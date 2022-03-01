«Прибыли на учения, но нас обманули». Что говорят российские военные, попавшие в плен в Украине

Пленные российские военные. Фото: Национальная полиция Украины

По данным министерства обороны Украины, за четыре дня войны в плен попали около 200 российских военных. Все они повторяют один и тот же заученный текст: были на учениях, о наступлении ничего не знали. Некоторые говорят, что отказывались идти, когда узнали о захвате соседней страны, но им пригрозили тюрьмой или расстрелом. «Новости Донбасса» собрали свидетельства военных РФ.



За четыре дня войны России против Украины сдавались не только военные-одиночки. Под Черниговом это был целый разведывательный взвод 74 мотострелковой бригады. Точное количество россиян в нем не назвали, но обычно взвод состоит из 15-60 человек. По информации полиции Харьковской области, часто российские солдаты приходят в государственные органы и органы местного самоуправления сами. Иногда случайно. Так, 27 февраля в райотдел полиции в Шевченково Харьковской области попали двое российских военных. Они попросили дизельное топливо. Сами сдались четверо десантников в Николаевской области.



Откуда пришли и когда?



Судя по свидетельствам пленных, российских военных собирали со всей территории РФ. Среди них — части из Воронежской, Волгоградской, Кемеровской, Мурманской, Псковской, Саратовской и других областей.



Практически все заявляют, что на «учения» они приехали две недели назад. Все это время они находились на территории Беларуси. И только вечером 23 февраля или утром 24-го узнали, куда пойдут дальше.



«Сказали, что едем, как миротворцы, но мы выступаем в роли агрессора»



Подполковник отряда спецреагирования управления Росгвардии по Кемеровской области Дмитрий Астахов рассказал, что легенду учений им не рассказывали. Только утром 24 февраля на общем построении его отряду донесли, что они «будут оказывать помощь вооруженным силам РФ в захвате территории Украины».



«Учения начались с того, что все наши подразделения были собраны в городе Смоленск, откуда мы отправились в населенный пункт Малая Гребля Гомельской области Республики Беларусь, где разбили лагерь. Перед вылетом из Смоленска у всех сотрудников изъяли мобильные телефоны и удостоверения. Легенду учения нам никто не доводил, но целью было боевое слаживание всех подразделений Росгвардии. 24 февраля на общем построении наш командир довел нам задачу, что мы будем оказывать помощь вооруженным силам РФ в захвате территории Украины и обеспечении контроля над ней, подавлении возможного сопротивления граждан Украины. Нам поставили задачу выдвигаться в направлении на Киев с целью захвата», — говорит он.







Астахов добавил, что со стороны России на «учения» стянули большое количество региональных подразделений, в том числе чеченские, а со стороны Беларуси ОМОН и СОБР.



Еще один пленный во время звонка матери отметил, что их послали в Украину, как миротворцев.



«Когда нас отправляли, нам сказали, что мы едем как миротворцы на территорию «ДНР» и «ЛНР». А по факту сейчас развязалась война. Мы выступаем в роли агрессора. Я пришел, как агрессор», — рассказал он.



«Никто не хотел идти»



Каждый пленный повторяет одну и ту же фразу. Суть ее в том, что военные не знали, куда их отправляют. Речь была только об учениях. На вопрос, почему они согласились напасть на Украину, каждый отвечает, что отказ приравнялся к тюремному сроку или расстрелу.



«Находились на учениях примерно две недели. Потом нас собрали, отправили к границе, сказали стоять на границе. Потом внезапно мы ее перешли ночью, прошли дальше. Выбора не было. Если бы отказались, когда уже перешли за границу ехать воевать, то у нас это измена родине. Могли посадить от 15 до 25», — говорит один из российских солдат.







«Когда уже закинули на передовую, люди все были деморализованы и никто не хотел идти, но сказали, что будете врагами народа. Так как это военное время, то вообще можете быть расстреляны. Нас стали закидывать, как пушечное мясо. Хотя люди все, по крайней мере в нашей части, эту войну не хотят. Просто хотят домой и хотят мира», — сказал другой пленный.



«В случае отказа грозились заводить уголовное дело. Приехал на границу «Донецкой народной республики» и Украины. Затем дали приказ ехать в Мариуполь для захвата. Причину не объяснили. Столкнувшись с ВСУ, понял, что их подготовка намного превосходит нашу. Был удивлен уровнем подготовки и вооружения. От желания дальше продолжать войну в Украине категорически отказываюсь», — высказался пленный военный РФ.



«Мы здесь мирных людей убиваем»



Среди свидетельств российских военных есть и довольно неожиданные для них заявления. Например, признание того, что они стреляют по мирным жителям, в том числе детям. Также солдаты просят Путина прекратить нападение.



Ниже «Новости Донбасса» собрали самые яркие цитаты:

«Был сюда незаконно отправлен. Меня подбили свои. Мы здесь мирных людей убиваем, которые не сделали ничего плохого»;



«Хватит, вы маленьких детей убиваете»;



«Был отправлен воевать братским народом по преступному приказу нашего президента»;



«Сказали, что едем на двусторонние учения с 25-й бригадой. 23 февраля сказали, что едем в Украину. Хочу домой. Пусть попросят главнокомандующего Путина, чтобы забрали меня отсюда»;







«Цель была — захват территории»;



«Прибыли на учения, но нас обманули маленько»;



«Я приехал в Россию на учения. Я не хотел ехать в Украину. Задачи были просто прокатиться вдоль Украины»;



«Только на мосту уже поняли, что находимся в Украине. Нашу колонну подбили. Кто куда разбежался в лес. Все поняли, что нас кинули»;



«Десантировались и поняли, что мы уже в Украине. Нас подбивать начали»;



«Поехали мы на учения. Приехали в Харьков. Как оказалось, до нас тут было мирно и спокойно»;



«Сказали, едьте на Украину, мы поехали. У нас никто ничего не знал. Все поехали и я поехал».



Россия скрывает своих пленных в Украине



В РФ до сих пор отрицают факт захвата в плен своих военных. Телеканал «Россия 24» назвал фейком видео с одним из них. Сайт «Ищи своих» (200rf.com), созданный МВД Украины, с данными о пленных и убитых, заблокирован.



В тоже время Русская служба Би-би-си нашла мать одного из них. Она связалась с начальником части, где служит ее сын. Тот не подтвердил информацию, но пообещал проверить.



Довольно показателен ответ матери на вопрос журналистов о том, как она относится к тому, что ее сын участвует в войне.



«Солдаты — люди подневольные. Страна их послала, они идут. Они же не со злобы туда пошли, их туда послало государство. Для каких целей? В комментариях под фото пленных пишут на украинском: «Куда смотрят их матери, сестры?». А мы куда смотрим? Я ребенка отправила в армию служить родине. А уж как родина распоряжается нашими детьми — это не наша вина. Посчитало государство нужным защитить «ЛНР», «ДНР», вот они и пошли их защищать. А их оккупантами называют», — сказала она.