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«Станица Луганская» и новые правила проезда: стало еще сложнее

20 октября 2021, 21:30

«Станица Луганская» и новые правила проезда: стало еще сложнее

Проход закрыт, движение только по спецразрешению. Теперь к ограничениям работы КПВВ в Донецкой области присоединилась Луганская — группировка «ЛНР» на прошлой неделе установила новые правила на пункте пропуска «Станица Луганская», а по факту — практически полностью его заблокировала.

Люди, которым все же удалось пересечь КПВВ в ближайшие дни, говорят, что на оформление пропуска от так называемой «рабочей группы ЛНР» уходит примерно три дня. Но есть и те, которым выдачу пропуска задержали или вовсе отказали – об этом пишут пользователи соцсетей.

Теперь людей на КПВВ в Станице Луганской можно встретить разве что на выход. Пассажиропоток на пункте пропуска резко сократился. В Государственной пограничной службе Украины отмечают: если в позапрошлый понедельник через КПВВ прошли около тысячи человек, то в прошлый понедельник, уже по новым правилам удалось пройти лишь 115 пассажирам.

Что изменилось?

Согласно новым правилам группировки «ЛНР» пройти «Станицу» можно только по одной из уважительных причин: лечение, обучение, уход за больным или погребение родственника. Для этого предварительно в так называемый «МИД ЛНР» нужно подать заявление с подтверждающими документами. Названная причина введения таких жестких правил — ситуация с коронавирусом.

Народный депутат Украины Муса Магомедов считает, что фактическое закрытие пунктов пропуска со стороны незаконных вооруженных формирований отражает реальное отношение прокси-организаций Кремля к простым жителям Донецкой и Луганской областей. Об этом рассказала в сюжете «Новостей Донбасса».



После ликвидации так называемой таможни между группировками «ЛНР» и «ДНР» в ОРДЛО на некоторое время открылся шлюз для более простого выезда из Донецка на подконтрольную Украине территорию — не через Россию, а через Луганск — так дешевле и быстрее. Теперь же такой возможности нет.

«Сейчас, когда упразднена внутренняя граница (между ОРЛО и ОРДО, — ред.), контроль над транспортным сообщением полностью получила группировка "ДНР". Это пассажирские перевозки через Российскую Федерацию. Это контрабанда в том числе товаров из Украины», — отмечает сооснователь «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский.

Существует и другой способ: по информации правозащитника, там начала действовать коррупционная схема — за отдельную плату незаконные вооруженные формирования могут закрыть глаза на отсутствие причины из вышеперечисленного списка.

Через Россию – по-прежнему со штрафами?

Теперь в связи с новыми правилами единственный оставшийся путь в «большую» Украину из ОРДЛО — через Россию — дорогостоящий и многочасовой. На российско-украинской границе штрафов хоть и стало меньше, однако полностью проблему устранить не удалось.

Отменить штрафы полностью своим законопроектом, поданным еще весной этого года, предлагает народный депутат Муса Магомедов. По словам нардепа, существующее временное законодательное упрощение проблему не решает.

«Чем отличается от того закона, который был принят в конце предыдущей сессии, закон Лубинца — тем, что нет необходимости доказывать цели твоего визита в Украину. Это принципиально другой подход. Мы говорим, что все жители неподконтрольной территории — это граждане Украины. Они не должны объяснять, для чего они едут в Украину. Я очень надеюсь, что мы сможем это сделать и результатом будет отмена полная отмена штрафов, а не мера, которая не решает всей проблемы целиком», — сказал Магомедов.

В Трехсторонней контактной группе переговоры относительно КПВВ пока так и не состоялись — их сорвали участники от группировки «ЛНР». Но в украинской делегации обещают: продолжат добиваться полного открытия пунктов пропуска со стороны незаконных вооруженных формирований, как это сделала украинская сторона еще в ноябре 2020 года.

Но все указывает на то, что КПВВ и дальше будут заблокированы группировками «ЛНР» и «ДНР» и сколько — неизвестно — там прикрываются якобы «заботой о гражданах и их здоровье». Но если бы руководство «Л-ДНР» на местах или кураторы из Кремля в реальности хотели бы позаботиться о жителях ОРДЛО, то вряд ли бы там ограничивали доступ к более дешевому и простому проезду за пенсиями, к родственникам и по сотням других причин, которые связывают жителей неподконтрольного Донбасса с большой Украиной.

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