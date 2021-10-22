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Просроченные карты Ощадбанка: Что будет с пенсиями жителей ОРДЛО после 1 января

Кристина Терещенко
22 октября 2021, 19:30

Просроченные карты Ощадбанка: Что будет с пенсиями жителей ОРДЛО после 1 января

Пенсионеры ОРДЛО могут остаться без украинских пенсий. Фото: «Сегодня» Пенсионеры ОРДЛО могут остаться без украинских пенсий. Фото: «Сегодня»

С начала карантина и закрытия КПВВ в 2020 году Ощадбанк ввел автоматическое продление срока действия банковских карт переселенцев и пенсионеров и обещал оставить такой режим до окончания карантина. Но прошло два года, карантин так и не окончен, блокпосты боевики «Л-ДНР» по-прежнему держат в ограниченном режиме пропуска, и Ощадбанк внезапно ставит переселенцев перед фактом: с 1 января 2022 года просроченные карты автоматически больше продлеваться не будут. 

Что дальше будет с пенсиями жителей ОРДЛО — выясняли журналисты «Новостей Донбасса».

Была возможность получить новые карты — позиция банка 

Когда автоматически продлевали просроченные карты, в Ощадбанке отмечали, что сделали это, чтобы людям не нужно было во время эпидемии ехать в отделения банка. К слову сказать, пенсионеры в ОРДЛО из-за закрытых пунктов пропуска в принципе такой возможности даже не имели. 

Заместитель директора департамента электронной коммерции и платежных средств Ощадбанка Дмитрий Баштовой пояснил позицию банка. Там считают, что за время карантина у людей была возможность поменять просроченные карты.

«У всех граждан была возможность получить свои перевыпущенные карты, которые постоянно доставлялись в отделения банка. И регионы Украины были уже в "зеленом" уровне безопасности. Идет вакцинация граждан, и карантинные меры не предусматривают прекращение движения транспорта, отделения банка работают в штатном режиме», — сказал Баштовой.

До карантина через КПВВ курсировали преимущественно пенсионеры. Фото: Новости Донбасса

В Ощадбанке отмечают, что большинство внутренне перемещенных лиц проживает на подконтрольной Киеву территории, а тех, кому необходимо получить новую карту, — менее полумиллиона.

Деньги будут на счетах

При этом с деньгами людей, уверяют в министерстве по вопросам  реинтеграции временно оккупированных территорий, ничего не произойдет: они будут просто заморожены на счетах до момента получения новой карты.

«Правительство и государство будут начислять и зачислять на их банковские счета те выплаты, которые их касаются. Никто не отменяет выплаты для граждан Украины», — подчеркнул первый замглавы Минреинтеграции Ростислав Замлинский.

Но факт остается фактом — до некого часа Х пенсионеров, которые живут на оккупированных территориях, Ощадбанк оставляет без доступа к финансам с 1 января 2022 года. И учитывая, что последний работающий КПВВ боевиков в Луганской области практически заблокирован с 9 октября, единственным вариантом для пенсионеров по-прежнему остается дорогостоящая и длительная поездка через РФ.

Закрытые КПВВ и поле для мошенников

Руководительница Северодонецкого офиса БФ «Право на защиту» Елена Грекова рассказала о ситуации на КПВВ «Станица Луганская», который до последнего времени единственный из всех на Донбассе работал ежедневно в штатном режиме.

«С 9 октября "Станица Луганская" фактически закрыта. Если до этого пересечение составляло в среднем от тысячи (в день — Ред.), то за три дня на этой неделе прошли 115 / 87 человек (в одном и другом направлении — Ред.). В Луганске ежедневно поступает 2 тысячи заявлений на рассмотрение, чтобы людям выехать с оккупированной территории», — говорит правозащитница.  

Одной из причин заморозки просроченных карт в Минреинтеграции называют частые случаи мошенничества на оккупированных территориях. Для того, чтобы это исключить, с ноября обещают запустить дистанционную идентификацию пенсионеров и ВПЛ, но такая возможность будет только для владельцев ID-карт или украинских загранпаспортов. 

Первый замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский утверждает, что известны случаи, когда «незаконным и негуманным способом буквально отбираются карточки у тех, кто их имел, и используются в тех целях, которых используются».

Ехать не только за картами

Юристка БФ «Право на защиту» Анастасия Одинцова советует жителям ОРДЛО, когда они будут приезжать за новыми картами, сразу решать и другие важные вопросы — проходить вакцинацию и оформлять новые биометрические документы, которые понадобятся потом для удаленной идентификации.

Кабмин ввел удаленную идентификацию переселенцев через приложение «Дія»

«С одной стороны, у банков есть свои требования относительно того, сколько должны работать банковские карточки, они и так продлевали их почти два года. С другой стороны, мы понимаем, что граждане на оккупированных территориях в другой ситуации. Сейчас будут ограничения, поэтому если у граждан есть возможность, я бы советовала, если они будут возвращаться, то кроме того, чтобы получить банковскую карту, сразу сделать прививку, а во-вторых, подать документы на получение загранпаспорта. Потому что дальнейший единственный вариант для того, чтобы как-то проходить идентификацию, — нужно будет иметь хоть какую-то биометрику», — пояснила Одинцова.

Штрафовать на границе не будут

Стоит отметить, что часть людей, проживающих в Донецке и Луганске, опасаются при поездке через Россию дополнительных расходов не только на транспорт, но и на штраф на украинской границе за нарушение порядка въезда-выезда с временно оккупированных территорий.

Однако, по словам представителя пограничной службы, выезд за обновленной банковской картой является уважительной причиной гуманитарного характера, и человек не попадет под штрафные санкции. 

«В постановлении правительства определено, что по возможности человек должен подтвердить цель своей поездки. У пенсионера, если он едет переоформлять документы, есть какие-то подтверждающие документы, что, например, закончился срок действия карточки. Или есть СМС-сообщение о том, что человек должен прибыть для получения документов или карточки. Это также будет одним из подтверждений, что он едет с такой целью», — прокомментировал спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Подытоживая, отметим, что так или иначе у пенсионеров-внутренне перемещенных лиц, проживающих в ОРДЛО, выбор невелик: выехать на подконтрольную территорию, чтобы забрать новые карточки и оформить биометрический паспорт для дальнейшей удаленной идентификации, либо с 1 января фактически оставаться без украинской пенсии, которая будет начисляться на счета, но снимать эти деньги без новых карт уже не получится.

 

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