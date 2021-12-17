«Восточный экватор». Как при власти Зеленского изменилось мнение украинцев о войне на Донбассе

Президент Владимир Зеленский во время очередного визита на Донбасс. Фото пресс-службы

К разочарованию многих своих избирателей, за половину президентского срока Владимир Зеленский не смог добиться мира на Донбассе.



Как не сумел Петр Порошенко, так и нынешнему гаранту не удается совершить чудо — изменить Владимира Путина. С другой стороны, за два с половиной года Зеленский подтвердил, что он не капитулянт. Хотя некоторые все еще видят в нем потенциального предателя.



Ряд событий наглядно показал, что политика Банковой относительно Донбасса вполне соответствует или по меньшей мере не противоречит настроениям большинства украинцев. Об этом — в материале «Новостей Донбасса».



Освобождение пленных



При шестом президенте Украина провела три обмена пленными с Россией, группировками «ДНР» и «ЛНР». В сентябре и декабре 2019-го, а также в апреле прошлого года. Домой вернулся 131 украинец.



По оценкам большинства украинских граждан, освобождение пленных было ключевым событием 2019 года и остается одним из главных успехов действующего главы государства.



От нового обмена российская сторона пока что уклоняется. Москва требует от Зеленского юридически невыполнимого — помиловать тех, кого Киев должен отдать оккупантам, без судебного осуждения.



Очевидно, на сегодняшний день Кремль попросту не видит собственной выгоды в смягчении позиции. К тому же возврат украинских узников может повысить электоральную поддержку Зеленского, которая, на радость агрессору, пребывает в нисходящем тренде.



Последний на данный момент обмен пленными на Донбассе, 16 апреля 2020 года. Фото: пресс-служба президента Украины

«Формула Штайнмайера»



Осенью 2019 года Киев согласился на механизм имплементации Минских соглашений, предложенный экс-главой немецкого МИДа Франком-Вальтером Штайнмайером.



Согласно его формуле, отдельные районы Донбасса получат «особый статус» на период местных выборов, которые должны пройти в соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ.



Успокаивая тех, кто усмотрел в этом «зраду», Зеленский заверил, что никакого голосования под дулом автоматов и без возврата контроля над границей не будет. Тем не менее, по Украине прокатилась волна митингов против «капитуляции».



В то же время большинство украинцев затруднялось высказать свое мнение о «формуле Штайнмайера» и не поддержало протестные акции.



В недавнем интервью президент не исключил проведения референдума «по Донбассу в целом», подчеркнув, что «вопрос не в статусе».



Если Зеленский все же надумает посоветоваться с народом по поводу особых прав для ОРДЛО, результат будет вполне предсказуем. По последним данным, за «специальный статус» для оккупированного Донбасса выступают 26%, против — 59%. Последний показатель за прошедшие два года увеличился на 5%.



При этом большинство населения по-прежнему убеждено, что выборы в ОРДЛО можно провести только после деоккупации.



«Нормандский саммит»



В декабре 2019 года лидеры Украины, России, Германии и Франции встретились в Париже, чтобы обсудить ситуацию на Донбассе.



Стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене пленных, разведении войск и вооружений на трех участках линии разграничения, продлении закона об «особом статусе» и расширении мандата миссии ОБСЕ.



Украинцы преимущественно не увидели в результатах встречи ни прорыва, ни провала.



Сегодня же 45% граждан считают, что к Нормандскому формату нужно привлечь США и Великобританию. По сравнению с декабрем 2019-го число сторонников этой идеи выросло в полтора раза.



При этом 54% полагают, что Минские соглашения следует пересмотреть и заключить новые. Это вдвое больше, чем было два года назад.



Такая динамика общественных настроений свидетельствует о том, что последний Нормандский саммит стал для многих украинцев психологическим рубиконом. Оказалось, что и Зеленский, как бы он ни хотел закончить войну, не в силе умиротворить агрессора.



«Консультативный совет»



11 марта 2020 года ТКГ приняла решение о создании совещательного органа, в который должны были войти десять представителей «ДНР» и «ЛНР».



