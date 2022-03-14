«Это рабство XXI века». Свидетельства насильно мобилизованных жителей Донецка

Мобилизация в ОРДО. Фото: РБК

Группировка «ДНР» проводит принудительную мобилизацию. Мужчин, начиная со студенческой скамьи, забирают в «армию» и отправляют на войну с Украиной. Что на самом деле происходит на оккупированной Донетчине с мобилизацией и с чем сталкиваются насильно поставленные под ружье жители ОРДО — редакции «Новой газеты» рассказала жительница Донецка.



Начинали забирать бюджетников



Из соображений безопасности ее имя не раскрывается. Дончанка рассказала, что «ДНР» уже забрала всех ребят, которых она лично знала, ее одногруппников по университету, родственников, знакомых. Никто из них в армии до этого не служил.



«Сначала, еще до ["спецоперации"], перед эвакуацией, начали забирать всех бюджетников. Тех, кто работал в Центробанке, кто работал учителями, преподавателями, кто работал в налоговых и других структурах. Там забрали более 50% мужчин. На некоторых — 100%, там, где они были не жизненно важны. В банке, например, оставили только инкассаторов мужчин, а остальных — вплоть до начальников — всех позабирали», — говорит дончанка.



По ее словам, позже, уже во время эвакуации, начали забирать студентов.



«Вроде как было не совсем обязательно. Нужно было прийти в деканат и подтвердить, что ты находишься в Донецке. Мой одногруппник таким образом пошел, ему сказали прийти в военкомат по месту жительства, подтвердить, что он на очном отделении, но это все закончилось тем, что их забрали на сборы уже недели полторы назад и с тех пор они не возвращались. Тех студентов, которые пытались выехать в Россию вместе с эвакуируемыми, не выпустили со стороны "ДНР". У нас всего три КПП с Россией. Все автомобили проверяют. Если есть хоть один мужчина от 18 до 55, тех ссаживают и сажают во что-то вроде автозака и везут по пунктам мобилизации. Выехать вариантов нет никаких», — рассказала жительница Донецка.



Отлавливают на улицах, как собак



Девушка говорит, что сейчас, даже если мужчина просто идет в магазин, его могут остановить на улице и спросить документы. Если документов нет, то везут в «РОВД», чтобы установить личность. Если документы есть, но нет отметки из военкомата, что он не подлежит или уже прошел военную подготовку, тогда везут сразу в пункт мобилизации. По ее словам, в городе сейчас мужчин нет вообще, а те немногие, кого еще не забрали, — сидят по домам и не выходят в принципе.



«Информации о тех, кого забрали, нет вообще. Телефоны у них у всех поотбирали. У кого-то там сохранились кнопочные телефоны. Бывает, один со всей роты позвонит, скажет: "Мы все живы", и все. Есть у нас паблик во "ВК", там люди пишут, кто где что слышал, спрашивают про своих, есть записи о том, что кто-то получил похоронки на ребят даже 2003 и 2004 года рождения», — рассказала дончанка.



Повезло «отбиться»



Одному из ее друзей-студентов повезло, от мобилизации «ДНР» его отбила мама. Парень рассказал, что ему сейчас 22 года. До выхода приказа о мобилизации он проживал в центре Донецка, потом уехал к родственникам в село.



«У меня есть уже белый билет, я негоден в принципе, у меня серьезные проблемы со здоровьем, служба в армии — не для меня. Если я подниму что-то тяжелое, то потом лежу неделю. У меня межпозвоночные грыжи, укорочение ноги и плохое зрение. Поэтому я и не думал, что меня это как-то может коснуться. Но с каждым днем становилось понятно, что гребут всех подряд. Есть подтвержденная история (это не миф и легенда), что в моем районе военкомат забрал человека без руки. Его потом отпустили, но сказали: "Ты, это, далеко не теряйся, ты нам еще пригодишься". Его не сразу отпустили, сначала его в распределитель забрали. Вот такой у нас уровень абсурда», — говорит парень.



