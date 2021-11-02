«Красная» Донетчина и вакцинация: у кого по-настоящему нет выхода?

Постепенно в «красную зону» карантина переходит все больше областей Украины. Донетчина стала «красной» 18 октября. Пока ситуация с заболеваемостью и смертями продолжает усугубляться по всей стране, для невакцинированных людей государство ввело ограничения. Среди них – обязательная вакцинация для медработников, учителей, госслужащих, работников транспорта.



Среди украинцев уже есть немало тех, кого отстранили от работы на неопределенный срок без сохранения зарплаты. И все это – за отказ от прививки.

Милана Добжанская работает водителем трамвая в Мариуполе. Ее отстранили 25 октября.



«Отсутствие сертификата меня ставит в такое положение, что я на сегодняшний момент осталась без работы. В трудовом договоре ничего нет о том, что, если я отказываюсь от вакцинации против коронавируса, меня имеют право отстранить. Нарушаются мои трудовые права и конституционные права», – считает женщина.



Милана не причисляет себя к антивакцинаторам. Говорит, уверена в своем иммунитете, согласна сдавать каждые 3 дня ПЛР-тесты за счет предприятия для выхода на работу. Даже согласна на вакцинацию, если перед этим ей обеспечат полноценное медицинское обследование и дадут гарантии безопасности.



Но такие гарантии уже существуют. В марте Кабинет министров принял соответствующее постановление. В случае получения группы инвалидности, связанной с осложнениями, которые могут возникнуть после вакцинации от коронавируса, предусмотрены выплаты пострадавшим.



На данный момент в трамвайном депо № 3, по словам Добжанской, отстранили от работы 14 человек. Сейчас они планируют подавать коллективный иск в суд за нарушение их прав.



«У прав всегда есть обратная часть и она называется обязательства. Вакцинация не принудительная, просто у людей есть выбор. Люди могут вакцинироваться в соответствии с требованиями государства и законодательства, общества и так далее, и продолжать свою работу либо могут не вакцинироваться, но тогда они попадают под ограничения, введенные государством и тогда они не допускаются к работе», – поясняет свое видение ситуации советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.



Сторонники обязательной вакцинации говорят, тот кто отказывается делать прививку, таким образом нарушает права всех остальных граждан.



«Конституция четко регулирует, что эти права могут быть ограничены в случае, если есть угроза социуму в целом. Мои права заканчиваются там, где начинаются права другого и там начинаются мои обязательства», – говорит Андрющенко.



Сейчас Украина находится на последнем месте в Европе по количеству вакцинированного населения. Две дозы получили чуть более 7 миллионов человек – это 16 процентов.



Сейчас в Украине фиксируют максимальные показатели по госпитализации и смертям от коронавируса за все время пандемии. Всего 50% коек с кислородом заняты. В некоторых больницах они заняты на 100%. Из всех госпитализированных – 80% нуждаются в кислороде, то есть их болезнь протекает в крайне тяжелой форме. Многие медицинские учреждения экстренно перепрофилируют под ковидные.



Медики прогнозируют, что в ближайшие недели количество больных будет расти.

Вакцинация не дает 100% защиты от вируса. Но даже в случае заражения болезнь в большинстве случаев протекает в легкой или средней форме. Такой пациент не нуждается в госпитализации. Таким образом снижается нагрузка на медицинские учреждения и врачей. И они смогут оказать полноценную помощь как больным коронавирусом, так и другим пациентам. Свежий пример действенности массовой вакцинации – город Моршин во Львовской области. Там две дозы вакцины получили 74% взрослых жителей. И сейчас на фоне вспышки заболеваемости по всей Украине, в Моршине нет госпитализированных.



Но почему, несмотря на то, что в Украине вакцинация началась еще в апреле и доз – достаточное количество, у нее такой низкий охват? Только ли дело в безответственности, боязни или нежелании части граждан или правительство тоже ответственно за провал кампании по вакцинации?



«Это наша хроническая "болезнь" – относиться так к вакцинации. Ничего удивительного не произошло, когда появилась вакцина и украинцы не очень охотно пошли на вакцинацию. Никакая информационная кампания не смогла бы преодолеть того, что медики сами не вакцинируются и очень часто, к большому сожалению, отговаривают от вакцинации своих пациентов», – говорит глава национально-технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.



Эксперты говорят, сейчас медицинская система находится на грани коллапса. Остановить этот процесс уже практически невозможно. Ограничения для невакцинированных граждан в той или иной мере стимулируют вакцинацию и таким образом хоть как-то снижают риск продолжительности очередной волны ковида.



Лапий допускает, что государство не видит просто другого выхода в подобной ситуации.



При этом медицинские противопоказания и предостережения для вакцинации от ковида, по оценкам Минздрава, имеют не более 1% населения, и они определяются врачом. Справки о противопоказаниях к вакцинации обещают начать выдавать в начале ноября, и они будут подгружаться в системе «Дія».



Большинство противников вакцинации говорят, что беременным женщинам, людям с диагнозом «диабет» вакцина противопоказана, но это не так. Они наоборот находятся в группе риска и могут болеть коронавирусом в тяжелой форме. К этой же группе относятся онкобольные, а также те, у кого есть аутоиммунные и иммуноопосредованные болезни.



Тем не менее, споры о том, необходима ли обязательная вакцинация и жесткие карантинные ограничения, длятся уже второй год. Не только в Украине, но и в других странах. Но реальность, в которой находится наша страна сейчас, осенью 2021 года, показывает, что в условиях пандемии заботясь о своем здоровье, человек также заботиться и о здоровье и безопасности окружающих.