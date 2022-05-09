Мародерство или военная тактика РФ? Как в Крыму оказались дешевые овощи из Херсона

Крымские чиновники, назначенные российской администрацией, с гордостью заявляют, что дешевых овощей по приемлемым ценам на оккупированном полуострове станет больше. Еще в начале апреля на рынках появились овощи с материковой Украины. Они дешевле, правда их мало. Цены в Крыму на продукты пока не упали. Но российские политики обещают, в будущем овощи в Крыму станут еще более доступными. Местные блогеры снимают ролики, сравнивают цены на "борщевой набор" и радостно сообщают: украинские фермеры начали поставлять продукты в Крым – так им сказали по телевизору. Знают ли они о том, что эта картошка попала на крымские прилавки только потому, что часть Херсонской и Запорожской областей сегодня захвачены российскими войсками. Знают ли они, что за так называемый социальный редис украинские фермеры не получили ничего?

Стоит отметить и цинизм оккупационных властей в Крыму. Как заявила так называемая и. о. министра сельского хозяйства оккупационного правительства РФ в Крыму Алиме Зарединова, на полуострове нет дефицита моркови или той же капусты. Просто еще в марте местные предприниматели взвинтили цены – до них докатилось санкционное эхо. А теперь награбленная и вывезенная сельхозпродукция якобы стабилизирует ситуацию.



«На сегодня у нас нет недостатка в продукции “борщевого набора“. И, чтобы стабилизировать цены, налажены поставки продукции из Херсонской области. Мониторинг цен на продукцию продолжается. Охвачена большая часть торговых объектов. По многим видам продукции ценовая ситуация стабилизировалась, но всё ещё наблюдается небольшой рост на овощи “борщевого набора”: свёкла, морковь, картофель, капуста. В первую очередь, это связано с тем, что заканчиваются запасы сельхозтоваропроизводителей, которые выращивали эту продукцию в республике, а также в эту цену вкладываются затраты на хранение», – сказала она.



Но слово «поставки» здесь не совсем уместно. Это не договор купли-продажи, а банальное мародерство. У фермеров попросту отбирают технику и продукцию и вывозят целыми автомобильными колоннами. На очереди – пшеница из Запорожской области.



«Вывозятся зерновые культуры. Они или остаются в Крыму или идут далее на территорию Российской Федерации», – отмечает Заместитель председателя Украинской аграрной рады Денис Марчук.



К примеру, по данным прокуратуры Запорожской области российские военные ограбили сельскохозяйственное предприятие в Каменце-Днепровской Запорожской области. Они вывезли 61 тонну пшеницы. Все это оккупанты везут сначала в Крым. Но не исключено, что из Крыма украинское продовольствие поедет на территорию России.



А вот еще одна интересная деталь. 24 апреля на сайте законодательного собрания Красноярского края РФ появилось сообщение, что местные депутаты хотят пополнить собственный фонд сельскохозяйственной продукции за счет ввоза зерна с территории Херсонской области Украины.



То есть власти Красноярского края РФ официально разрешили воровать сельхозпродукцию на оккупированной части Украины и вывозить ее на свою территорию. Депутаты обосновали воровство тем, что в России из-за санкций остро ощущается нехватка зерновых культур и овощей. Позже эта новость исчезла с сайта собрания и появилось сообщение, что это фейк. Параллельно в сети появилось видео из оккупированного Мелитополя. На кадрах – целая колонна зерновозов.



«И в министерстве, и весь агробизнес, который между собой общается, знают об этих фактах. Это такой грабеж, который даже иногда пытаются оформить какими-то документами, составлять какие-то акты. То есть составлять признаки даже какого-то условного процесса. Это повсеместно. И даже напоминает кадры 30-х годов, как бы громко это не звучало. Сложно поверить, что такие вещи могут вернуться», – говорит, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.



А тем временем в группировке «ДНР» заявили, что уже ждут арбузы и овощи из Херсона.



Правда, куда интереснее не просто раздать оккупированным территориям часть овощей и зерна, а продать заграницу и только тем странам, которым это выгодно. Остальные же могут испытать на себе самый настоящий голод. Пока украинские порты заблокированы Россией, страны западной Европы и Африки не получат от нашей страны столь необходимое продовольствие.



«Это удобная логистическая цепочка, которая фактически объединяет Крым и остальные части РФ. Я думаю, что у них задача – вывезти, а дальше они будут смотреть по возможности: куда нужно доставить непосредственно в Россию, а что, может быть, им получится продать. Но продавать они будут не всем», – рассуждает Марчук.



«Россия пытается максимально усложнить для Украины использование экспортных возможностей, которые у нее были и это будет иметь последствия для мировой продовольственной безопасности. Ведь не секрет, что Украина и Россия были странами, которые обеспечивали мировой рынок зерновыми культурами, более чем на 20%», – рассказал политический эксперт Алексей Якубин.



Украина уже предложила Организации Объединенных наций включиться в процесс и помочь разрешить нарастающий гуманитарный кризис. А вот пойдет ли на это Россия – вопрос открытый.



«Украина является одним из основных источников поставки зерновых, в том числе, для обеспечения мировой продовольственной безопасности. Соответственно, до 500 миллионов человек питались тем, что выращивалось, а потом покупалось этой организацией. Сейчас, если не будет решен вопрос с логистикой, могут возникнуть реальные проблемы в мире – голод и войны. То, что мы с ними обговорили – в ООН проинформировали, что будут пробивать коридор, чтобы морские порты заработали. Потому что железной дорогой невозможно вывезти зерно в таком объеме, как продавала Украина – 50-60 миллионов. Но мы задали тоже вопрос, со своей стороны. У нас на оккупированных территориях остались миллионы тонн зерна. Ведь из ООН Россию не хотят исключать. Так что нужно поставить перед Россией вопрос: пусть они не трогают это зерно, ООН выкупит его на этих территориях и будет этим зерном кормить в том числе те категории, которые в Африке и на Ближнем Востоке кормились в рамках программы продовольственной безопасности ООН», – рассказал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

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