По его словам, дальше вышел «указ» главы «ДНР» об уголовной ответственности для тех, кто не явился в военкомат, независимо от наличия повестки. Это касалось мужчин с 1995 по 2004 год рождения. И он с товарищами решил пойти в военкомат.



«У нас у всех не было повесток, мы решили пойти, потому что нас просто напугали. Один был парень помладше меня, другой чуть постарше, а один — вообще взрослый мужчина, у него уже двое детей. Четверо нас было. На самом приемном пункте (это еще не военкомат) даешь паспорт, тебя записывают и тут же ждут автобусы — везти на распределительные пункты. Я пришел со своим белым билетом. Показываю его. Эта тетенька, которая принимает, шутит: "Ха-ха, да у тебя, наверное, плоскостопие". Я говорю: нет. Но она сказала: "Военнообязанный, значит идешь". И все», — рассказывает парень.



Потом мобилизованных привезли в распределительный пункт. Дончанин описывает это место, как не казарму или помещение, а какую-то территорию либо бывшей шахты, либо чего-то похожего, где было все разбито, кроме административного здания, в котором сидит персонал. Мобилизованным выдали форму, противогаз, каску. Там держали очень долго, при отсутствии условий для размещения. Спать приходилось на бетоне либо на мусоре, под открытым небом. Все это было окружено забором, колючей проволокой, и постоянно там ходил вооруженный патруль. Единственный плюс — были полевые кухни и даже кипяток.



«На следующий день начали раздавать должности — совершенно случайно расписывали, кто будет пулеметчиком, кто снайпером, кто связистом, кто минометчиком. Из всех нас там было всего процентов 20–30% служивших. Потом сказали: давайте паспорта, мы их отфотографируем, потом деньги получите за это все. Тут я сразу понял, что это не военные сборы, как нам обещали в университете. А там нам говорили: все должны явиться в военкомат по месту жительства, там будут военные сборы дня на четыре, и вас отпустят. Но тут, когда собрали паспорта, я понял, что все серьезно», — говорит дончанин.



По его словам, к счастью, его мама узнала, где он и что нужно туда успеть приехать, пока его не забрали в часть, привезла все его медицинские справки.



«Так что меня отпустили, мы приехали в военкомат и там нам дали справку, что я у них был, но по состоянию здоровья отпущен. Мне повезло. Не всем тут так везет. Дело не только в здоровье, есть же еще бронь — ее дают мужчинам на работе, потому что без них предприятие работать не сможет. Но и их забирают. Такая бесправная штука. Свободно ходить я все равно не могу сейчас. У меня есть эта справка — что я был в распределителе, что я не скрывался, а пришел сам. И все, она больше ничего не значит. А по факту, если меня вдруг сейчас на улице забирают — а у нас это нормальная практика, — то могут и опять отправить куда-то служить», — рассказал студент.



Мобилизованных отправляют в бой



Он отметил, что поддерживает связь с товарищами, которые находятся в частях и даже в Украине, как оказалось. В частности, его друг был также насильно призван в «армию» «ДНР» и рассказал о том, что произошло с ним.



«У них там только что сказали, что завтра бросят в боевые. А какие боевые, если этот пацан никогда не стрелял в жизни. Мой ровесник. Еще им там дали всего два сухпайка за все время, а они там уже пять дней. Спят они, понятно, на голой земле. Костры жгут — греются хоть как-то. Спать не могут — очень холодно. Трое там с температурой уже. Друг просит распространять эту информацию. Говорит: достучитесь хоть до кого, скажите, что нас в XXI веке просто взяли в рабство и делают с нами что хотят», — говорит парень.



По его словам, телефон у его друга не забрали, потому что в распределительном центре — полная дезорганизация и нет дисциплины.



«Командиры не могут управлять людьми, не могут выполнять элементарные действия, все затягивается на огромное количество времени, никто ничего не знает. Это не армия», — резюмировал дончанин.