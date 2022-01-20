События в Казахстане: Как их использовали пропагандисты «Л-ДНР» и России

Январские события в Казахстане. Фото: vlast.kz

События в Казахстане для СМИ группировок «ДНР» и «ЛНР» стали очередным поводом для манипуляций, популистских высказываний и сомнительных экспертных мнений. Как и зачем пророссийская пропаганда использовала происходящее — проанализировали журналисты «Новостей Донбасса».



Параллели с Майданом



Наибольшее внимание событиям в Казахстане уделил пропагандистский канал «Юнион». Там за неделю вышло порядка шести материалов по этой теме, главным тезисом которых было проведение параллелей между Евромайданом в Украине в 2013-2014 годах и митингами в Казахстане. Так называемые журналисты в подводках применяли словосочетание «майданные технологии», а митингующих называли террористами.





Представитель ОРДО в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш подчеркивает, что митинги в Казахстане были вызваны, прежде всего, экономическими причинами.



«В Казахстане мы видим реакцию на экономические проблемы, которые возникли. И реакцию на негибкость политической системы, когда у них президент, возглавляющий государство человек уже более 30 лет у власти», — говорит Гармаш.



Директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко анализирует разницу событий на Майдане и в Казахстане.



«События на Майдане были схожи с событиями в Казахстане, но, несмотря на это, все же в Украине была политическая оппозиция представлена в парламенте, были СМИ, которые даже под давлением могли как-то действовать. Поэтому в Украине даже смена власти путем революционных событий, не подорвала ее легитимность, потому что эту власть подхватила другая часть политического истеблишмента, которая во власти уже присутствовала», — отмечает эксперт.



Важно, что все тезисы СМИ «Л-ДНР» о Казахстане точь-в-точь повторили риторику, которую использовал российский президент Владимир Путин, который заявил, что там «активно применялись присущие майданным технологиям элементы силовой, информационной поддержки протестов».

Протесты в Алматы. Фото: vlast.kz

Месседж жителям ОРДЛО — не протестовать



Учредитель аналитического центра «Институт региональной политики» Энрике Менендес объясняет, почему «Л-ДНР» подхватили тему казахстанских событий.



«Они, конечно, пытаются представить все это как цветные революции. В их понимании никакого народного волнения, никакого народного гнева, бунта быть не может. Это, конечно, сигнал и внутренней аудитории, которая живет на неподконтрольных территориях: мол, любой протест будет восприниматься враждебно. Их интерес сделать так, чтобы дискредитировать любую попытку революции. Тем более что в "Л-ДНР" есть все основания для людей быть недовольными и для каких-то социальных бунтов», — считает эксперт.



Подконтрольные группировкам «Л-ДНР» телеканалы показывали сюжеты со страшными кадрами погромов под нагнетающую музыку, где все сопровождалось словами о том, что требования митингующих власти страны выполнили, но те с улиц не ушли и начали громить города.



«Протестующие громили местные телеканалы, захватили аэропорт и убивали сотрудников правоохранительных органов... Боевикам, чтобы сильнее раскачать ситуацию в Казахстане, нужно было оружие, поэтому погромы захлестнули отделения полиции», — такие сообщения транслировали жителям ОРДЛО.



Что интересно, параллелей с событиями так называемой «русской весны» в Донецке в 2014 году СМИ группировок «Л-ДНР» почему-то не проводят, а стоило бы. Ведь тогда под покровительством Кремля пророссийские организации действовали по тому же сценарию, что и некоторые группы людей на митингах в Казахстане, которых в России и «Л-ДНР» сегодня называют террористами. Пророссийские силы в Донецке захватывали и разрушали административные здания, избивали мирных митингующих и захватывали телерадиокомпании, например, тот же канал «Юнион», на платформе которого сегодня и вещают пропагандисты.



Так что по чьим технологиям действовали некоторые группы лиц в Казахстане — стоит еще задаться вопросом.

Площадь Республики в Алматы после протестов. Фото: vlast.kz

«Виноваты» Вашингтон и Киев



Дальше самое интересное. По версии СМИ «Л-ДНР», а в частности, некоторых представителей сепаратистской администрации «ДНР», события в Казахстане курируются из… Киева и Вашингтона. Сепаратистский ресурс «ДАН» пишет: «Уже очевидно, что очередная революция, инспирированная Западом в Казахстане, провалилась — Россия не осталась в стороне».



А вот цитата из сюжета на одном из каналов: «Режиссеры цветных революций 8 лет назад уже реализовали такой сценарий для Украины, однако мы можем стать свидетелями их продолжения. Значит ли это, что США готовится повторить события 2014 года?» В одном из материалов заявляется, что «координация действий этих акций протеста находится в Киеве».



Естественно, никаких доказательств этому нет, а США на официальном уровне опровергли свою какую-либо причастность к митингам в Казахстане.



Однако даже официальные заявления Белого дома перекручивались и подавались под выгодным для российских прокси соусом.



В частности, в одном из сюжетов манипулировали словами пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, якобы в Вашингтоне поддерживают беспределы на улицах: «Захватили аэропорт и убивали сотрудников правоохранительных органов. А в это время США призвали власти Казахстана соблюдать право митингующих на протест и просили быть сдержанными».



Но в действительности месседж Джен Псаки от имени Белого дома был совсем с другим смыслом, и уж точно не в поддержку мародерства, а призывом к сдержанности всех сторон.



«Мы поддерживаем призывы к спокойствию, протестующим — к мирному самовыражению, а властям — к сдержанности», — сказала Псаки.

Протесты в Алматы. Фото: vlast.kz

Почему «взорвался» Казахстан



Учредитель аналитического центра «Институт региональной политики» Энрике Менендес считает, что теория о якобы испирированной США «цветной революции» — несостоятельна.



«Есть теория о том, что такие революционные события могли быть сделаны в интересах коллективного Запада, США с целью отвлечь внимание России. Как раз в эти теории я не особо верю. Я думаю, просто идет борьба внутренне-элитная. Клан Назарбаева очень сильно засиделся, и многие внутри страны были недовольны тем, что была монополия у власти», — отмечает Менендес.



Глядя на ситуацию в Казахстане, можно точно сказать, что причины для мирного протеста людей были — как политического, так и экономического характера. И мирные митинги жителей городов имели место, как и их подавление властями. Чьих рук дело дальнейшие агрессивные действия на улицах — пока точно не ясно. Но Россия и подконтрольные ей группировки на Донбассе выгоду во всем этом для себя найти смогли, провернув пропагандистскую информационную кампанию, в которой снова без доказательств пугали людей «проделками» страшного «Запада», и украинским «Майданом».