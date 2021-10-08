Долги по пенсиям и удаленная идентификация: На что рассчитывать пенсионерам Донбасса?

Пенсионерам из ОРДЛО хотя бы раз придется приезжать на подконтрольную территорию. Фото: Depositphotos

Задолженность по пенсиям и социальным выплатам перед переселенцами и жителями неподконтрольных территорий превысила отметку в 100 млрд гривен. Могут ли пенсионеры из отдельных районов Донбасса рассчитывать на погашение задолженности и как будет работать удаленная идентификация — в материале журналистов «Новостей Донбасса».







Колоссальные долги



Координатор по вопросам предоставления юридической помощи Благотворительного фонда «Право на защиту» Юлия Трало рассказала, что долг Пенсионного фонда Украины перед переселенцами и жителями ОРДЛО составляет 83 млрд гривен, Фонд социального страхования задолжал около 8 млрд гривен. И эти суммы ежемесячно увеличиваются.



«В основном цифры приведены по состоянию на начало этого года или же на конец прошлого года. Прошло 9 месяцев с этого периода, соответственно, мы можем говорить уже о гораздо большей цифре, которая где-то, наверное, приближается или уже превысила отметку 100 млрд гривен», — говорит правозащитница.



Такая задолженность сформировалась за 7 лет из-за того, что многие жители неподконтрольных территорий не имели возможности выехать из Донецка и Луганска, переоформить и получить свои пенсии. Части людей выплаты прекращали по разным причинам.



Сумма 100 млрд гривен долга — существенная. К примеру, в проекте бюджета 2022 года на плановую выплату всех пенсий предусмотрено 200 млрд гривен.

До карантина пенсионеры выстраивались в очереди перед Ощадбанком

Социальный инвестор, участник общественной инициативы «Донбас-Донбасс» Максим Жук подчеркивает, что долг накоплен колоссальный.



«Можно представить, сколько граждан составили этот долг и сколько недосчитались на сегодня своих пенсий. Для граждан это колоссальная сумма. Для каждого пенсионера и для государства существенно», — отмечает Жук.



Как можно вернуть задолженность



Несмотря на рекомендации Счетной палаты предусмотреть в бюджете на 2022 год сумму на выплату задолженностей, в текущем законопроекте нет такой статьи расходов. Кроме того, общий порядок начисления долгов перестал действовать с 2018 года, тогда Кабмин в своем постановлении сослался на «особый порядок» — но его до сих пор не разработали. Таким образом, возвращение долгов попросту блокировано и единственная возможность получить свои деньги — обращаться в суд.



Правозащитница Юлия Трало поясняет, что в данном случае есть и второй вариант.



«Можно оставить как есть, то есть зафиксировать сам факт наличия долга на момент. В принципе, можно ждать. Но при этом надо понимать что по истечении шести месяцев с момента возобновления пенсии будет пропущен срок судебного обжалования относительно истребования этого долга и, соответственно, уже заняться истребованием в судебном порядке будет значительно труднее для самого человека», — поясняет юристка.



Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников считает, что все долги жителям ОРДЛО смогут выдать только после возвращения территорий под контроль Украины, а сейчас с этой задолженностью никто ничего делать не будет. Эксперты и правозащитники тоже говорят, что надеяться на выплату долгов в ближайшее время не стоит.



«Некоторые за 7 лет так и не дождались пенсии... На моей памяти несколько моих соседей знакомых умерли уже. То есть они не дождались», — говорит участник общественной инициативы «Донбас-Донбасс» Максим Жук.



Он подчеркивает, что пенсия — это не собственность государства, это собственность граждан. Они доверили государству ее держать до момента выплаты, то есть государство должно быть гарантом сохранности этих денег.



Кому поможет удаленная идентификация



Всем пенсионерам, которые ранее переоформляли выплату через справку переселенца, — пенсии начисляются и будут начисляться. Более того, тем, кто достигает пенсионного возраста, выплаты назначаются автоматически, правда, при наличии электронной трудовой книжки — ее можно получить, предоставив скан-копии бумажной.



Также Кабмин утвердил дистанционный способ идентификации для жителей отдельных районов Донбасса. Услуга заработает к ноябрю этого года.



Для идентификации пенсионерам придется освоить цифровые инструменты

Замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Снавер Сейтхалилев рассказал, что удаленная идентификация может использоваться в двух направлениях.



«Первое: путем авторизации на портале Пенсионного фонда у человека будет возможность подписать заявление о, скажем, продолжении выплат пенсий — это отдельный трек. А также путем авторизации будет просто фиксироваться его активность — так, как сейчас фиксируется физическое посещение отделений Пенсионного фонда и Ощадбанка», — пояснил Сейтхалилев.



Механизм удаленной идентификации заработает полноценно только после окончания карантина, потому что на время его действия и месяц после него идентификация отменена. Карантин в Украине продлен до 31 декабря. Соответственно, до конца января у пенсионеров еще будет время освоить этот новый цифровой инструмент.



Однако возможность цифровой идентификации будут иметь лишь те, у кого есть паспорта нового образца — ID-карта или биометрический загранпаспорт. Таких, по данным Минреинтеграции, на данный момент в ОРДЛО около 800 тысяч человек. Тем, у кого биометрических документов нет, — придется приезжать на подконтрольную Украине территорию для их оформления.



«Человеку нужно приехать хотя бы один раз получить биометрические документы, и в принципе, у него открывается возможность в дальнейшем проходить идентификацию удаленно», — сказал Сейтхалилев.



Он отметил, что технически не существует такого инструмента, чтобы без единого приезда на контролируемую территорию получать биометрические документы и регистрировать полноценно украинских граждан из ОРДЛО. Но в Минреинтеграции работают над ускорением процедуры оформления документов жителями неподконтрольных территорий, над возможностью получать сразу пакет необходимых документов.



Без накоплений — не будет пенсии



Паралельно в правительстве ломают голову, как находить деньги на текущие выплаты. Украина почти приблизилась к тому, что на одного пенсионера единый социальный взнос платит один работник, при необходимом соотношении 1:3 или даже 1:5. Поэтому вскоре будет внедряться пенсионная реформа и постепенно страна перейдет на накопительное пенсионное страхование.



Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что без накоплений на пенсию рассчитывать нечего.

Глава Минфина Сергей Марченко. Фото: РБК-Украина

«Солидарная пенсия должна быть вместе с накопительной. Если у вас нет накоплений в негосударственном пенсионном фонде, рассчитывать на пенсию вообще не стоит. Темпы старения населения такие, что количество работающих будет постоянно сокращаться, а количество пенсионеров — расти», — сказал Марченко.



С 2023 года накопительные пенсии начнут вводить для бюджетников, для последующего плавного перехода к полноценной накопительной системе.



«Минфин предлагает: давайте создадим отдельную прямую бюджетную программу, скажем, "Вклад государства в накопительную пенсионную систему". Условно, если ты дал 1% или 1,5%, государство дает столько же. Для молодежи сделать с коэффициентом, поощрить — если ты дополнительно вложил средства в накопительный пенсионный фонд, государство добавит», — говорит глава Минфина.



Министерство социальной политики рассчитывает на принятие Верховной Радой порядка обязательных пенсионных накоплений в первом чтении уже этой осенью.



Но как этот механизм будет применяться в отношении жителей неподконтрольных территорий, которые мечтают хотя бы просто получать обычную пенсию без препятствий, — об этом пока речь не идет.