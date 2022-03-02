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Гробы из Украины начали привозить в регионы России (обновляется)

02 марта 2022, 15:20

Гробы из Украины начали привозить в регионы России (обновляется)

Война России против Украины. Фото: ТАСС Война России против Украины. Фото: ТАСС

Российские медиа начали публиковать информацию о погибших в результате вторжения на территорию Украины.

Напомним, власти Российской Федерации не признают, что они ведут войну против Украины, называя ввод войск, артиллерийские и авиационные удары спецоперацией по «демилитаризации» и «денацификации».

Военное вторжение на территорию Украины началось утром 24 февраля. Наличие потерь Министерство обороны России признало только 27 февраля.

Более подробную информацию о потерях, публикуют региональные издания со ссылкой на представителей местной власти.

В частности, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о гибели «командира разведывательной роты, капитан Александр Лысенко из Краснодарского края».

Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал о гибели уроженеца республики офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил о гибели четверых жителей республики но не назвал их имен. 

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских, выступая на совещании в 1 марта, упомянул о гибели двух бойцов 32-й бригады воздушно-десантных войск.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о гибели сержанта контрактной службы Андрея Ильина

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко рассказал, о смерти рядового-контрактника Михаила Афанасова.

Глава Калмыкии Бату Хасиков признал гибель сержанта Константина Манджиеава. 

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, среди уроженцев республики два человека умерли и еще шестеро получили ранения разной степени тяжести. 

Сайт 74.ru пишет, что в Челябинск доставили тело 36-летнего офицера Константина Глушкова. Похороны состоятся 3 марта. 

ГТРК «Саратов» со ссылкой на губернатора Саратовской области Валерия Радаева сообщает о гибели Максима Ханыгина. «Дорогие земляки! Сейчас проводится спецоперация по оказанию помощи народным республикам на Донбассе. К сожалению, есть потери», — говорит губернатор, хотя речь идет об открытом вторжение на территорию соседнего государства.

«Волгоград онлайн» пишет о похоронах ефрейтора Владимира Коваленко и рядового Александра Бахарева, которые назначены на 3 марта.

РБК со ссылкой на президента Татарстана Рустама Минниханова пишет о гибели сержанта-контрактника Ильнура Сибгатуллина из Нижнекамска. 

Сайт «63.RU» пишет о гибели полковника, летчика-штурмовика Руслана Руднева. Его хоронили в музее Центрального военного округа России. 

«Школа в Нижневартовске сообщила о погибшем участнике военной операции России на Украине из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Им оказался 27-летний Игорь Василенко», — сообщает российский «Коммерсант».

Сайт «Стрела» публикует данные о смерти старшего лейтенанта Вооруженных сил РФ Евгения Бушуева и военнослужащих Артема Рогачева, Андрея Калмыкова.

Губернатор Рязани Николай Любимов написал в социальных сетях о гибели офицера — выпускника местного десантного училища. Имя погибшего он не назвал. У него осталась жена, которая живет в Рязани, сообщает «Рзн.Инфо». 

Глава Мордовии Артем Здунов на своей странице в Instagram сообщил о гибели полковника Виктора Исайкина. 

По данним министерства обороны Украины, общие боевые потери армии России с 24 февраля по 2 марта ориентировочно составили:

Личного состава — более 5840 человек,
Танков — до 211,
Боевых бронированных машин — 862;
Артиллерийских систем — 85;
РСЗО — 40;
Средства ПВО – 9;
Самолетов — 30;
Вертолетов — 31;
Автомобильной техники — 355;
Легкие скоростные катера — 2;
Цистерн с ППМ — 60;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 3.

Точные данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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