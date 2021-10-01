Субвенции, жилье, инфраструктура: Что готовит проект госбюджета–2022 для Донбасса и переселенцев

Суммы дотаций госбюджета Донетчине и Луганщине почти не отличаются от прошлогодних

Кабинет министров передал на рассмотрение Верховной Раде проект бюджета на 2022 год. Что предусматривает для Донбасса и переселенцев главная смета страны — разбирались журналисты «Новостей Донбасса».



Дотации на регионы



Традиционно в бюджет закладываются субвенции на регионы. Донетчине предлагают выделить почти 1,5 миллиарда гривен, а Луганщине — около 900 миллионов. Суммы практически не отличаются от прошлогодних. В основном эти деньги пойдут на ремонт дорог и строительство.



Журналист, координатор центра «ДІЙ — Краматорськ» Андрей Романенко говорит, что бюджет Донецкой области в следующем году будет дотационным.



«Если в этом году Донецкая область (областной бюджет) должна была отдать в госбюджет 40 миллионов гривен, то в следующем году областной бюджет получит 108 миллионов. Очень важное уточнение: пока это только проект бюджета, и он не прошел еще даже первое чтение. Поэтому сейчас там еще размытые направления и очень мало конкретики», — отмечает эксперт.



В этом году завершилась реформа децентрализации, и в Украине появились новые районы. Она проводилась в том числе и для того, что бы вывести громады на самообеспечение. В то же время пока что большинство ОТГ получает субвенции из государственного бюджета.



«И здесь мы видим, что большинство городов Донецкой области в следующем году, как и в этом году, будут дотационными. То есть они будут получать какую-то сумму денег — очень разную, от нескольких миллионов до нескольких сотен миллионов — на покрытие своих основных расходов», — говорит Романенко.



Несмотря на то, что область дотационная, такие города, как Мариуполь и Покровск отдают в госбюджет больше, чем получают. Их вклад в общегосударственную казну — 450 и 100 миллионов гривен соответственно. В частности, Мариуполь увеличивает суммы отчислений в госбюджет в два раза. Эксперты объясняют это тем, что здесь есть большое количество работающих предприятий, хороший уровень зарплат и отчислений налога на доходы физических лиц.



Остальные города живут за счет дотаций. Так, Славянск в будущем году должен получить 100 млн грн, на 70 млн грн больше, чем в 2021 году.



Жилье для переселенцев



Переселенцы, получающие адресную помощь, могут рассчитывать на свои выплаты, однако их повышения ожидать не приходится. Предложенная сумма практически не отличается от прошлогодней.



Без изменений осталась и статья субвенций местным советам на покупку жилья, так называемая программа 70/30. На нее заложено 125 млн грн. Еще 80 млн грн предусмотрено на компенсации за разрушенное в ходе боевых действий жилье.



«В Минветеранов есть программа для переселенцев, которые защищали суверенитет Украины, их еще называют АТО-ВПО. И здесь мы видим рекордные изменения, сумма увеличена в 13 раз. В прошлом бюджете была сумма 248 миллионов, в этом бюджете заложено почти 3,3 миллиарда гривен на эту программу», — анализирует глава Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслан Калинин.



При этом он отметил, что программа министерства развития громад и территорий «Доступное жилье», или как ее еще называют, 50/50, не финансируется с 2020 года.



«И вот вчера уже наша первая маленькая победа. Профильный комитет по правам человека и реинтеграции оккупированных территорий поддержал наше предложение профинансировать эти программы хотя бы по 100 миллионов на каждую программу», — сказал Калинин.



Не жильем единым



В 2022 году из госбюджета выделят 118 миллионов на справедливую трансформацию угольных регионов. Эту сумму планируется направить на перепрофилирование шахтеров, поддержку малого бизнеса и открытие новых предприятий в громадах, зависимых от шахт.



Также на регион выделят деньги на улучшение качества водоснабжения — реконструкцию систем водоснабжения в Луганской области и реконструкцию системы водоснабжения города Мариуполя.



«Это будет финансироваться за счет наших западных доноров, это заложено отдельной строчкой в бюджеты, и на каждый из этих объектов будет потрачено порядка 60-70 миллионов евро», — рассказал Андрей Романенко.



Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий запросило 360 млн грн на телеканал для оккупированных территорий «Дом», а также на иновещание и развитие языков коренных народов.



Для реинтеграции молодежи из ОРДЛО предусматривается почти 94 млн грн. Это сумма втрое выше прошлогодней.



Кроме жилищного вопроса, на сегодня сохраняется проблема с выплатами пенсий жителям неподконтрольных территорий. Финансирование министерства социальной политики не предусматривает выплату тем жителям ОРДЛО, кто так и не смог выехать для переоформления пенсий и получения справки переселенца.



В то же время это еще не финальная версия бюджета. Сейчас у народных депутатов есть время до 20 октября, чтобы принять его в первом чтении. Примерно в декабре парламентарии голосуют за проект бюджета в целом. Какие цифры будут в итоговом документе — сейчас сказать трудно. Сложилась уже некая традиция, что бюджет — это всегда сюрприз для украинцев к Новому году.