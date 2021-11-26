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Мины, цветы и Minecraft: Как видеоигры могут объединить детей по обе стороны конфликта

Новости Донбасса
26 ноября 2021, 12:00

Мины, цветы и Minecraft: Как видеоигры могут объединить детей по обе стороны конфликта

Мальчик из Покровская Тимофей играет в Minecraft и учится противоминной безопасности Мальчик из Покровская Тимофей играет в Minecraft и учится противоминной безопасности

Авторы проекта mriia: power for change из Покровска Донецкой области превращают популярные игры Minecraft и Roblox в обучающие платформы. Проходя подготовленные разработчиками квесты, дети изучают свои базовые права, основы демократии, а также безопасности в зоне конфликта. Программа доступна также для детей с неподконтрольной территории и призвана объединить молодое поколение по обе стороны конфликта в едином цифровом пространстве. Как это происходит — читайте в материале «Новости Донбасса».

Виртуальное минное поле

Несколько открытых ноутбуков на столе, перед мониторами — 7-летняя Влада и 9-летний Тимур из подконтрольного Украине Покровска. Они вместе со своей новой подружкой — 9-летней Софией из неподконтрольного Донецка, которая находится по ту сторону монитора, — играют в популярную видеоигру Minecraft. Игра стерла между ними линию разграничения и дети по обе ее стороны взаимодействуют со своими сверстниками.

«Ценность тех игровых миров которые мы создаем в том, что там нет коронавируса, там нет военных действий, там нет блокпостов на линии разграничения. При этом там есть возможность общаться, что-то строить, что-то узнавать новое, дружить. Это все для того, чтобы дети могли "прокачивать" свои навыки которые нужны сегодня, в 21 веке», — говорит автор проекта mriia: power for change Денис Шиленко.

На базе игр Minecraft и Roblox дети проходят заранее подготовленные квесты на разную тематику. Заданием в одном из игровых сценариев — о минной безопасности — для Влады, Софии и Тимура было собирать цветы и обращать внимание на таблички, в частности, что на них написано.

«Дети, вот вы нашли таблички. На них написано "Осторожно, мины!" Это говорит о том, что впереди опасно и идти дальше нельзя. Всегда обращайте внимание на такое и если заметили, то сразу сообщайте родителям. Никогда не приближайтесь к неизвестным предметам!» — руководит процессом обучения детей противоминной безопасности по ходу игры модератор Евгений.

Задание в Minecraft на тему противоминной безопасности

Обучение с помощью видеоигр

По окончанию игрового раунда мы спрашиваем Софию, играющую из Донецка, что она запомнила.

«Речка была, мы цветы собирали и там еще череп был с табличкой, там написано было: “Мины, осторожно!”. Был чувак в кожаной броне, динамит был кнопки, тропинка. Задача у нас была собирать цветочки и не идти там, где мины», — рассказывает она.

Мама Софии — Алена — в комментарии «НД» после игры отмечает, что дети с большим энтузиазмом проводят время за гаджетами, чем за учебниками. А потому, по ее мнению, перенесение обучения в игры считает перспективным направлением.

«Очень рада, что мой ребенок поучаствовал в этом движении. Я думаю ничего не проходит бесследно. После игр что-то запоминается и используется в жизни. В игре, в которую играла моя дочь, было уделено внимание проблемам безопасности. Хоть и ведутся постоянные беседы с детьми, и проводятся всякие тренинги, но через игру, я думаю, это было более действенно», — подчеркивает мама Софии.

Геймификатор проекта Александр Кореньков говорит, что существующие инструкции по безопасности написаны на «языке взрослых», что трудно воспринимается, ведь для детей это сложно и неинтересно.

«В наших же квестах мы рассказываем на понятном для детей языке о том, как действовать при обстрелах или что делать, если вы заметили потенциально опасные или подозрительные предметы», — отмечает Кореньков.

