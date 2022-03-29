Не только Карабах. Как анклавы стали островками армяно-азербайджанского противостояния

Село Азатамут. Фото: Арман Гараджян, JAMnews

Конфликт между Арменией и Азербайджаном за пределами этих стран воспринимается сквозь призму карабахского вопроса. Между тем, двусторонняя повестка существенно расширилась, особенно после 44-дневной войны 2020 года. Ереван и Баку теперь ведут переговоры о разблокировании транспортных коммуникаций, мирном договоре, демаркации и делимитации государственной границы. В этой же повестке еще одна довольно важная для Армении тема — анклавы. Как они возникли и каково будущее этих поселений разбиралось издание JAMnews — партнер «Новостей Донбасса», освещающий происходящее на Кавказе.



Что такое анклавы, о каких поселениях идет речь



Распространенное определение анклава — это территория или часть территории одного государства, окруженная со всех сторон территорией другого государства.



У Азербайджана в Армении есть три анклава, которые включают в себя шесть деревень. Таковыми они остались только на бумаге. Там, где раньше были азербайджанские поселения, сейчас никто не живет, не осталось строений. Так же, как в единственном армянском анклаве на территории Азербайджана — Арцвашене (в Азербайджане село называют Башкенд).



Азербайджанские анклавы в Армении находятся в Тавушской и Араратской областях. Это села Баганис-Айрум, Неркин Воскепар (Ашагы Аскипара) и Верин Воскепар (Юхары Аскипара), Бархударлы, Софулу, а также Тигранашен (Кярки).



Эти поселения отошли Армении в результате боевых действий в 90-е годы, в период первой карабахской войны. Село Арцвашен, в свою очередь, перешло под контроль Баку. Ни в одном из поселений из-за военных действий жителей не осталось.

Как возникли анклавы и почему они стали проблемой



Известно, что анклавы на территории Армении и Азербайджана появились в советский период. Но вот на основании каких решений и норм закона эти земли были переданы другой советской республике, непонятно, говорит картограф Шаген Шагинян:

«На этот момент неизвестны те документы, на основании которых производился обмен. Есть решения, которые принимались в Москве, были также устные обоснования. Основной тезис таков: территории передавались по причине того, что большинство их жителей составляли представители соседней республики».



Другими словами, в Армении полагают, что решения о передаче территорий принимались безосновательно.

«В 20-х годах эти села были в составе советской Армении. Под влиянием каких-то обстоятельств произошел обмен. Мы получили какие-то территории от советского Азербайджана — и были созданы эти анклавы. Границы между двумя советскими республиками менялись с периодичностью в 5-10 лет. И этот процесс никак не регулировался, все решалось на уровне местных руководителей — причем даже не лидеров республик, а местных партийных деятелей», — отмечает журналист Татул Акопян, который многие годы изучает проблему анклавов.



В советский период немногие могли предположить, что большая страна развалится и между республиками начнется борьба за каждый километр земли. Яблоком раздора стали и анклавы.



Открытыми остаются вопросы:

кто и почему решил произвести территориальные изменения,

почему сейчас эти изменения должны иметь юридическую силу?

Этой позиции придерживается не только экспертное сообщество Армении, но и руководство страны.



«Мы должны понять, какие правовые основы у нарисованных на карте анклавов, есть ли тут правовые основы или нет. Или это всего лишь контур на карте, или, скажем, решение двух колхозов о том, что один дарит со своей территории другому, азербайджанскому. Мы сильно сомневаемся, что эти действия имеют правовую основу», — ранее заявил премьер-министр Никол Пашинян.



Почему вопрос анклавов стал актуальным



Хотя официально об этом не говорится, тема анклавов была включена в переговорный процесс между Ереваном и Баку по инициативе Азербайджана. Ильхам Алиев настаивает на том, что этот вопрос следует обсудить и решить, об этом он заявлял в многочисленных интервью.



Летом 2021 года стало известно о документе, который якобы армянские власти собирались подписывать. Согласно слитой в сеть информации, Ереван соглашался на передачу анклавов Азербайджану взамен на вывод азербайджанских вооруженных сил с суверенных территорий Армении, куда они проникли с мая месяца. Документ так и не был подписан.



