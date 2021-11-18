Краматорск: Архитектура промышленного города, которую стоит увидеть

Краматорск. Фото предоставлено Семеном Широчиным

В Украине есть целый ряд промышленных городов, которые традиционно не воспринимают как туристические. Их застройку не принято считать исторической, и этот стереотип широко распространен. Однако на первый взгляд непривлекательные промышленные города таят в себе архитектурные богатства, достойные стать туристическими направлениями. Исследователь архитектуры Семен Широчин уверен, что об этих богатствах нужно говорить и популяризировать их. Специально для «Забороны» он продолжает серию публикаций о промышленных городах Украины. В частности, он раскрывает историю Краматорска. «Новости Донбасса» публикуют этот материал.



Пространство и идентичность



Краматорск существует с 1868 года — тогда его основали как железнодорожную станцию. Статус города он получил только в 1932-м, потому и вся его история относится к советскому периоду. Имперского наследия в архитектуре Краматорска почти нет.



Идентичность города сильно привязана к промышленности — в ней занято большинство населения. День города здесь — это День машиностроителя. Промышленность присутствует и в городской символике: домну и заводские трубы изобразили как на первом гербе 1968 года, так и на новом, утвержденном в 2008-м. Несмотря на то, что домна — неотъемлемый символ города, в 2020 году домну на Краматорском металлургическом заводе остановили и в будущем могут уничтожить. В эпоху деиндустриализации такое происходит регулярно.



Краматорск — один из самых ярких примеров того, как городская застройка тяготеет к предприятиям. Ключевых здесь два: Старокраматорский (СКМЗ) и Новокраматорский машиностроительные заводы (НКМЗ). Каждый из них формирует собственную композицию городской застройки с жилыми кварталами, общественными и инфраструктурными зданиями. Заводы расположены по разные стороны реки Казенный Торец. Фактически они образуют два отдельных города — Старый город и Соцгород.

Железнодорожный вокзал Краматорска. Фото предоставлено Семеном Широчиным

Старый город



Старый город на западном берегу Казенного Торца появился при СКМЗ. Его история начинается в 1896 году, когда немецкий предприниматель Конрад Гампер открыл здесь свой механический завод. С тех времен сохранилось совсем немного архитектуры имперской эпохи — например, готика виллы Эмилия Протце, бывшего коммерческого директора завода Краматорского металлургического общества. После 1917 года здание заняло ЧК. В разные годы здесь находилось ГПУ, НКВД, гестапо, милиция и, наконец, полиция.



В советское время завод (а значит, и город) активно развивался. Количество сотрудников за 10 лет выросло вдвое — с двух до четырех тысяч. В 1925 году архитектор Александр Дмитриев спроектировал для рабочих завода жилой район Октябрьский. Он применил принцип «города-сада», что было особенно актуально в условиях промышленного города, который создавался в степной зоне.



Во время первой пятилетки активно застраивался район вокруг сквера «Звездочка» — здесь сходятся проспект Металлургов, улицы Цветущая, Аллейная и Будаева. Тут в основном располагаются лаконичные конструктивистские двухэтажные типовые проекты. Такие же двухэтажки можно встретить, например, в Харькове и Киеве.

Район вокруг сквера «Звездочка», 1930-е годы. Фото предоставлено Семеном Широчиным

В начале 1930-х здесь появились первые 4-этажные дома, тоже построенные в стиле конструктивизма (Мазура, 98 и 102, Свободы, 4). Другой пример этого стиля — построенное в 1931-м здание фабрично-заводского училища Краматорского комбината (сейчас Машиностроительный колледж) на Большой Садовой, 99. Его отличительная особенность — огромный широкий эркер, выступающий из актового зала на уровне третьего этажа. К примерам конструктивизма относится здание военкомата и БТИ на улице Сиверской, 58, сросшееся с жилым домом на Триумфальной, 10. Здесь использован тот же прием — сплошное остекление лестницы в апсиде.

Машиностроительный колледж на Большой Садовой, 99. Фото предоставлено Семеном Широчиным

Машиностроительный колледж на Большой Садовой, 99. Фото предоставлено Семеном Широчиным

Во время второй пятилетки новые дома были преимущественно 4-этажными. Их строили уже не в «городе-саде», а формировали композиции ансамблей кварталов. Это, например, 4-этажный дом на Первой горной, 1-этажный и 4-этажный дом с 5-этажной угловой секцией на Большой садовой, 74 (все они 1935 года).



Соцгород



В середине 1920-х обсуждался вопрос расширения СКМЗ, но в результате построили еще один машиностроительный завод — Новокраматорский, для которого и спроектировали Соцгород. Строительство НКМЗ велось с 1928 по 1934 годы, завод стал одним из крупнейших подобных предприятий в СССР. Именно здесь производили сталь марки ДС (Дворец Советов), которая должна была пойти на каркас одноименного небоскреба, запланированного Сталиным как крупнейшее здание в мире. Именно здесь производили уникальное оборудование для заводов, гигантские карьерные экскаваторы и установщики космических ракет. Завод стал для Краматорска градообразующим предприятием, количество его работников измерялось десятками тысяч и достигло рекордных 30 тысяч в 1990 году.

