам пчеловода, часть товара идет на экспорт.

«Скупщики меда закупают у нас. Потом делают партию, проводят анализы. Я знаю, что закупает большое количество меда из Украины Польша», — отметил он.

Молочный бизнес на линии огня

Отведав меда в Новомихайловке, отправляемся еще ближе к линии фронта. В селе Славное осталось всего 22 человека. Ирина Баландина с 16-летней дочерью живут здесь на своей ферме.

«[Боевыми действиями] дома все разбиты. Здесь в основном [остались] пожилые люди. Те, которым уже некуда уехать. А так ничего у нас нет: ни магазинов, ни садиков, в школу я вожу ребенка на такси 6 километров в Михайловку. Нанимаем такси и возим», — сетует женщина.

Раньше они занимались разведением свиней. После начала войны перешли на крупный рогатый скот. Сейчас у них 3 коровы и 7 бычков. Из полученного молока Ирина делает брынзу, творог, сметану, сливки.

«Реализовываю, либо частным клиентам, просто покупателям, а вообще основная масса у меня в Марьинку уходит в магазин», — говорит женщина.

Молочная ферма Ирины недалеко от линии соприкосновения. Фото: Новости Донбасса

Ирина стремится развивать бизнес, чтобы как-то выжить и поставить ребенка на ноги.

«Смотришь: вроде бы все хорошо, а на самом деле вся крыша разбитая, везде течет. Летние загоны все разбиты. Четыре раза ко мне прилетало. Только в этом году окна поставили, а так мы без окон, без дверей, без света жили», — сказала хозяйка.

На вопрос, почему они остаются жить под звуки обстрелов, женщина отвечает так: «А куда [уезжать]? Как хозяйство бросить? Пули летали, а я налоги платила. Я ни одного дня не останавливалась, и я все время как частный предприниматель все плачу, я работаю, я ни одного дня не останавливалась. Куда ехать? Куда это все девать? Это наша собственность. Сюда 28 лет жизни вложено? Молодежь-то без работы [и поэтому уезжает], а кому мы нужны?»

Село Славное в Донецкой области подвергалось обстрелам. Фото: Новости Донбасса

Помощь малому бизнесу

По информации Красного креста, почти один миллион украинцев живут на Донетчине и Луганщине в условиях конфликта. И для большинства вопрос экономического выживания стоит на одном уровне с вопросами физической безопасности.

Все семьи которые мы посетили живут только за счет своего микробизнеса. Его поддержание и развитие было бы невозможным без международной помощи. Каждый из них получил грант от Международного комитета Красного креста. Их программа поддержки микроэкономических инициатив действует с 2018 года. Более тысячи домохозяйств по обе стороны линии соприкосновения получили деньги или материалы для начала и расширения хозяйства только с начала 2021 года. Также Красный крест предоставляет консультации по составлению бизнес-планов и ведению бизнеса. Их программа на Донбассе не единственная. Беспроцентные гранты предоставляют и другие организации. Главное — иметь желание и интересную идею.

Еще по теме

Прочее
малый бизнес
Места
Донецкая область
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:18
Компания, захватившая активы в Донецке и Луганске, меняет название
10:09
«ЛНР» сообщила о 13 новых смертях от коронавируса
22:46
Донбасс. Итоги недели 13 - 19 сентября
22:30
Люди бегут от «ДНР»: чем не угодил «русский мир»? Дайджест НД ►
22:43
Выборы в Госдуму: Блогер опубликовал фото пайков, которые выдают в автобусах из Донецка в РФ
22:28
Российские выборы и объединение «ЛНР» и «ДНР». Донбасс сегодня ►
14:53
В ОРДО на дороге в Старобешевском районе перевернулся зерновоз
12:11
«ДНР» частично запустила Енакиевский металлургический завод после длительного простоя
10:37
«ДНР»: Коронавирус выявили у 309 человек за сутки, еще 13 умерли
09:56
«ЛНР» сообщила о 131 заболевшем коронавирусом за сутки и 13 смертях
23:22
В Донецке обрушился парапет балкона многоэтажки
23:15
По обе стороны КПВВ: ковид и другие новости 17 сентября
17:42
«ЛНР»: Подросток получил ранения при взрыве в Луганске
14:46
ОБСЕ узнала подробности ранения двух жителей Донецка от обстрела
13:25
«ДНР»: Еще 434 заболевших и 34 умерших от ковида
все новости
13:47
Карантин в Украине продлили до конца года. Завтра назовут день перехода в «желтую» зону
13:18
Компания, захватившая активы в Донецке и Луганске, меняет название
12:30
Еще один подозреваемый боевик задержан в Луганской области
11:40
Почти 50 новых случаев ковида в Донецкой области
10:51
В России микроавтобус с жителями Донбасса попал в ДТП. Есть пострадавшие
10:45
Стрельба в университете Перми. Подробности
10:23
Прокуратура: В Украине задержан бывший силовик, причастный к гибели людей на Майдане
10:09
«ЛНР» сообщила о 13 новых смертях от коронавируса
10:00
В Донецкой области произошло небольшое землетрясение
09:20
«Единая Россия» сохраняет конституционное большинство в Госдуме — предварительные итоги
08:12
Около 2 300 случаев коронавируса выявили в Украине за воскресенье
08:05
На Донбассе пострадал украинский военный от обстрела
22:46
Донбасс. Итоги недели 13 - 19 сентября
22:30
Люди бегут от «ДНР»: чем не угодил «русский мир»? Дайджест НД ►
18:04
В России посчитали, сколько жителей ОРДЛО проголосовали на выборах в Госдуму
все новости
ВИДЕО
Люди бегут от «ДНР»: чем не угодил «русский мир»? Дайджест НД ►
19 сентября, 22:30
Российские выборы и объединение «ЛНР» и «ДНР». Донбасс сегодня ►
18 сентября, 22:28
«Шахтер» проиграл «Шерифу» в Лиге чемпионов
15 сентября, 21:35

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция