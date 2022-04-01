Ипотека и кредиты: Что ждет украинцев за неуплату во время войны

Разрушенное войной жилье может быть в ипотеке. Фото: Depositphotos

В условиях войны многие украинцы остались не только без работы, но и без жилья. Часто оказались разрушены те квартиры, за которые даже не выплачены ипотечные кредиты. Как власти планируют решать эту проблему и нужно ли сейчас вносить платежи, разобрались «Новости Донбасса».



Во время войны выселение из ипотечного жилья незаконно



В вопросе ипотечных кредитов во время войны есть несколько проблем. Во-первых, ежемесячная оплата, отсрочка платежей и выселение из жилья. Этот момент парламент урегулировал. Во-вторых, если квартира разрушена, можно ли разорвать договор и не платить за руины. Пока что на сегодняшний день нет законодательных норм, которые бы решили этот вопрос.



15 марта Верховная Рада приняла законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о действии норм на период действия военного положения». Среди прочих пунктов в документе прописано, что ипотекодержатель не имеет права выселять из ипотечного жилья его жильцов, приобретать право собственности на предмет ипотеки или продавать его. То есть, если возможность есть, платежи можно вносить. Если нет, выгнать на улицу вас не смогут. Такая норма будет действовать в период военного времени и 30 дней после его окончания. Пока неясен момент: после окончания войны банку нужно будет выплатить сразу всю задолженность или возможен вариант оплаты частями.



Нужно ли платить за разрушенное жилье



Больная тема — выплата долга за разрушенное жилье. Лишиться своего дома — большой стресс, а выплачивать кредит за то, чего уже нет, для украинских переселенцев и беженцев будет практически нереально.



Статья 17 Закона Украины «Об ипотеке» гласит, что основой прекращения выплат может быть «уничтожение (потеря) переданного в ипотеку здания (сооружения), если ипотекодатель не восстановил его», но не все так однозначно.



«Мы останавливаем какие-либо взыскания, связанные с взысканием на имущество должников на военное время и чрезвычайное время, действующее после этого. Будем регулировать эти вопросы. Сама по себе потеря квартиры вследствие боевых действий не является основанием для прекращения действия кредитного договора, но это вопрос, требующий решения», — сказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, кредитной и таможенной политики Даниил Гетманцев.



В Ассоциации женщин-юристок Украины «ЮрФем» также подчеркнули, что даже за разрушенное кредитное жилье нужно платить.



«Выплата ипотеки продолжается. Кредит никуда не делся, и обязанность его выполнения перед банком осталась прежней. Согласно ст. 17 ЗУ «Об ипотеке», ипотека прекращается в случае, в частности, уничтожения (потери) переданного в ипотеку здания (сооружения), если ипотекодатель не восстановил его. Однако долг погашения кредита не исчезает и продолжается на условиях кредитного договора, заключенного до наступления обстоятельств непреодолимой силы», — говорят в ассоциации.



Тут отмечают, что ипотекодатель обязан застраховать предмет ипотеки на его полную стоимость от рисков случайного уничтожения, повреждения или порчи. Если кредитное жилье разрушено, то после войны страховая компания должна выплатить банку стоимость квартиры. Так ипотека закрывается. За месяц войны в Украине разрушены более 5 тысяч домов. В том числе с кредитными квартирами, особенно в Ирпене и Буче Киевской области, где жилье покупали молодые семьи. В условиях массовых разрушений страховые компании просто окажутся банкротами, если будут выплачивать все издержки.



Юристы советуют внимательно перечитать ипотечные договоры. Часто в них предусмотрен алгоритм действий и обозначено, что если жилье уничтожено, договор считается закрытым. Либо же снижается стоимость квартиры, если она повреждена. Об уничтожении или повреждении нужно сообщить банку, предоставив доказательства.



Кредитные каникулы до июня



Чтобы поддерживать предприятия коммунального хозяйства на плаву, украинцев призывают по возможности платить за поставляемые услуги. Поощрительными бонусами стали различные отмены комиссий.



«Мы отменили комиссию на оплату коммунальных услуг в связи с военным положением, чтобы киевляне, которые теперь могут оплатить потребленные услуги, сэкономили на этом процессе», — говорится в рассылке «Центра коммунального сервиса».



С 15 марта по 1 апреля вдвое снизила комиссию при оплате коммуналки и «Укрпочта», а Кабинет министров запретил начисление и взыскание штрафов при несвоевременной или неполной оплате услуг в условиях военного положения. В Правительстве пообещали, что отключать воду, свет, газ и тепло при долгах не будут. Также Украина не планирует повышать тарифы на электроэнергию для населения во время войны.



В течение военного положения и 30 дней спустя начислять штрафы за несвоевременное погашение потребительских кредитов также не будут. Кредитные каникулы до 1 июня ввели и украинские банки. Например, если клиент «ПриватБанка» не погасил задолженность при пользовании кредитными средствами в марте, то процент начисляться не будет. То есть, если вы должны банку 5000 гривен и не выплатили их до 25 числа, раньше с вас бы взяли 3% — 150 гривен. В апреле и мае ставка будет 1,7% на остаток долга.



Пока что все решения — и об отсрочке ипотечных и коммунальных выплат, и о кредитных каникулах приняты максимум до лета. Если война затянется надолго, необходимы будут новые шаги, чтобы удержать на плаву и банки, и украинцев.