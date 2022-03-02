Гробы из Украины начали привозить в регионы России (обновляется)

Российские медиа начали публиковать информацию о погибших в результате вторжения на территорию Украины.



Напомним, власти Российской Федерации не признают, что они ведут войну против Украины, называя ввод войск, артиллерийские и авиационные обстрелы спецоперацией по “демилитаризации” и “денацификации”.

Военное вторжение на территорию Украины началось утром 24 февраля. Наличие потерь Министерство обороны России признало только 27 февраля.

Более подробную информацию о потерях, публикуют региональные издания со ссылкой на представителей местной власти.

В частности, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о гибели “командира разведывательной роты, капитан Александр Лысенко из Краснодарского края”.

Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал о гибели уроженеца республики офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил о гибели четверых жителей республики но не назвал их имен.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских, выступая на совещании в 1 марта, упомянул о гибели 2-х бойцов 32 бригады Воздушно-десантных войск.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о гибели сержанта контрактной службы Андрея Ильина

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко рассказал, о смерти рядового-контрактника Михаила Афанасова.

Глава Калмыкии Бату Хасиков признал гибель сержанта Константина Манджиеава.

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова рассказал, что среди уроженцев Чечни два человека умерли и еще шестеро получили ранения разной степени тяжести.

Сайт 74.ru пишет, что в Челябинск доставили тело 36-летнего офицера Константина Глушкова. Похороны состоятся 3 марта.

ГТРК "Саратов" со ссылкой на губернатора Саратовской области Валерия Радаева сообщает о гибели Максима Ханыгина. "Дорогие земляки! Сейчас проводится спецоперация по оказанию помощи народным республикам на Донбассе. К сожалению, есть потери", - говорит губернатор, хотя речь идет об открытом вторжение на территорию соседнего государства.

"Волгоград онлайн" пишет о похоронах ефрейтора Владимира Коваленко и рядового Александра Бахарева, которые назначены на 3 марта.

"РБК-Россия" со ссылкой на президент Республики Татарстан Рустам Минниханов пишет о гибели сержанта-контрактника Ильнура Сибгатуллина из Нижнекамска.

Сайт "63.RU" пишет о гибели полковника, летчика-штурмовика Руслана Руднева. Его хоронили в музее Центрального военного округа России.

"Школа в Нижневартовске сообщила о погибшем участнике военной операции России на Украине из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Им оказался 27-летний Игорь Василенко", - сообщает российский "Коммерсант".

Сайт "Стрела" публикует данные о смерти старшего лейтенанта Вооруженных Сил РФ Евгения Бушуева и военнослужащих Артема Рогачева, Андрея Калмыкова.

Губернатор Рязани Николай Любимов написал в социальных сетях о гибели офицера - выпускника местного десантного училища. Имя погибшего он не назвал. У него осталась жена, которая живет в Рязани. Об этом сообщает "Рзн.Инфо".

Глава Мордовии Артем Здунов на своей странице в "Instagram" сообщил о гибели полковника Виктора Исайкина.

По данним Министерства обороны Украины, общие боевые армии России с 24.02 по 02.03 ориентировочно составили:

Личного состава – более 5840 человек,

Танков – до 211,

Боевых бронированных машин – 862 ед,

Артиллерийских систем – 85,

РСЗО - 40,

Средства ПВО – 9,

Самолетов – 30 ед,

Вертолетов – 31 ед,

Автомобильной техники - 355,

Легкие скоростные катера - 2 ед,

Цистерн с ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.