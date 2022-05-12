Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Командир морпехов из «Азовстали» обратился за помощью в эвакуации к Илону Маску

12 мая 2022, 07:16

Командир морпехов из «Азовстали» обратился за помощью в эвакуации к Илону Маску

Командир защищающих Мариуполь морпехов Сергей Волына обратился за помощью в эвакуации из «Азовстали» к Илону Маску. Он опубликовал свое обращение в Twitter.

«Текст моего обращения: Говорят, ты был телепортирован с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное. Наши планеты находятся рядом, потому что я жив там, где практически невозможно выжить. Помоги нам выйти из «Азовстали» в третью страну. Если не ты - то кто? Подскажи», - говорится в обращении.

Волына также попросил всех помочь сделать так, чтобы Илон увидел это обращение: «Говорят, что его задачей было вдохновить человечество, заставить поверить в невозможное. Он доказал, что для него нет нерешаемых задач, что возможно все! Он никогда не сдается, как и мы! Нам нужна поддержка сверхчеловека!», - написал он.

Еще по теме

Места
Мариуполь Азовскать
Люди
Сергей Волына Илон Маск
События
Эвакуация Война
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:56
В Мариуполе — антисанитария. «ДНР» запретила Facebook и Instagram. Дайджест НД за день ►
22:58
Лепс, Дюжев, Долина: Российские звезды выступили в Донецке по случаю «Дня республики»
21:42
В оккупированном Шахтерске открыли бюст убитому главе «ДНР» Захарченко
18:59
«Изоляция» или колония: Стало известно, где оккупанты держат мариупольцев, не прошедших «фильтрацию»
15:54
«ЛНР» вслед за «ДНР» заблокировала доступ к Facebook и Instagram
15:25
«ДНР»: В Горловке снаряд попал в торговый центр
15:21
Украинская пенсия в Херсоне: Нехватка наличных и отключение интернета
14:53
Папа Римский встретился с женами военных, которые сейчас находятся на «Азовстали»
14:39
«ДНР»: Житель Кировского района Донецка погиб в результате обстрелов
14:27
Под Краматорском снарядами поврежден склад с аммиачной селитрой
13:34
За сутки на «Азовсталь» войска РФ совершили 38 авианалетов
13:12
«ДНР» заблокировала Facebook и Instagram на оккупированной территории
12:38
«ДНР» переименовала площадь Конституции в Донецке
09:19
Путин впервые поздравил Пушилина с «Днем республики»
09:17
От антисанитарии в Мариуполе может умереть более 10 тысяч человек – горсовет
все новости
08:20
Обстрел на Днепропетровщины: Есть раненый и погибший
08:20
Российская авиация ударила по школам и домам в Черниговской области, — глава ОВА
07:55
Россияне пытаются развить наступление на Донбассе — сводка Генштаба ВСУ
07:27
Командир морпехов из «Азовстали» обратился за помощью в эвакуации к Илону Маску
23:56
В Мариуполе — антисанитария. «ДНР» запретила Facebook и Instagram. Дайджест НД за день ►
23:43
На Донетчине при обстрелах ранены двое мирных жителей
23:17
Украина предложила обменять тяжелораненых защитников «Азовстали» на военнопленных россиян
23:05
Как проходит эвакуация из Северодонецка и Лисичанска ►
22:58
Лепс, Дюжев, Долина: Российские звезды выступили в Донецке по случаю «Дня республики»
22:12
В Белгородской области РФ в результате обстрела села погиб один человек, трое ранены
21:42
В оккупированном Шахтерске открыли бюст убитому главе «ДНР» Захарченко
21:23
ВСУ уничтожили колонну техники и понтонный мост оккупантов через Северский Донец
20:48
Росармия обстреляла поселок в Запорожской области, повреждено около 60 домов
20:26
Оккупанты снова ударили по Авдеевскому коксохиму
20:10
Россияне трижды обстреляли Днепропетровщину из «Градов»
все новости
ВИДЕО
В Мариуполе — антисанитария. «ДНР» запретила Facebook и Instagram. Дайджест НД за день ►
11 мая, 23:56
Как проходит эвакуация из Северодонецка и Лисичанска ►
11 мая, 23:05
Украинская пенсия в Херсоне: Нехватка наличных и отключение интернета
11 мая, 15:21

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция