Жителей Донбасса пугают записью звонков и мониторингом соцсетей. Стоит ли бояться?

Анонимные сообщения озадачили многих. Фото: Depositphotos

Жители подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территорий стали получать анонимные сообщения в Viber о записи их телефонных разговоров и сообщений в мессенджерах. В ОРДЛО это называют «новыми правилами коммуникации» и грозятся следить за каждым шагом дончан и луганчан. «Новости Донбасса» узнали, реально ли это и стоит ли бояться любого неосторожного слова о России и незаконных вооруженных формированиях.



Сюжет из Оруэлла становится реальностью



«По сообщению моего представителя в Донецкой и Луганской областях, граждане в ОРДЛО начали получать смс-сообщения о том, что их разговоры будут записываться, а сообщения в фейсбуке, социальных мессенджерах фиксироваться», — пишет уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



Она подчеркивает, что подобные действия нарушают статьи 8 и 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Они гарантируют права на конфиденциальность и свободу придерживаться своих взглядов, получать, передавать информацию без вмешательства каких-либо органов и независимо от границ. Фиксация звонков и чтение переписок противоречит и Конституции Украины.



Права ли Людмила Денисова и уже завтра в ОРДЛО разыграют сюжет из Оруэлла и начнут, как большой брат, следить за каждым?



«Все вызовы и сообщения будут записаны»



Жители Луганска действительно на днях массово получали подобные сообщения. Дончанам, с которыми удалось связаться «Новостям Донбасса», рассылка пришла в мессенджере Viber.



Сообщение выглядит примерно так: «Начиная с завтрашнего дня появляются новые правила коммуникации. Все вызовы будут записаны. Все записи телефонных звонков записываются. Все сообщения и звонки от Whatsapp записываются. Мониторинг Twitter. Мониторинг Facebook. Мониторинг Все социальные сети и форумы. Все устройства подключены к ведомственным системам федерального правительства и правительства CDMX. Будьте осторожны, чтобы не отправлять ненужные сообщения или информацию, противоречащие законам и морали. Избегайте говорить конфиденциальную информацию своим друзьям и родственникам».



На первый взгляд, текст устрашающий. Те, кто живет в оккупации, привыкли не делать громких заявлений о своих взглядах, но соцсети для них оставались свободными. Подобный контроль может привести к волне арестов и сотням пленных. Поэтому в «Л-ДНР» такая рассылка может напугать и повлиять на массовое сознание. После обращения Пушилина и Пасечника с угрозами большой войны, воя сирен и эвакуации российским прокси необходимо ежедневно, шаг за шагом, закреплять созданный сценарий, цели которого - паника и устрашение.



«Мы не занимаемся прослушкой и данные не передаем»



На самом деле сказанное в рассылке — фейк.



В «Vodafon Украина» рассказали, что со своей стороны разговоры не записывают, не занимаются прослушкой и никуда не передают данные.



«Вмешательство в работу сети невозможно», — подчеркнули в пресс-службе единственного украинского мобильного оператора из «большой тройки», чья связь доступна в ОРДЛО.



Теоретически мобильная связь действительно уязвима с точки зрения конфиденциальности, но передача данных возможна только при запросе спецслужб. То есть, в таком случае украинские мобильные операторы должны будут предоставить данные РФ.

Жителям ОРДЛО рассылают фейки о прослушке звонков. Фото: Pixabay

«Мобильная связь — наименее надежная, наименее защищена. Когда мы говорим по мобильному телефону, обмениваемся смс или говорим голосом, эти данные видит оператор. Он может иметь доступ к содержанию сообщений и голосовых разговоров. Он может записывать историю, где находился телефон, независимо, смартфон это или нет, включена геолокация или нет», — рассказал эксперт «Лаборатории цифровой безопасности Антон Кушнир».



Для мониторинга звонков и смс нужны колоссальные ресурсы. РФ регулярно выделяет финансовые средства, чтобы наладить эту систему. Поэтому в России она автоматизирована. В Украине подобных технических аналогов законодательно быть не должно, а «Л-ДНР» все-таки, хоть и оккупированные, но украинские территории. Да и вряд ли Россия будет выделять миллионные средства, чтобы мониторить каждого в «республиках».



