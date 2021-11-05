Зима близко: Как Украина будет справляться с угольным кризисом

Славянская ТЭС. Фото: «Донбассэнерго»

О полной остановке Славянской ТЭС сообщили 24 октября. В тот же день появилась информация о том, что на считанные недели работы запасов топлива остается на семи теплоэлектростанциях, в числе которых — Углегорская и Кураховская на Донбассе. Что сейчас происходит в энергетике и хватит ли Украине угля на зиму — разбирались журналисты «Новостей Донбасса».



Рекордно низкие запасы



После полной остановки Славянской ТЭС к концу той же недели проблему якобы удалось решить и в «Донбассэнерго» станцию снова обещали запустить в работу. Но эта проблема не точечная. Кризис энергетических ресурсов в Украине становится особенно ощутимым с наступлением холодов, когда из-за нехватки угля под угрозой обесточивания оказываются как жилые дома, так и производства.



Украина к зиме приближается с запасом угля на ТЭС всего в 23% от запланированного правительством объема. В этом году из-за дефицита «черного золота» свою работу уже останавливали как целые ТЭС, так и отдельно энергоблоки. В правительстве энергетический кризис не отрицают и для обеспечения стабильной работы энергосистемы обещают вовлекать атомную генерацию.



Премьер-министр Денис Шмыгаль говорит, что основную базу закрывает сегодня «Энергоатом».



«Мы планируем, что 14 блоков АЭС будут работать в течение всего отопительного сезона, то есть 13 — в базе, 14-й блок будет как резервный из 15-ти имеющихся. Соответственно, гидроэнергетика, альтернативная энергетика будут работать, угольная генерация — это маневровая мощность, конечно, без нее никуда не денешься, надо пики перекрывать. В этом плане мы много работаем с генерирующими компаниями, которые сегодня активно контрактуют и везут уголь и железной дорогой, и кораблями. Все контракты, где можно купить уголь, импорты, — осуществлены», — сказал Шмыгаль.



По его словам, также ведется работа с государственными шахтами, которые должны поднять на-гора свой объем угля. «Мы ожидаем, что украинская добыча будет расти от 1,2 млн и более тонн угля», — прогнозирует глава Кабмина.



Необходимый резерв



Но проблему с дефицитом угля это не решает, ведь самому «Энергоатому», на который надеются в правительстве и который вырабатывает более 50% электроэнергии в Украине, нужна страховка в виде ГЭС и ТЭС и в плане маневренных мощностей, и на случай ЧП на АЭС. Это возвращает нас снова к теме угольной зависимости.



Главный редактор издания «Бизнес.Цензор» Сергей Головнев пояснил, какие резервы дожнен иметь оператор энергосистемы.



«У системного оператора "Укрэнерго" всегда должен быть вторичный резерв, чтобы заместить наибольшую единицу в энергосистеме, которая потенциально может выпасть из сети. Для нас это "Энергоатом", это блок 1000 мВт, и это значит — чтобы заместить, должно работать примерно 5,6,7 энергоблоков ТЭС. Они должны быть в резерве, иметь уголь, если выпадет один блок АЭС — они подхватили частоту и заместили мощность», — говорит Головнев.



По мнению экспертов, локальная причина отсутствия запасов угля кроется в дисбалансе, который создала «зеленая» генерация в Украине, когда спрос на уголь падает с приходом весеннего сезона и начинается производство электроэнергии из возобновляемых источников. Как, например, в прошлом году, когда на складах оставались рекордно большие запасы угля, который некуда было девать.



«Теперь они работают "бэк ту бэк", то есть они не замораживают деньги в уголь, чтобы не создавать избыточный резерв, который они не знают, сожгут или не сожгут. И добывают угля ровно столько, сколько планируют сжечь в ближайший месяц-два, не знаю, какой горизонт планировки, но точно не годовой. И то, что касается ДТЭКа, мы пришли к такой ситуации, что добыча угля в 2021 году немного выросла, но не настолько, чтобы закрыть потребление», — рассказывает Сергей Головнев.



Скупает Китай и другие страны



Глобальная причина угольного кризиса — дефицит на мировом рынке. И «Центрэнерго», и ДТЭК, и «Донбассэнерго» — все в равной степени сегодня уже столкнулись со сложностями закупки угля.



Министерство энергетики Украины с октября по март прогнозирует расход энергетических марок угля на уровне более 15 млн тонн, 9 из них покроют украинские шахты и еще 4 млн тонн якобы в страну импортируют. Но несколько дней назад ситуацию усугубило сообщение из РФ, где заявили, что с 1 ноября прекращают поставки энергетического угля в Украину из-за внутренних нужд. Этот уголь завозила компания ДТЭК для своих ТЭС, в числе которых Славянская и Луганская. И если ранее Украине не хватало 2,5 млн тонн угля, то сегодня эта цифра, вероятно, пойдет на увеличение.



Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отмечает, что даже по существующим высоким ценам сложно закупить уголь потому, что отсутствует свободный ресурс.



«Уже перекуплено, в первую очередь, Китаем, другими странами Азиатско-тихоокеанского региона, европейскими странами, странами Латинской Америки. Во- вторых, практически все корабли, которые перевозят уголь, — они зафрахтованы. Вопросы с логистикой очень сложные, у нас остается Казахстан», — говорит эксперт.



Без импорта электроэнергии не обойтись



И хотя правительство было настроено довольно оптимистично, дефицит угля в реальности Украине не восполнить, и своими силами зимний период не преодолеть. Приходится снова прибегнуть к покупке электричества у соседних Беларуси и России. «Укрэнерго» уже провел аукцион по распределению межгосударственных сечений из этих стран по резервной процедуре.



«В интересах безопасности государства было бы все же открыть импорт гораздо раньше. И тогда та электроэнергия, которая бы заходила, она бы помогла сэкономить уголь. То есть, можно было бы не сжигать уголь, в это время используя импортную электроэнергию. А в холода, в худший период, были бы хоть какие-нибудь запасы», — считает главред «Бизнес.Цензора» Сергей Головнев.



И самый главный вопрос, который волнует украинцев сегодня, — коснется ли их дефицит угля в Украине и возможны ли остановки электростанций. Об этом мы спросили премьер-министра Дениса Шмыгаля.



«Пока мы очень уверенно смотрим на то, что мы пройдем отопительный сезон. Несмотря на все сложности, которые сегодня есть в энергетической сфере Европы», — ответил глава правительства.