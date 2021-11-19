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Российские соцвыплаты в ОРДЛО: Обещания и реальность

Анастасия Кирилова
19 ноября 2021, 10:15

Российские соцвыплаты в ОРДЛО: Обещания и реальность

Получение российских соцвыплат — способ выживания для жителей ОРДЛО Получение российских соцвыплат — способ выживания для жителей ОРДЛО

Упрощенное оформление российского СНИЛС и доступ к порталу Госуслуг РФ, что так широко рекламировали группировки «Л-ДНР», — это был проект под выборы в Госдуму. Получают ли в реальности российские выплаты жители неподконтрольных территорий — разбирались журналисты «Новостей Донбасса».

Предвыборный проект

То, что массированная кампания оформления СНИЛС и регистрации на портале Госуслуг РФ, была привязана к российским выборам, косвенно признают уже даже так называемые «депутаты» группировки «ДНР».

«По задумке, такая учетная запись привязывалась к электронной почте и позволяла не только дистанционно проголосовать на выборах в Госдуму, но и сделать доступными Госуслуги для наших граждан. Но действительность оказалась иной: голосование прошло успешно, а вот госуслуги так и остались недоступными большинству наших граждан», — констатировала «депутат ДНР» Анастасия Селиванова.

Кампания со СНИЛС в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) фактически оказалась временной мерой, отмечает шеф-редактор сайта «Новости Донбасса» Богдан Каркачев.

«По факту оказалось что это была временная мера просто для привлечения людей, чтобы они получили этот СНИЛС и, соответственно, доступ к порталу Госуслуг для того, чтобы они могли проголосовать дистанционно или им помогли проголосовать дистанционно в этих так называемых информационных центрах», — пояснил Богдан Каркачев.

Регистрация га Госуслугах требовалась для дистанционного голосования. Фото: URA.RU

Что удалось получать дончанам

Общее число получивших российский паспорт в ОРДЛО за время предвыборной кампании в Государственную Думу выросло с 200 до более 600 тысяч. Параллельно у людей была возможность оформить себе СНИЛС. Тем, кто успел это сделать, открылась возможность к получению некоторых социальных выплат Российской Федерации. В числе таких людей и жительница Донецка Ольга.

«Мы получили выплату коранавирусную на первой волне, которая давалась от рождения детей с определенной даты и до 16 лет. Мы получили по 20 тысяч на каждого ребенка. И вот сейчас мы получили школьную выплату 10 тысяч на ребенка от 7 и до 16 лет, если он обучается в школе. Выплатили первый раз без проблем сразу, оформлял папа. И второй раз оформлял тоже папа, подал заявление на Госуслуги и ему сразу одобрили», — рассказывает Ольга.

Цена вопроса

Кто-то бросается в бюрократический бой сам, а кто-то оформляет себе необходимые документы с помощью посредников. Конторы за отдельную плату предлагают без выезда оформить необходимые российские соцвыплаты. Так, сертификат на материнский капитал жителю ОРДЛО будет стоить от 10 тысяч рублей, коронавирусные и школьные выплаты на ребенка — от 2 тысяч, оформление СНИЛС — от 1 тысячи рублей.

«Я не хотела выезжать именно, но потом нашла номер телефона. Заплатила тысячу рублей, отдала все свои документы. Вернее, прислала их по электронной почте либо по какой-то соцсети — не помню. И через неделю мне привезли СНИЛС готовый», — говорит Ольга.

Без регистрации в России получить сертификат на материнский капитал можно, но реализовать его не получится. Также без российской регистрации невозможно оформить пособия или медицинскую страховку. Но здесь тоже есть обходная схема, когда оформляют прописку в Ростовской области. Цена такой услуги при помощи посредника колеблется от 20 до 25 тысяч рублей.

Стоимость самой услуги — 15 тысяч рублей, еще 3 тысячи придется отдать на нотариальные расходы. Добавьте к расходам 4 тысячи за две поездки, связанные с оформлением, а также получение доверенности — еще 1 тысяча. Итого — 25 тысяч рублей. Запросов на подобную услугу немало. Людей не отпугивает и высокая, по меркам «ДНР», стоимость получения фиктивной регистрации.

Дончанка Ольга говорит, что теперь хочет оформить и сертификат на получение материнского капитала.

«Для этого у меня уже есть некоторые документы, и я могу оформить только сертификат, так как у меня нет регистрации на территории Российской Федерации. Для этого я могу как поехать на прием в МФЦ (многофункциональный центр — Ред.) либо Пенсионный фонд, так и подать через портал Госуслуг», — пояснила женщина.

Отрезаны от украинских выплат

Частично заблокировав стабильную работу КПВВ на Донбассе, Россия фактически лишила людей в ОРДЛО доступа к украинским социальным выплатам. Получить их все ще можно, но жителям Донецка для этого приходится ездить через территорию РФ. 


На украинско-российской границе в Меловом собираются большие очереди. Фото из соцсетей

«Доступ к украинским выплатам ограничен. Плюс добавилось закрытие КПВВ со стороны так называемых "ДНР/ЛНР", они закрыли эти их под предлогом опасности распространения коронавируса. То есть люди бы остались наедине только с российской стороной и с местными выплатами, которые не очень большие. В этой ситуации люди ищут возможность получать какие-то деньги, где остается такая возможность, потому что украинские выплаты получать тяжело», — описывает ситуацию шеф-редактор «Новостей Донбасса» Богдан Каркачев.

Жительница Донецка говорит, что получение российских выплат — это способ выжить в ОРДЛО и улучшить условия жизни для своих детей.

«У нас идет такое некое принуждение в получении паспортов. Поэтому мы получили. И плюс еще, может быть, какие-то гарантии, потому что есть неизвестность развития ситуации. Только регистрации у нас нет в Российской Федерации. Дети у меня внесены в паспорт, то есть, они тоже как бы граждане [РФ], но нет. А почему? Потому что я гражданка Украины», — пояснила Ольга.

Как видим, несмотря на обещания группировок «Л-ДНР», жители ОРДЛО могут претендовать лишь на часть российских социальных выплат, и то после изнурительной бюрократической борьбы. За маской заботы о людях Россия прячет свои геополитические интересы, а именно — продолжение ползучей оккупации части Луганской и Донецкой областей Украины.

 

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