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Почему в Донецке и Луганске становится все больше мусора?

Кристина Терещенко
02 декабря 2021, 19:30

Почему в Донецке и Луганске становится все больше мусора?

Декорации. По такому принципу уже семь лет группировки «Л-ДНР» выстраивают свою так называемую политику. В центре больших городов вроде Донецка и Луганска – относительный порядок и намек на «процветание». По крайней мере такими их хотят показать незаконные группировки. А окраины городов и населенные пункты поменьше годами «сражаются» с коммунальными проблемами. Одной из таких проблем, которых, на первый взгляд, нет в центре Донецка или Луганска, – это большое скопление мусора. Но это лишь на первый взгляд. 

Переполненные контейнеры, как следствие и стихийные свалки во дворах, у дорог, в парках и балках. Коммунальные службы в оккупированных городах Донецкой области не вывозят мусор месяцами или делают это выборочно. А так называемые местные власти при том еще и просят не оставлять мусор возле контейнеров, что ставит людей в безвыходное положение. Ведь места в контейнере нет, возле него ничего оставить нельзя, а значит отходы людям попросту некуда девать. Жители городов дышат испарениями накопленного мусора, а земля впитывает нечистоты, стекающие с него.

Местные так называемые власти Макеевки, откуда люди публикуют в соцсетях наибольшее количество жалоб, проблему уже даже не пытаются скрыть. Говорят, что якобы не хватает кадров и техники. Из необходимых  60 мусороуборочных авто работают только 20. Из них только шесть находятся в рабочем состоянии.

Люди считают иначе и жалуются, что на звонки с просьбами о вывозе твердых бытовых отходов коммунальщики либо не отвечают или же просто не выезжают. По советской традиции так называемые местные власти собирают людей на субботники, чтобы те как бы нивелировали бесплатным трудом дефицит кадров. Больше всего на субботниках по традиции – бюджетников, школьников, студентов.

Один из субботников в отдельных районах Луганской области

Кстати, на сайте «центра занятости» группировки «ДНР» вакансий того же дворника достаточно много. Но, как и ряд других профессий, в ОРДЛО такая работа оплачивается низко – от 2 до 4 тысяч в переводе на гривны. Низкая зарплата – одна из основных причин, по которым люди не хотят жить и работать в ОРДЛО – не важно, дворником, поваром или медиком.

Но если бы ситуацию с мусором в отдельных районах Донбасса можно было спасти только привлечением к уборке людей. Нет, ведь проблема имеет более глобальный характер, и она в нехватке места на мусорных полигонах ОРДЛО.

«На территории ОРДЛО осталось около 15 мусорных полигонов. Практически все они заполнены на 100%. Украина не берет мусор из ОРДЛО, Россия тоже не берет мусор из ОРДЛО. Мусороперерабатывающих заводов там нет. "ЛНР" и "ДНР" даже воевали между собой, чтобы из "ДНР" не приходил мусор в "ЛНР". Единственное, как они могут остановить это заполнение полигонов, это просто выстроить такой плохой график вывоза мусора. Они просто эту проблему решили растянуть во времени», – говорит сооснователь «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский.

Также оккупационные администрации избавляются от мусора сжигая его, говорят правозащитники. Пожары случаются как на полигонах, так и в частном секторе.

В январе 2020 года «Л-ДНР» якобы обратили внимание на проблему с заполненными полигонами. Тогда глава Денис Пушилин даже давал распоряжение «до 1 мая 2020 года организовать работу по подбору земельных участков под новые для твердых бытовых отходов». Но прошел уже год, а даже такой минимум для улучшения ситуации оккупационные власти не смогли сделать. Сортировочные линии и мусоросжигающие заводы остались только на подконтрольной территории Украины. В ОРДЛО подобного нет, о мусороперерабатывающем заводе и речи быть не может поскольку стоит подобный проект десятки миллионов евро и даже в Украине несколько первых появятся только в ближайшие годы.

То есть мусор, это еще одна поставленная на таймер угроза для экологии Донбасса, которую влечет оккупация части региона.  

Мусор – это одна из главных угроз экологии, как бороться с которой, сегодня размышляет вся планета. И если так называемая власть в Донецке и Луганске пока не в состоянии решить проблему с мусором на своем уровне, местные жители могут попытаться хотя бы сократить количество бытовых отходов.

Вот, что советуют эко-активисты:

1.Узнайте, где в вашем городе есть пункты приема для вторичной переработки сырья: стекло, батарейки, пластик, бумага.

2.Товары желательно покупать в упаковках из материала, который можно сдать в вашем городе на вторичную переработку.

3.Избегайте одноразовой посуды и пакетов. Старайтесь приходить в магазин со специальными многоразовыми мешочками для овощей и фруктов, для того чтобы донести покупки до дома используйте современные тряпичные эко-сумки.

4. Дайте одежде вторую жизнь. Например, из старой куртки может получиться стильная сумка. В интернете есть масса советов, как это сделать.

5. Вы можете компостировать органические отходы. Эта возможность в основном открыта для тех, кто живет в своих домах. Ведь до 50% отходов составляют именно органические и их можно полезно использовать.

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