«Кто будет анализировать? Это должны быть сотни тысяч работников, если речь идет о миллионе людей, которые ежедневно куда-то звонят. На минуту разговора нужно 15-20 минут анализа. Нет ресурсов, чтобы писать всех. Поэтому спецслужбы контролируют политических оппонентов, журналистов, несогласных. Все вызовы — это абсолютный бред», — считает эксперт по кибербезопасности Константин Корсун.



Он добавил, что оператор «Феникс», которым пользуются на оккупированной территории, - де-факто российский и контроль его абонентов вполне возможен.



«Поэтому я призываю не пользоваться GSM-открытой связью и смс для закрытой, конфиденциальной или частной информации», — говорит Корсун.



Мониторинг всех социальных сетей невозможен



Что же до соцсетей, то здесь контроль практически невозможен. Как отметили эксперты, уже при использовании мобильного интернета включаются дополнительные уровни шифрования. Поэтому вся коммуникация в сети зашифрована.



«Когда мы пользуемся мессенджерами не в режиме секретных чатов, там все равно есть шифрование между нашим устройством и серверами. Если говорим о мессенджерах, поддерживающих сквозное шифрование типа Whatsapp, то там вообще шифрование происходит между нашим устройством и устройством собеседника. Даже у самой компании нет доступа к нашим перепискам», — говорит Антон Кушнир.



В Whatsapp можно отслеживать только так называемые метаданные. Это технические детали: в какое время произошел звонок, где — через телефон берутся геоданные пользователя, продолжительность разговора.



В мессенджере Facebook информация сохраняется на серверах соцсети, которые находятся в США. Правоохранительным органам могут предоставить доступ к перепискам, но в компании прямо прописано, на каких условиях это возможно.



«Поскольку компания с американской юрисдикцией, то вряд ли это сработает просто посредством телефонного звонка. Это должно быть сформулировано юридическим запросом», — считает Антон Кушнир.



То есть, вопрос не решается за день или два.



Конечно, если речь идет о «Вконтакте" и "Одноклассниках", то здесь жители «Л-ДНР» должны быть готовы к слежке.



«В России есть требование, чтобы все провайдеры услуг у себя в data-центрах установили оборудование, позволяющее силовикам иметь доступ к данным пользователей. Это все сервисы с российской юрисдикцией — "Вконтакте", mail.ru, yandex, "Одноклассники". Это уже длится годами», — говорит Антон Кушнир.



Есть вопросы и к Viber. По словам Константина Корсуна, по неофициальным данным, этот мессенджер сотрудничает с правоохранительными органами стран и по запросу выдает им информацию относительно своих пользователей.



Как обстоят дела с безопасностью данных в мессенджерах? Фото: Depositphotos

В тоже время, как со звонками и смс, сложно представить, какой должен быть штат сотрудников, чтобы обработать подобный массив информации. Тысячи дончан и луганчан ежечасно пишут миллионы сообщений. Особенно сейчас, когда ситуация обострилась. Чтобы прочитать их все и найти идеологических врагов, необходимы годы.



Фейк создали пять лет назад в России



Фейковое сообщение о «новых правилах коммуникации» появилось еще в 2017 году в России. Его создатели использовали политику РФ в отношении интернет-пространства, а именно — «закон Яровой». Он обязывает хранить переписку, телефонные звонки, исходящий трафик всех российских пользователей и предоставлять эти данные по запросу спецслужб. Фейковые угрозы периодически рассылают в РФ, в 2020 году об этом писали СМИ Беларуси, а несколько лет назад в числе получателей уже были и жители ОРДЛО.



Устрашающий текст используют как один из инструментов влияния на массовое сознание. Например, сообщения с точно таким же содержанием получали жители Казахстана во время протестов в начале этого года.



То, что рассылка, — это фейк, легко проверить. Например, фраза «все устройства подключены к ведомственным системам федерального правительства и правительства CDMX». Во-первых, когда и кто занимался подключением. Подключили ли только пользователей «Феникса», «Лугакома» или всех, кто находится в ОРДЛО. Если последнее, то как «системы федерального правительства» узнали всех пользователей украинских мобильных операторов и как получили данные. Во-вторых, таинственное «правительство CDMX» на самом деле является сайтом городской администрации Мехико и расшифровывается на испанском как Ciudad de México.



На что же рассчитана рассылка? На отсутствие критического мышления и в первую очередь — на панику, во время которой сложно мыслить здраво.



В материале использованы фотографии Depositphotos