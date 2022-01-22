А чем дом отапливать? Почему у «Л-ДНР» возникли проблемы с бытовым углем

Получить бытовой уголь стало проблематично

Среди жителей городов Донбасса по обе стороны линии соприкосновения — много ветеранов шахтерского труда. И у них есть право ежегодно получать бесплатный уголь от шахт, на которых работали они или члены их семей, но не всегда это право возможно реализовать. Как обстоят дела с обеспечением бытовым углем на оккупированной территории — выясняли журналисты «Новостей Донбасса».



Угля меньше, качество хуже



Группировки «ЛНР» и «ДНР» закрыли десятки шахт, и физические объемы добываемого угля значительно снизились. Об этом рассказал сооснователь «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский.



«Для чего уголь нужен? Людям, у которых нет газа и чьи дома не газифицированы, — частные дома, поселочки и так далее. И соответственно, та шахта, которая добывала этот уголь, давала по льготному тарифу еще при Украине, потом при "ЛНР" и "ДНР" этот уголь. Но когда шахты стали нерентабельны, они их закрыли просто. Соответственно никто не начал возить этот уголь в эти маленькие поселочки, потому что это невыгодно, нерентабельно. А во-вторых, где столько взять угля — 44 шахты закрыто», — говорит правозащитник.



В отдельных районах Донецкой области, неподконтрольных украинской власти, еще с начала прошлого года люди начали жаловаться на то, что уголь дорожает, а те, кто имеет право на льготы, получают топливо в меньших объемах, и с опозданием. Вдобавок еще качество угля стало хуже.



«"Платного угля" на складах по 3800 рублей за тонну — достаточно и, скорее всего, власти выбрали такую тактику: затянуть выдачу социального угля до последнего, с тем, чтобы люди его покупали за свои деньги. Потом ситуация, скорее всего, разрешится, возможно, даже после вмешательства в нее с соответствующим распоряжением главы республики, то есть, профит будет двойной: вначале денег заработают, а потом еще и заботу о "простых людях" проявят», — написал один из донецких телеграм-каналов.



Одна «энергетическая» шахта в Донецке



Глава Независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко отмечает, что количество шахт в ОРДО сократилось в разы.



«Перед началом войны 74 шахты остались на оккупированной территории. Сейчас максимум если 10 шахт и копанок работают, то это хорошо. А все остальное закрыто, варварски уничтожено. Если взять тот же Октябрьский рудник, который возле Песок, так там кабеля выдергивали танками из ствола, потому что там цветмет», — рассказал глава профсоюза.



В Донецке большинство льготников, прикрепленных к шахте Челюскинцев, в прошлый отопительный сезон почти не получали бесплатный уголь.



Но предприятие попросту не добывало уголь. Так что малую часть от потребности привезли из города Кировское. По крайней мере, так утверждает председатель Донецкого профсоюза угольщиков при группировке «ДНР» Геннадий Ковальчук. Но случаи, когда льготникам закрытых шахт привозили бы уголь от других предприятий, в ОРДЛО пока единичны.



«Шахта если закрыта... К примеру, шахта Никанор-Новая, город Зоринск. Она там одна.Там уже люди уголь не получат, потому что шахта закрыта. Человек из Зоринска не может получить бытовой уголь в Ровеньках», — пояснил сооснователь «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский.



В ноябре прошлого года ситуацию с дефицитом бытового угля прокомментировал глава группировки «ДНР» Денис Пушилин, а это значит, что уже просто невозможно было игнорировать возмущение местных жителей.



«Вы видели, что происходит на мировых рынках с ценами на уголь, тот запрос, который есть, значительно превышает и наши возможности в том числе. Но даже с учетом того планомерного роста, который у нас наблюдался несмотря ни на что, — у нас открыто 28 лав с конца 2018 года, — но этого недостаточно. Наблюдались проблемы с оплатой», — заявил Пушилин.



Вырубывают посадки



Но шахты закрывают и на подконтрольной территории Донбасса. В первую очередь, это касается государственных угольных предприятий, полной заменой которых через десятилетия должна стать зеленая энергетика. Это значит, что жители отдаленных шахтерских поселков, которые пока еще не адаптировались к новой реальности, могут решать проблему с нехваткой угля и денег по-своему. И это не только копанки.



«Люди вынуждены и вырубывать посадки, что потом обернется большой катастрофой для Донбасса. Некоторые из вентиляционной ленты шьют сумочки, едут на смену, работают и попутно эту сумочку наполняют угольком. Вывез ведерко угля в сумочке — привез домой», — говорит глава Независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко.



Платный «бесплатный» уголь



Наступил новый год — середина отопительного сезона. А в новом году у «ДНР» — и правила новые, и так называемый министр угля – тоже новый. Руслан Дубовский, который ранее курировал это направление при группировке, ушел якобы по собственному желанию. Его место занял Анатолий Нестеренко, который до этого был заместителем Дубовского. С чем связана такая замена — не ясно. Все, что пока известно донецким льготникам, — это ваучеры на твердое топливо по заявке, а вывоз угля — за свой счет. А тем, кто не дождется своей очереди, скорее всего, придется покупать топливо за свои деньги.



