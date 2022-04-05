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Внешнее независимое оценивание и вступительная кампания-2022 в условиях войны: что нужно знать абитуриентам?

Лилия Степанюк
05 апреля 2022, 21:00

Внешнее независимое оценивание и вступительная кампания-2022 в условиях войны: что нужно знать абитуриентам?

Война внесла свои коррективы во вступительную кампанию в Украине. Фото: Depositphotos Война внесла свои коррективы во вступительную кампанию в Украине. Фото: Depositphotos

В условиях войны России против Украины Верховная рада Украины приняла законопроект, которым  упростила Внешнее независимое оценивание. Так, в этом году украинские абитуриенты будут сдавать национальный мультипредметный тест и писать мотивационные письма. По каким дисциплинам будут проводить тесты и какова роль мотивационных писем — читайте в материале «Новостей Донбасса».

Национальный мультипредметный тест вместо ВНО

В начале апреля министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что в этом году украинские школьники при поступлении на программу бакалавра вместо четырех тестов Внешнего независимого оценивания будут сдавать один национальный мультипредметный тест в формате компьютерного онлайн-тестирования, в который войдут три дисциплины:

  • украинский язык 
  • математика
  • история Украины

В тесте будет 60 заданий, на выполнение которых у абитуриента будет 80 минут. Оцениваться мультидисциплинарный тест будет в соответствии с действующими программами ВНО. Результат по каждому предмету будет подаваться в тестовых баллах по шкале 100-200. Результаты за каждый из предметов объявят сразу после теста.

Как будет проводиться тестирование? 

По словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам образования и науки Сергея Бабака, тестирование абитуриентов в 2022 году будет проводиться офлайн. Такое решение приняли в связи с возможной технической перегрузкой и проблемами с аутентификацией ребенка в случае онлайн-тестирования. Выпускники должны будут прийти в центру тестирования, который находится в районе их места жительства или временного пребывания.

Безопасность сдачи теста в условиях войны

Если во время проведения тестирования 2022 года будет воздушная тревога, то процесс приостановят, а все его участники перейдут в укрытие. После окончания тревоги выпускники смогут вернуться к тестированию.

Где регистрироваться на тест?

На тест нужно зарегистрироваться до 9 апреля. Для этого необходимо создать регистрационную карточку и отдать ее руководителю учебного заведения или отправить в соответствующий региональный центр оценки качества образования. Тем, кто уже зарегистрировался ничего дополнительно делать не нужно. 

Как сдавать тест выпускникам на временно оккупированных территориях?

Абитуриентам в оккупации невозможно сдавать тесты из-за опасности для жизни, сказал министр Сергей Шкарлет. Поэтому выпускникам следует переехать на подконтрольную территорию. Именно для этого будут введены дополнительные и специальные сессии. Планируется, что такие сессии будут проведены даже на территории Западной Европы.

Какая роль мотивационных писем?

В Украине решили использовать практику мировых университетов — мотивационные письма. При поступлении на бюджет такое письмо может повлиять на решение, кому из абитуриентов с одинаковыми баллами отдать приоритет, а при поступлении на контракт может повлиять на рейтинг в целом. 

Вступная кампания 2022

В целом в этом году механизм поступления в высшие образования такой же, как и раньше. Единственное отличие — теперь сертификатов о прохождении ВНО будет не четыре, а один. Министр образования Сергей Шкарлет объяснил модель поступления:

  • На бакалавриат нужны результаты теста, мотивационное письмо и заявление. Представление документов и подтверждение места обучения будет осуществляться через интернет. 
  • Для поступления в колледж и заведение высшего образования для некоторых специальностей будет проведен творческий конкурс.
  • Для получения степени магистра на основе степени бакалавра предусматривается проведение магистерского комплексного теста для специальностей «Право», «Международное право» и магистерского теста учебной компетентности для конъюнктурных специальностей. Для других специальностей поступление будет проходить по результатам профессионального экзамена в учебном заведении.

По словам министра, одним из приоритетных направлений вступительной кампании 2022 года будет военные и правоохранительные учебные заведения. А также профессионально-технические училища, потому что после окончания войны нужно будет восстанавливать Украину.

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