В Москве расценили это как согласие Киева на «прямой диалог с Донбассом». В Украине поднялась новая волна подозрений в сдаче национальных интересов.



По итогу «консультативный совет» так и не был создан. Впоследствии в украинскую делегацию в ТКГ вошли переселенцы из ОРДЛО — журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, врач Константин Либстер и юрист Вадим Горан.



На Банковой последовательно отвергают прямые контакты с лидерами боевиков. Такой формат переговоров поддерживает меньшинство украинцев. Правда, его уровень зависит от постановки вопроса и предлагаемых вариантов.







Закрытие и открытие КПВВ



В марте 2020-го из-за пандемии коронавируса Украина закрыла все свои пункты пропуска на линии соприкосновения. Аналогичное решение приняли и «Л-ДНР».



Через полгода Киев открыл со своей стороны все КПВВ. Группировки отказываются от симметричного шага по сей день.



И на старте эпидемии, и во второй половине 2020-го большинство украинцев не возражало против работы пропускных пунктов.



Таким образом, распространение коронавируса не изменило мнения основной части населения.



Украинские граждане преимущественно сочувствуют жителям ОРДЛО, считая их «заложниками сложных жизненных обстоятельств».

«Станица Луганская» — единственный КПВВ, который работает ежедневно. Фото: «Новости Донбасса»

Перемирие



В июле 2020-го участники Трехсторонней контактной группы договорились о режиме прекращения огня, благодаря чему значительно снизился уровень боевых действий. Это перемирие украинцы назвали главным достижением прошлого года.



Весной 2021-го интенсивность обстрелов резко выросла — и большинство украинского населения уже негативно оценивало прошлогоднюю договоренность о тишине.



Возвращаться к перемирию, как и обмениваться пленными, Москва не спешит, заставляя Киев перейти «красную линию» — признать субъектность «ДНР» и «ЛНР».



Настоящая причина, вероятно, та же: отсутствие предметной заинтересованности на фоне нежелания создавать повод, который может принести рейтинговый бонус Зеленскому.



Эскалация российской агрессии



Весной этого года Россия стянула войска к украинской границе, а боевики объявили «военный призыв» и разместили тяжелое вооружение вблизи линии разграничения.



В апреле каждый второй украинец опасался российского наступления. На этом фоне росла электоральная поддержка Зеленского, ударившего санкциями по путинскому куму Виктору Медведчуку и выражавшего готовность противостоять внешнему агрессору.



В свете же ноябрьских новостей о возможном нападении РФ большинство украинского граждан высказало мнение, что в случае российского вторжения Зеленский не способен эффективно сработать как верховный главнокомандующий.



Вероятно, многие украинцы оценили бы президента гораздо лучше, если бы он сделал новое убедительное видеобращение по поводу военной угрозы и продемонстрировал личную боеспособность.



Как бы там ни было, следует констатировать, что за последний год в национальном дискурсе произошло знаковое изменение. Теперь главный вопрос — нападет ли Путин снова, а не как нам вернуть оккупированный Донбасс.



«Вопрос № 2»



Подавляющая часть украинского общества, как и ранее, выступает за возврат ОРДЛО на довоенных условиях.

Большинство граждан по-прежнему считает, что ради мира можно пойти на некоторые компромиссы, но при этом продолжает отметать такие варианты, как:

прекращение торговой блокады;

прямые переговоры с главами «ДНР» и «ЛНР»;

предоставление захваченным территориям «особого статуса»;

проведение выборов на условиях боевиков;

полная амнистия всех, кто воевал против ВСУ;

формирование местных силовых органов и судов исключительно из жителей тех районов.

Настроения общественного большинства определяют характер политических событий и поведение национального лидера. Иногда очевидным образом, порой скрыто.



Исходя из этого, несложно спрогнозировать, что Зеленский и в дальнейшем будет соблюдать «красные линии», демонстрируя, что он лишен сверхъестественной способности к миротворчеству.