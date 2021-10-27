Затопление шахт нужно контролировать. Макеевка и Горловка уже знают, почему

Каждый шахтер знает: если угольное предприятие закрывают, из него нужно откачивать воду, иначе будут серьезные последствия для экологии. Это правило касается угольных шахт в любой точке мира. К примеру, шахта «Новая» города Торецка прекратила добывать уголь еще в 2006 году — с тех пор предприятие работает в режиме водоотлива.







Как рассказал главный инженер шахты Владислав Доценко, если она прекратит откачивание, то по выработкам вода начнет поступать на другую шахту под названием «Центральная» и может ее затопить.



На шахте «Центральная» в отличии от «Новой» шахтеры еще спускаются в забой за «черным золотом». Если бы не водооткачивающий барьер, то градообразующие предприятия прекратили бы свою работу — все связанные горными выработками шахты были бы затоплены.



Гидрогеолог, академик Национальной академии наук Евгений Яковлев говорит, что Донбасс сегодня нуждается в совместной системе мониторинга и регулирования системы закрытия шахт как на неподконтрольной, так и подконтрольной территориях региона.



Шахта «Новая» еще держится и ресурсов для откачки воды хватает. Однако согласно плану, разработанному еще в советские времена, эту роль должна была выполнять горловская шахта им. Ленина. Сейчас же между предприятиями Торецка и Горловки пролегла линия фронта, шахта осталась по ту сторону и свою функцию не выполняет.



«Поэтому конкретно Горловка является на сегодняшний день, наверное, одним из самых рискованных городов на неподконтрольной территории. Также огромные экологические риски есть для Алчевска, Енакиево и Донецка, где находятся крупные металлургические предприятия. Под большими рисками находится Макеевка, где активно велась угледобыча и вполне возможно, что она продолжается, но уже без соблюдения как экологических требований, так и требований по промышленной безопасности и по охране труда», — отмечает генеральный директор «Центра экологии и развития новых технологий» Владислав Антипов.



На подконтрольных группировкам «ЛНР» и «ДНР» территориях Донбасса осталось большинство угольных шахт — примерно 70 из 94. В период с 2014 по 2021 год в ОРДЛО закрылось более 70% угольных предприятий — «официально» группировка «ДНР» прекратила откачивать воду лишь на енакиевской шахте «Юнком», как там сообщили — из-за нехватки средств. Заявлений насчет других объектов — нет, но есть все основания полагать, что часть ликвидированных шахт просто-напросто затопили.



«Просадки (грунта, — ред.) уже существуют. Допустим, мы по соцсетям видим: в Горловке, в Макеевке. У нас пока не замечены эти просадки, но мы надеемся, что их и не будет, надеемся, что как-то остановится этот процесс и этого не произойдет. Конечно, территория Горловки и Макеевки, Енакиево и Торецка находится вся над горными выработками, то есть там пустоты», — говорит глава общественной организации «Новый город» Владимир Емец.



Результаты халатности уже выходят боком неподконтрольной территории: подземные толчки и трещины в домах Макеевки, подтопления зданий в Донецке, пересыхание водоемов и так далее.



Однако лишь в 2021 году в рамках Трехсторонней контактной группы была создана экспертная подгруппа по экологическим вопросам затопления шахт на неподконтрольных территориях и вдоль линии соприкосновения. Основная ее цель — экологический мониторинг и обмен информацией — все ради устранения экологических рисков или минимизации их последствий.



«На сегодняшний день, к сожалению, мы констатируем, что на оккупированной территории мало уделяется внимания этому вопросу. Но то, что касается неоккупированной территории, тут абсолютно есть четкое понимание, как это должно происходить. Есть соответствующие программы по закрытию шахт – в них предусматривается в том числе комплекс мер, как это должно происходить. Это установка и работа насосов, то есть системы очистки», — рассказал заместитель министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Михаил Хорив.



По словам представительницы Украины в ТКГ, обе стороны показывают стремление к решению проблемы. Поэтому, как прогнозирует Виктория Страхова, в скором времени международные эксперты получат доступ к ликвидированным угольным предприятиям на неподконтрольной территории для получения ценной информации о состоянии затопления шахт.



«Уже состоялось три заседания экспертной группы. На данный момент установлен перечень шахт, которые будут предметом изучения и взаимодействия экспертов. Дальнейшая реализация мероприятий, связанных с минимизацией экологических рисков, завязана на том, как в целом будут развиваться события и взаимоотношения с неподконтрольными территориями, в том числе, какова будет позиция Российской Федерации», — рассказала представительница Украины в подгруппе по социально-экономическим вопросам в ТКГ Виктория Страхова.



У экспертов уже достаточно сигналов, говорящих о том, что пора внедрять защитные мероприятия, укреплять дома или разрабатывать запасные территории для переселения людей. Но прежде всего, нужен качественный непрекращающийся мониторинг.



«Нужно государственное решение на этот счет. Кроме того, трансграничный спутниковый мониторинг — он дал бы возможность работать на уровне оценки деформации земной поверхности. Нам также нужно срочно сделать часть шахт, как я их называю, "мини-Рурами", то есть нужно контролировать системы управления уровнем подземных вод в шахтах, которые привязаны к таким территориям как Торецк, Селидово, Золотое», — рассуждает гидрогеолог Евгений Яковлев.



Если медлить и не обращать внимание на нависшую угрозу — значительные территории Донбасса рискуют стать непригодными для жизни. В то же время не все зависит от решений и действий украинской стороны, важно то, насколько серьезно воспринимают проблему в Кремле и готовы ли там идти навстречу ради общей безопасности.