Участники проекта проекта mriia: power for change

Один из соавторов проекта, Егор — студент 3 курса ДонНТУ — вуза, который переехал из Донецка. Молодой человек тоже переселенец. Решил принять участие в разработке онлайн-квестов. Говорит, не может находится в стороне, когда дети в его родном регионе страдают от вооруженного конфликта. По данным ООН с 2014 года на Донбассе более 150 детей погибли и почти столько же получили ранения. Тысячи мальчиков и девочек до сих пор находятся в зоне повышенной опасности.

«Я сам приехал из Донецка и мне хочется донести информацию детям о безопасности. И поэтому мы делаем всякие квесты и рассказываем о том, например, что нельзя подходить к неизвестным предметам. А если ты что-то и находишь, то об этом обязательно нужно сообщать родителям», — рассказывает Егор.

По словам автора проекта mriia: power for change Дениса Шиленко, Minecraft и Roblox решили использовать, потому что это самые популярные игры среди детей во всем мире. На основе одной из этих игр выросла целая субкультура: создаются квесты в реальном мире, одежда, книги, игрушки.

«У нас есть игрушки Minecraft и у некоторых рисунки, бумажные штучки из 3D-ручки многие делают, у кого есть они», — рассказывает нам София.

Кроме того, в Minecraft и Roblox персонаж наделен большой свободой действий: делаешь дом, заводишь животных или садишь растения, бегаешь, плаваешь, прыгаешь — все это придает схожести игрового мира с реальным.

«В игровом мире, который мы построили в Minecraft есть точно такое же здание торгово-развлекательного центра. Оно наполнено квестами, где дети, общаясь в игре, получают задания и проходят обучение о том, как они могут влиять на окружающий мир», — рассказывает Денис Шиленко.

Девочка София из Донецка присоединилась к игре

Донецк на связи

Программа по противоминной безопасности — это лишь часть интерактивной образовательной платформы, которую хотят создать авторы проекта.

«Мы также разрабатываем игровые решения и в сфере социального предпринимательства, и прав детей», — отметила Ксения Печерская, один из организаторов проекта mriia: power for change.

В планах — создать обучающие курсы по финансовой грамотности, демократии участия и самопрезентации — важные прикладные знания, которые не преподаются как в украинских школах, так и в школах на неподконтрольной территории.

«У нас сейчас каникулы, их могут совместить или с карантином или с каникулами. Я [факультативно] хожу на рисование, на английский и дома сама часто рисую. А еще я хожу на плаванье», — рассказывает десятилетняя София.

Вместе с тем более популярны милитаризированные игры, к которым проще получить доступ из-за их большого количества. Например, у самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» уже существуют подобные разработанные игровые миры.

Группы сторонников «ДНР» в видеоигре

«Если вы откроете эти группы в Roblox, которые создали сторонники "ДНР", то вы увидите, что там основное — война. То есть: бегать, убивать, разрушать, взрывать, тренироваться для того, чтобы убивать — деструктивные нарративы», — отметил геймификатор Александр Кореньков, который также занимается изучением деятельности радикальных и экстремистских организаций.

Игры могут использоваться также для пропаганды угрожающих безопасности общества действий. Поэтому Кореньков уверен, если не будет альтернативы, то дети останутся один на один с деструктивными идеями.

«На самом деле нужно конструировать альтернативный нарратив через игру, в котором существование экстремистских группировок будет детьми и игроками воспринимался как нелегитимное, нелегальное. Работать с негативом — это значит, искать в собственном обществе те позитивные элементы, например: свобода, толерантность — воплощать в игре и обыгрывать их на контрасте с теми идеями и теми принципами, которые распространяют террористические группировки, например: дискриминация, неуважение, насилие, разгул криминалитета», — отмечает Кореньков.

На данный момент главная задача для авторов проекта — популяризировать их по обе стороны линии фронта. Ведь сохранение связей между людьми на подконтрольной и неподконтрольной территориях Донбасса — важный аспект будущей реинтеграции. Цифровизация открывает новые возможности для этого.


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