Премьер-министр Армении, несмотря на правовые проблемы, полагает, что по поводу анклавов нужно найти приемлемое для двух стран решение. По его словам, есть общая логика, основанная на международной практике и праве:



«Согласно ей, ситуация, которая есть сейчас и зафиксирована, остается неизменной. Почему? Потому, что у нас тоже есть анклав — Арцвашен, под контролем Азербайджана. Наша логика такова: анклав должен быть обменен на анклав. То, что под их контролем, остается под их контролем. То, что контролируем мы, остается у нас».



Пока неизвестно, согласны ли на такой вариант в Баку, ведь азербайджанских анклавов на территории Армении больше, чем армянских — на территории Азербайджана.



Кроме сохранения нынешней ситуации, то есть обмена территориями, есть и другое решение проблемы анклавов — стороны могут пойти на возврат территорий, то есть фактически признать территориальное разделение, которое было в период Советского Союза. Это будет означать, что Баку получит три анклава под свою юрисдикцию, Ереван — один.



Устроит ли такой вариант Ереван



Вариант с возвратом территорий выгоден Азербайджану и чреват определенными проблемами для Армении. Если Баку получит контроль над анклавами, некоторые населенные пункты в Армении окажутся на расстоянии нескольких метров от азербайджанских позиций.



Село Азатамут считается приграничными. Отсюда до боевых позиций не более километра. Населенные пункты соседнего государства видны невооруженным глазом.



Сам Азамут располагается на холме, за горой — уже Азербайджан. Рядом покрытые ржавчиной железнодорожные пути, которые ведут в соседнюю страну. Поезда здесь перестали ходить уже с началом первой войны в Карабахе.

Азербайджанские деревни можно видеть из Азатамута невооруженным глазом. Фото: Арман Гараджян, JAMnews

Жители Азатамута еще помнят времена, когда азербайджанские деревни были совсем рядом. Разговоры о возможном возврате этих территорий Азербайджану азатамутцы слышали, но стараются пока не беспокоиться, поскольку официальной информации еще нет.



«По телевизору слышали, люди говорят про анклавы. Алиев сказал, что хочет все земли. Насколько все это правда, не знаю. Люди мирно живут своими заботами. Если эти земли отдадут, это навредит нам. Если они так близко подойдут, люди уже начнут беспокоиться», — отмечает житель села Грант Багдасарян.



Кроме вопросов безопасности возврат анклавов чреват и другими проблемами. К примеру, Азатамут потеряет часть своих пастбищ. В условиях отсутствия корма для скота и непосредственной близости азербайджанских позиций, будущее этого населенного пункта становится довольно сомнительным.



Но основная проблема для Армении в случае передачи территорий Баку связана с дорогами.



Азербайджанские анклавы располагаются в непосредственной близости от двух дорог межгосударственного значения.



«Если эти анклавы будут сданы Азербайджану, передовая линия в Тавуше будет разрушена — азербайджанцы окажутся в тылу наших войск. Армения будет существовать до тех пор, пока азербайджанцы не закроют дороги, ведущие из Тавуша в Грузию и Россию или из Сюника в Иран. Если это произойдет, что является вполне реалистичным сценарием во время возможной эскалации, страна окажется в тотальной блокаде», — замечает политолог Эдгар Элбакян.



Анклав Тигранашен находится близ границы с Нахичеванской автономной республикой. Там же проходит республиканская трасса Ереван-Горис-Капан-граница Ирана. Если Тигранашен перейдет к Баку и на этой территории расположатся вооруженные силы соседней страны, Азербайджан получит полный контроль над главной логистической артерией Армении. Может сложиться ситуация, схожая с трассой Горис-Капан, на некоторых участках которой Азербайджан уже выставил блокпосты.



Еще один потенциальный проблемный участок — это трасса М-4, которая связывает Ереван с севером страны и выходит к границе с Грузией. При потере сел Верин и Неркин Воскепар эта трасса также оказывается под наблюдением Азербайджана. По сути, Армения может быть отрезана от Грузии и Ирана со всеми вытекающими отсюда последствиями.



Как бы то ни было, на данный момент самым вероятным сценарием видится сохранение нынешней конфигурации, когда стороны просто обменяются анклавами. Об этом в своем последнем интервью заявлял премьер-министр Армении Никол Пашинян.



Это позволяет избежать многих проблем, которые возникнут в случае возврата анклавов. Придут ли стороны к какому-либо решению вообще, будет зависеть от динамики переговоров между Арменией и Азербайджаном.