Санкции и преступления РФ. Как защитить права пострадавших в войне на Донбассе

Законы для переселенцев и жителей ОРДЛО, которые Верховной Раде стоит принять в 2022 году. Фото: Новости Донбасса

На восьмом году войны в Украине нет закона, который позволит эффективно расследовать преступления России и незаконных вооруженных формирований. Как и санкционной политики в отношении тех, кто их совершил. В тоже время несколько законопроектов о коллаборационизме, если Верховная Рада их примет, станут огромной преградой в успешной реинтеграции. Что же может измениться в законодательном поле для жителей оккупированных территорий и переселенцев в этом году — читайте в материале «Новостей Донбасса».



От двух до пяти лет за российский паспорт



Коалиция организаций, которые занимаются защитой прав человека в условиях вооруженного конфликта, разработала Дорожную карту законопроектов на 2022 год. В ней - как практически готовые и принятые в первом чтении проекты, так и требующие существенных изменений. Объединяет их одно - все касаются внутренне перемещенных лиц, пленных, пропавших без вести. По сути, всех категорий, которые пострадали в результате российской агрессии. Подобный документ готовят каждый год. Иногда парламент прислушивается к рекомендациям общественников.



В Дорожной карте шесть законопроектов, принятие которых полностью поддерживают правозащитники.



«Это законопроект о защите прав собственности, законопроект, направленный на определение статуса социальной защиты детей, пострадавших в результате войны. Эти законопроекты будут иметь долгосрочное влияние на реинтеграцию, поэтому важно, чтобы они были в ближайшее время проголосованы и вступили в силу», — говорит юристка «Общественного холдинга «Група Впливу» Мария Красненко.



В тоже время рекомендуют отклонить четыре проекта о коллаборационизме, которые сейчас дорабатываются в комитетах. По мнению правозащитников, их поддержка в парламенте еще больше стигматизирует жителей оккупированных территорий. Если цель Украины — успешная реинтеграция, законопроекты противоречат ей. Например, № 4641 определяет уголовную ответственность в виде лишения свободы сроком от двух до пяти лет, если украинец стал гражданином страны-агрессора и не сообщил об этом, согласно законодательству. Общественники подчеркивают, что паспортизация на оккупированных территориях чаще насильственная, а получение гражданства России не акт доброй воли, а условие выживания. Так, ранее в Офисе уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой сообщали, что при отказе от «паспортов» на оккупированных территориях Донбасса у жителей появляются сложности с социальными и пенсионными выплатами.



Требует существенной доработки, отмечают в Дорожной карте, и законопроект № 2549. В нем прописано, что «коллаборационизм заключается в военном, политическом, экономическом, административном, культурном, информационном, медийном сотрудничестве гражданина Украины с государством-агрессором». То есть, перечень довольно размытый. Например, можно ли считать таким сотрудничеством работу учителем истории в Донецке и Луганске. Или журналистом на «республиканском» канале. С одной стороны, — да. С другой, для тех, кто остался в ОРДЛО, как и «паспорта», это также условие выживания.



Эффективно расследовать преступления РФ невозможно без ратификации Римского статута



Рядом с проектами, которые несут риски, есть такие, которые необходимо доработать и принять. Это санкционное законодательство, механизмы для эффективного расследования преступлений РФ и незаконных формирований, совершенствование системы розыска пропавших без вести.



«У нас есть закон о санкциях, но нужно многое сделать, чтобы его усовершенствовать. Для нас важны персональные санкции в отношении тех, кто нарушает права человека, преследует наших граждан на оккупированных территориях, представителей так называемых судов, прокуратур, полиции, ФСБ и других силовых структур, лишающих свободы наших граждан, истязающих их и совершающих другие страшные преступления. Важно, чтобы у нас была ответственность за нарушение санкций», — говорит глава правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.



Закон о пропавших без вести, принятый еще в 2018 году, общественники называют нерабочим. Украина до сих пор не знает точное число тех, кто пропал в условиях оккупации и вооруженного конфликта. По словам Ольги Скрипник, нет ни комиссии, которая этим занимается, ни соответствующего реестра.



Что же до возможности эффективно расследовать преступления РФ и незаконных формирований на оккупированных территориях, то, подчеркивают эксперты, это невозможно, пока Украина не ратифицирует Римский статут. Пока это единственный механизм привлечения к ответственности на международном уровне руководителей «ЛДНР». Необходимость ратификации, кстати, прописана и в Соглашении об ассоциации с ЕС.



«Чтобы наше законодательство действительно помогло правоохранительной системе расследовать преступления как на национальном, так и на международном уровне, нам необходимо ратифицировать Римский статут», — комментирует глава правления Крымской правозащитной группы.



200 тысяч человек в оккупации без документов, подтверждающие факт рождения



Помимо Дорожной карты, общественники прописали и 11 приоритетных шагов в сфере защиты прав человека. Часть из них касается внутренне-перемещенных лиц. Это, в том числе, создание комфортных условий для абитуриентов с оккупированных территорий, упрощение получения паспортов и признания фактов рождения и смерти.



Перед назначением на пост вице-премьер-министра по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук сказала в парламенте, что одним из приоритетных шагов для нее станет работа с молодежью. В том числе и с оккупированных территорий. Позже она добавила, что для абитуриентов-переселенцев на вступительной кампании будут действовать квоты и еще ряд привилегий, но пока правозащитники отмечают тенденцию к снижению поступающих в украинские выши. Причинами называют не только блокирование работы КПВВ со стороны самопровозглашенных «республик», но и отсутствие активной позиции со стороны Минобразования.



«Есть отдельные положения в нормативных актах, которые не позволяют беспрепятственно поступить выпускникам с оккупированных территорий. Убрав из условий эти нормы, можно привлечь больше молодежи. Нам уже звонят родители, волнуются. Они интересуются, как поступать, какие документы нужны. Мы видим, что информации для оккупированных территорий недостаточно», — рассказывает координаторка ОО «Донбасс-СОС» Виолетта Артемчук.



Не идет Украина навстречу переселенцам, по мнению общественников, и в вопросе получения паспортов, даже несмотря на то, что процедуру в конце прошлого года существенно упростили. Как пример приводят получение первого паспорта. Если ребенок сирота, он фактически лишен возможности иметь документ гражданина Украины.



«Если человек, зарегистрированный в Донецкой и Луганской области, теряет паспорт на оккупированной территории, процедура получения нового достаточно сложна. Надо предоставить свидетелей, документы, которые могут подтвердить, что он там действительно проживал. Процедура не всегда завершается положительно», — отмечает Виолетта Артемчук.



Также правозащитники настаивают, что необходимо упростить признание фактов рождения и смерти жителей в оккупации. Сейчас действует судебная процедура. В результате, минимум у 200 тысяч детей, родившихся в ОРДЛО и Крыму, нет свидетельств о рождении украинского образца.



«Все они граждане Украины и должны получить надлежащие документы. Важна именно внесудебная, нормальная, простая, прозрачная система. Для нас важно, сколько наших граждан родилось на оккупированных территориях», — подчеркнула Ольга Скрипник.



В Коалиции общественных организаций надеются, что законопроекты доработают и примут на этой сессии Верховной Рады. Ведь многие из них значительно упростят жизнь пострадавшим в результате войны.