Площадь Мира, 1950-е годы. Фото предоставлено Семеном Широчиным

К востоку от нового завода за поясом леса построили Соцгород с застройкой двух разных типов. Первая — конструктивистская, начала 1930-х годов. Это типовое двухэтажное жилье для рабочих. Большая часть этих домов не пережила Вторую мировую войну. Все, что осталось — постконструктивистский дом на улице Небесной сотни, 22.



Южная часть Соцгорода интереснее. Например, здесь строили одни из первых в СССР крупноблочных домов — такая технология позволяла сильно ускорить процесс на этапе кладки стен. Первые четыре 4-этажных блочных дома построили в 1932-1933 годах на улице Катеринича, 1 и 3, и на бульваре Машиностроителей, 13 и 15. Позже построили еще четыре подобных дома — на улице Песчаного, 1, 3, 5 и 7. В 1952 году они подверглись редизайну — их оштукатурили, а сплошное остекление лестниц разделили на отдельные фрагменты, из-за чего на фасаде появились непропорционально большие окна.

Строительство крупноблочных домов на улице Марата, 1938 год. Фото предоставлено Семеном Широчиным

Крупноблочные дома на улице Песчаной. Фото предоставлено Семеном Широчиным

Но самые выразительные в Соцгороде — дома на улице Дружбы, 6 и 10 (1937). У них 7-этажные секции, акцентированные пропилеями, остекление лестниц выполнено характерным для стиля ар-деко геометрическим орнаментом рам, а внутри секций расположены первые в Краматорске лифты. Сейчас они выключены и закрыты на замок.

Дома с пропилеями на улице Дружбы, 10 и 6. Фото предоставлены Семеном Широчиным

Вид на дома с пропилеями, 1958 год. Фото предоставлено Семеном Широчиным

В центральной части довоенного Соцгорода разбили парк имени Пушкина. На его территории в 1937-м открыли стадион «Авангард» центрального комитета Союза тяжелого машиностроения, рассчитанный на 7000 мест. В 1954 году его перестроили по проекту харьковского Госстройпроекта — вместимость увеличилась до 10 тысяч зрителей. Стадион был богато украшен ныне утраченной скульптурой. До наших дней сохранились колоннада и административный павильон. Сам стадион сейчас называется «Блюминг».

Стадион «Блюминг». Фото предоставлено Семеном Широчиным

В послевоенное время в Соцгороде построили ряд новых жилых домов, развивавших монументальную тенденцию середины 1930-х. Так, в 1949-1950 годах появились кинотеатр «Родина», монументальные неоклассические дома на улицах Хмельницкого, Стуса и других. Но, что важнее всего, тогда же сформировался новый городской центр вокруг современной площади Мира, к которой от завода ведет одноименный проспект. Выход проспекта на площадь акцентирован двумя домами с башенками — Мира, 10 (1949) и Мира, 9 (1952). На этом же проспекте в 1954 году построили дом № 6 — первый в городе дом из сборных железобетонных панелей.

Дом на проспекте Мира, 9. Фото предоставлено Семеном Широчиным

Дворцы культуры



В архитектуре промышленных городов Дворцы культуры (ДК) занимали особое место: там происходила вся культурная жизнь. В Краматорске расположение ДК четко указывает на иерархию промышленных предприятий.



Центральным зданием в композиции Старого города стал ДК имени Быкова, вокруг которого расположена зеленая площадь. Дворец стал ярким представителем конструктивизма — асимметричный и лишенный декораций, с большим количеством естественного света. Дворцы культуры в то время сооружались с двойной функцией: театрального и клубного здания. Здесь же были построены два отдельных корпуса, соединенные переходом.

ДК имени Быкова. Фото предоставлено Семеном Широчиным

Заводской дворец культуры имени Ленина открыли 6 ноября 1930 года. Вскоре перед ним установили памятник Ленину, которого в начале 1940-х заменили на большой трезубец. Во время Второй мировой немцы при отступлении подожгли здание, однако уже в 1945-м его полностью восстановили. При этом ДК не просто отремонтировали — он прошел редизайн в классицизм с добавлением декоративных элементов и разделением корпусов. На фасаде появились маскароны Комедии и Драмы авторства краматорского скульптора Василия Наседкина.

Строительство ДК им. Ленина, 1930 год. Фото предоставлено Семеном Широчиным

Вид на ДК им. Ленина и памятник с тризубом, 1941 год. Фото предоставлено Семеном Широчиным

В довоенном Соцгороде важную пространственную роль играл ДК имени Пушкина. Полукруглый фасад здания обращен к парку, за фасадом — декорированный полукруглый зал. Как и многие другие дворцы культуры на Донбассе, его с 2010-х годов занимает протестантская церковь.

