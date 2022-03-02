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Гробы из Украины начали привозить в регионы России (обновляется)

02 марта 2022, 15:20

Гробы из Украины начали привозить в регионы России (обновляется)

Российские медиа начали публиковать информацию о погибших в результате вторжения на территорию Украины.

Напомним, власти Российской Федерации не признают, что они ведут войну против Украины, называя ввод войск, артиллерийские и авиационные обстрелы спецоперацией по “демилитаризации” и “денацификации”.

Военное вторжение на территорию Украины началось утром 24 февраля. Наличие потерь Министерство обороны России признало только 27 февраля.

Более подробную информацию о потерях, публикуют региональные издания со ссылкой на представителей местной власти.

В частности, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о гибели “командира разведывательной роты, капитан Александр Лысенко из Краснодарского края”.

Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал о гибели уроженеца республики офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил о гибели четверых жителей республики но не назвал их имен. 

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских, выступая на совещании в 1 марта, упомянул о гибели 2-х бойцов 32 бригады Воздушно-десантных войск.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о гибели сержанта контрактной службы Андрея Ильина

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко рассказал, о смерти рядового-контрактника Михаила Афанасова.

Глава Калмыкии Бату Хасиков признал гибель сержанта Константина Манджиеава. 

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова рассказал, что среди уроженцев Чечни два человека умерли и еще шестеро получили ранения разной степени тяжести. 

Сайт 74.ru пишет, что в Челябинск доставили тело 36-летнего офицера Константина Глушкова. Похороны состоятся 3 марта. 

ГТРК "Саратов" со ссылкой на губернатора Саратовской области Валерия Радаева сообщает о гибели Максима Ханыгина. "Дорогие земляки! Сейчас проводится спецоперация по оказанию помощи народным республикам на Донбассе. К сожалению, есть потери", - говорит губернатор, хотя речь идет об открытом вторжение на территорию соседнего государства.

"Волгоград онлайн" пишет о похоронах ефрейтора Владимира Коваленко и рядового Александра Бахарева, которые назначены на 3 марта.

"РБК-Россия" со ссылкой на президент Республики Татарстан Рустам Минниханов пишет о гибели сержанта-контрактника Ильнура Сибгатуллина из Нижнекамска. 

Сайт "63.RU" пишет о гибели полковника, летчика-штурмовика Руслана Руднева. Его хоронили  в музее Центрального военного округа России. 

"Школа в Нижневартовске сообщила о погибшем участнике военной операции России на Украине из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Им оказался 27-летний Игорь Василенко", - сообщает российский "Коммерсант".

Сайт "Стрела" публикует данные о смерти старшего лейтенанта Вооруженных Сил РФ Евгения Бушуева и военнослужащих Артема Рогачева, Андрея Калмыкова.

Губернатор Рязани Николай Любимов написал в социальных сетях о гибели офицера - выпускника местного десантного училища. Имя погибшего он не назвал. У него осталась жена, которая живет в Рязани. Об этом сообщает "Рзн.Инфо". 

Глава Мордовии Артем Здунов на своей странице в "Instagram" сообщил о гибели полковника Виктора Исайкина. 

По данним Министерства обороны Украины, общие боевые армии России с 24.02 по 02.03 ориентировочно составили:

Личного состава – более 5840 человек,
Танков – до 211,
Боевых бронированных машин – 862 ед,
Артиллерийских систем – 85,
РСЗО - 40,
Средства ПВО – 9,
Самолетов – 30 ед,
Вертолетов – 31 ед,
Автомобильной техники - 355,
Легкие скоростные катера - 2 ед,
Цистерн с ППМ - 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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