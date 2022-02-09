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Бустерная доза от COVID-19: Что это и как сделать прививку

Екатерина Ковальчук
09 февраля 2022, 09:30

Бустерная доза от COVID-19: Что это и как сделать прививку

Что нужно знать о бустерной вакцинации в Украине. Фото: Depositphotos Что нужно знать о бустерной вакцинации в Украине. Фото: Depositphotos

С января все жители Украины старше 18 лет начали получать бустерную дозу вакцины против COVID-19. Английское слово «boost» переводится как «усиление». Для чего нужна бустерная доза и как ее получить — в материале «Новостей Донбасса».

Медики утверждают, что бустерная доза увеличивает эффект предыдущих этапов вакцинации от коронавируса. Также она дает большую защиту против нового штамма «Омикрон». 

Когда нужно делать бустерную дозу?

Бустерную дозу можно сделать через 6-9 месяцев после прохождения полной вакцинации. Согласно исследованиям, через 180 дней после второй прививки количество антител может начать снижаться. Раньше, чем через полгода, делать бустерную вакцину не рекомендуют, позже 9 месяцев — можно. Проходить заново два этапа полной вакцинации не нужно. 

Нужно ли перед бустерной дозой вакцины сдавать тест на антитела?

Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская поясняет, что единой позиции в этом вопросе пока нет.

«Официально министерство здравоохранения и международные агенции говорят о том, что не обязательно делать исследования на антитела. Если прошло 6-9 месяцев, нужно делать такую бустерную дозу», — пояснила врач.

Если у человека количество антител через  6-9 месяцев не уменьшилось, бустерная доза только усилит и продлит эффект. 

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин уверяет, что бустерная вакцинация безопасна для здоровья.

«После бустерной дозы не регистрируется каких-либо специфических или увеличенного количества неблагоприятных событий после иммунизации», — говорит Кузин. 

Как получить бустерную дозу вакцины от коронавируса? 

Получить бустерную дозу вакцины от коронавируса можно в любом пункте вакцинации или по назначению от семейного врача. 

«По идее, врачи, которые назначали первые две дозы, должны со временем пригласить на третью. Но мы же понимаем, что не всегда врачи мониторят эту ситуацию, у них большая нагрузка, поэтому было бы неплохо, если бы люди сами также следили за вот этим временем», — отметила врач-эпидемиолог Людмила Мухарская.

В Украине для бустерной вакцинации используют препараты Moderna и Pfizer. Фото: Depositphotos

Какой препарат используется для бустерной дозы вакцины? 

Независимо от того, какой вакциной были сделаны первые две прививки, бустерную дозу делают теми, которые разработаны на мРНК-платформе. В Украине, на данный момент, это препараты Moderna и Pfizer. 

По словам Людмилы Мухарской, для того, чтобы ответить на вопрос относительно эффективности других вакцин, производители должны провести дополнительные клинические исследования.

«Пока на сегодня только вот эти производители (Moderna и Pfizer — Ред.) делали такие исследования. Как будет дальше — возможно, это поменяется», — добавила врач-эпидемиолог.

Однако есть некоторые ограничения для тех, кто вакцинировался препаратом CoronaVac. 

«По отношению к вакцине CoronaVac Национальной технической группой экспертов было принято решение о том, что бустерная доза должна вводиться преимущественно вакциной Pfizer или тем же CoronaVac», — уточнил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Кроме того, в Украине внесли изменения в комбинирование вакцин для первой и второй прививки от COVID-19. Теперь после первой дозы препаратов Pfizer или Moderna вторую можно сделать вакциной AstraZeneca. А те, кто вакцинировался CoronaVac, могут получить следующую дозу Pfizer, AstraZeneca или Moderna.

Как будет работать сертификат о прохождении вакцинации после бустерной дозы? 

После получения бустерной дозы вакцины против коронавируса срок действия сертификата составит 270 дней (то есть 9 месяцев). Сертификат можно получить в приложении «Дія».

 

Все фото: Depositphotos

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