ДК имени Пушкина, 1950-е годы. Фото предоставлено Семеном Широчиным

ДК имени Пушкина, наши дни. Фото предоставлено Семеном Широчиным

Главной доминантой площади Мира, запланированной еще в довоенное время как композиционный центр всего Соцгорода, должен был стать Дворец культуры и техники НКМЗ. Его строили почти 10 лет, и хотя ДК сдали в эксплуатацию в 1965 году, здание полностью сохранило в своем дизайне стиль сталинского неоклассицизма, который к тому моменту уже почти 10 лет находился под запретом. Фасад дворца украшают колонны, а стены облицованы плиткой из инкерманского камня.

ДК НКМЗ, 1968 год. Фото предоставлено Семеном Широчиным

ДК НКМЗ, 2021 год. Фото предоставлено Семеном Широчиным

Для оформления интерьеров ДК в Краматорск доставили картины и скульптуры из музейных хранилищ и картинных галерей из разных уголков СССР. Ручки для оконных рам разработали по специальному дизайну (они сохранились даже в 2021 году), а балюстрады лестниц и вовсе брендированы металлическими композициями с эмблемой завода — в других ДК той эпохи такого не встретить. В здании дворца размещены большой зрительный зал, клубная часть с малым залом, уникальный по наполнению музей НКМЗ, а также спортивная часть с первым в Донецкой области крытым бассейном.

Лестничная балюстрада, брендированная логотипом НКМЗ. Фото предоставлено Семеном Широчиным

Заводы поменьше занимали менее значительное место в иерархии пространства. Так, завод «Цементник» в 1955 году построил свой ДК (Мазура, 43). Здание не доминирует в пространстве, хотя и выглядит торжественно. Самого завода не существует с 2015 года, а в помещении ДК с 2011 года тоже базируется протестантская церковь.



В свою очередь, построенный в 1954-м ДК «Строитель» (Маяковского, 9) богато отделан изнутри и снаружи. Фасад здания украшен фронтоном над шестиколонным портиком, а в первоначальном виде у входа были установлены орнаментированные вазы.

ДК завода «Цементник», улица Мазура, 43. Фото предоставлено Семеном Широчиным

Школы



Архитектурные обзоры и исследования обычно обходят школы стороной. Их создатели неизвестны большинству жителей, словно эти здания появились сами по себе. Тем не менее, в Краматорске немало интересных школьных зданий — как в архитектурном плане, так и в историческом.



Первая школа появилась при механическом заводе Гампера еще в 1902 году. Однако первым зданием, построенным специально для образовательных целей, стала школа № 1 (1930) на улице Радужной, 13. Ее возводили в стиле конструктивизма по индивидуальному проекту — типовых тогда еще не было. В послевоенное время здание пережило редизайн: ему придали неоклассические черты, пристроили портик со столбами, украшенными капителями. Обычно так делали, если здание пострадало во время войны.



В 1936 году на Большой Садовой, 64 построили современную школу № 6 (архитекторы Вавировский и Великанов). Сейчас 1-6 классы этой школы учатся в филиале, расположенном в здании бывшей вечерней школы № 1 возле ДК имени Быкова. Богатый декор фасада пострадал из-за спонтанной декоммунизации, которая уничтожила декоративные розетки со снопами пшеницы и серпом.

Школа № 6 на улице Большая Садовая, 64. Фото предоставлено Семеном Широчиным

Первой в Соцгороде открыли школу № 12 на улице Стуса, 19 (1935). Этот достаточно широкий по фасаду проект авторства Василия Осьмака отличается наличием полуколонн по центру фасада, а также ныне утраченным парапетом над центром фасада. Школа была разрушена во время войны и восстановлена в 1949 году.

Школа № 12 на улице Стуса, 19. Фото предоставлено Семеном Широчиным

В 1937 году в Соцгороде на улице Маяковского, 19 построили 3-этажную школу № 15. Ее проект был одним из самых массовых типовых проектов второй половины 1930-х. Школа сильно пострадала во время Второй мировой, но в 1946-м ее восстановили, а позже — расширили.



Продолжали строиться школы и в центре Краматорска. 20 сентября 1957 года на улице Дворцовой, 3 в Соцгороде открылась школа № 22 (автор типового проекта — Борис Ведерников). А в 1962 году на улице Богдана Хмельницкого, 28 в Соцгороде открыли школу № 24. Фасад здания украсило мозаичное панно — такое решение впоследствии не раз повторили во многих других школах этого проекта, в том числе и в других городах. В целом по этому проекту построили свыше 500 школ, но первая из них была именно в Краматорске. В 2014 году северную стену школы повредило обстрелом.

Школа № 15 на улице Маяковского, 19. Фото предоставлено Семеном Широчиным