От «Никогда снова» до «Можем повторить». Различия Дня победы в Украине и России

День победы в Украине. Фото: Depositphotos

Что в Украине сделали с 9 мая? Почему память теперь важнее, чем победа? Для чего произошла трансформация и переосмысление Дня победы? И как в России праздник со слезами на глазах превратили в идеологическое оружие? «Новости Донбасса» решили разобраться.

Как две даты уживаются в Украине

В российской пропаганде история о «Великой победе» Советского союза над фашизмом занимает исключительное место. Это центральная идея в современной России, так называемая скрепа, которая объединяет народ. А также оправдывает претензии Кремля на особую геополитическую роль. В то же время путинский режим пытается навязать идею о том, что в Украине День победы не празднуют, отменили или вообще запретили. По факту — это искажение.



После начала российской агрессии в 2014 году в Украине началась новая традиция — вместе с Европой 8 мая отмечать День памяти и примирения. В этот день проводятся официальные мемориальные мероприятия, на которых вспоминают жертв Второй мировой войны. Новая дата связана, по словам экспертов, с тем, что после Революции достоинства Украина взяла курс на европейские демократические ценности.







«Сугубо символичное сочетание с Европой оно даже было в дате победы 8 мая. Причем упор делался не на победу, а на память. В память о Второй мировой войне. О погибших и обо всех трагических событиях этого времени», — отметил в разговоре с НД политический аналитик Владимир Фесенко.



Уже восьмой год в Украине идет процесс переосмысления событий Второй мировой войны, определение своей роли в отрыве от так называемого общего советского народа. Например, Украина присоединилась к общеевропейской акции Первая минута мира.



«В Украине — новый символ победы, новый символ памяти о Второй мировой войне. Это стилизованный мак, который сочетает в себе и цветок мака и след от пули», — пояснил НД заместитель главы Украинского института национальной памяти Владимир Тилищак.



В тоже время в Украине параллельно продолжили отмечать и 9 мая — как дань традиции еще с советских времен, в знак уважения к ветеранам. При этом российская пропаганда утверждает, что в Украине и в Европе в целом якобы вообще отказались от празднования победы над нацизмом. По факту это не так. 9 мая в Украине проводятся торжественные мероприятия для ветеранов и детей войны, первые лица государства произносят речи, звучат фронтовые песни, на законодательном уровне запрещена вся нацистская символика. И даже акцию «Бессмертный полк», которая всецело является традицией путинского режима, спокойно проводили жители украинских городов.

9 мая в Мариуполе, 2018 год. Фото: «Новости Донбасса»

«Думаю, чисто из деликатных причин, чтобы не усиливать определенное напряжение, не создавать еще один предмет для противостояния внутреннего, сохранили и празднование 9 мая», — объячняет украинские реалии политический аналитик Владимир Фесенко.



По данным Киевского международного института социологических исследований за 2021 год, 41% украинцев хотят праздновать обе даты. 31% — считают, что необходимо отмечать только День Победы 9 мая, а по мнению 9% украинцев, нужен только День памяти и примирения 8 мая.

От «Никогда снова» до «Можем повторить»

Слоган Дня памяти и примирения — «Никогда снова». Так Украина вместе со всей Европой закрепляет стремление не повторять ошибок прошлого, которые могут привести к гибели людей.

«Если мы в этой системе ценностей видим себя как общество западного типа, общество демократического типа, то очевидно, что мы должны четко сказать, что завершение войны в Европе, победа над нацизмом должна быть важным историческим уроком» — сказал профессор, декан исторического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Иван Патриляк.

А в современной Россие появился свой слоган — «Можем повторить». С помпой каждый год проводят масштабный и дорогостоящий военный парад. За словами «можем повторить» и демонстрацией военной мощи, как говорят эксперты, все эти годы скрывалась милитаризация российского общество, желание необъяснимого реваншизма и идеи империализма.

«Эта милитаризация общества, нагнетание истерии связано с тем, что будто-то кто-то что-то может повторить. Все эти нагнетания, эти кальки фактически не то, что помогало бы помнить про войну. Они, на самом деле, искривляли и искривляют память и понимание той войны, как страшной трагедии», — считает заместитель главы Украинского института национальной памяти Владимир Тилищак.

«Государство, которое хвастается победой над фашизмом, само стало фашистским государством»

В Украине чтят советских солдат Красной Армии, которые сражались против нацистов и фашистов. Шесть миллионов из них — украинцы. Процесс декоммунизации не затронул мемориалы и братские могилы. Но в тоже время украинская историческая наука не скрывает преступлений Советского союза в ходе Второй мировой войны. Такие как, например, пакт Молотова-Риббентропа, а также установление преступных коммунистических режимов в освобожденных от нацистов странах — Польше, Чехословакии, Югославии. В свою очередь делая акцент на исключительный героизм, в России предпочитают об этих страницах истории молчать или стыдливо выносить за скобки.



При этом, Россия фактически объявила полную монополию на победу во второй Мировой войне, ослепленный героизмом Кремль не упоминает про цену, которой эта победа досталась и что к ней привела помощь союзников. И совместные действия антигитлеровской коалиции.



«Они не хотели признавать реалии, что Советский союз завершил победную войну только благодаря ресурсам человеческим, ресурсам экономическим всех тех советских республик, а не только России. Потому что Путин когда-то заявлял, что они б и сами победили без Украины. А второй момент, который они не хотели признавать и всячески преуменьшали, что СССР не удержался бы никогда в войне с Германией без ленд-лиза, без помощи Запада», — подчеркивет в разговоре с НД профессор, декан исторического факультета КНУ им. Тараса Шевченко Иван Патриляк.







Украинское общество совместно с европейским попыталось пойти по пути примирения и недопущения кровавых конфликтов. В тоже время Россия будто все это время реально готовилась «повторить» и в итоге повторила. Только в этот раз не победу, а бессмысленную войну, подкрепленную невнятными причинами, которые не имеют ничего общего с реальностью.



«Вот в этом смысле, к большому сожалению, произошла такая трагическая трансформация. Трагическая для нас, в первую очередь, и очень показательная для России. Государство, которое хвастается своей победой над фашизмом, само стало фашистским государством», — резюмировал политический аналитик Владимир Фесенко.