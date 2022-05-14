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«Мы успели пожениться. Успели быть счастливыми. Не успели побыть вместе». История трагической любви защитников «Азовстали»

Лилия Степанюк
14 мая 2022, 13:50

«Мы успели пожениться. Успели быть счастливыми. Не успели побыть вместе». История трагической любви защитников «Азовстали»

Андрей и Валерия после свадьбы на «Азовстали». Фото: Госпогранслужба Украины Андрей и Валерия после свадьбы на «Азовстали». Фото: Госпогранслужба Украины

Защитники Мариуполя, военнослужащая полка «Азов» Валерия с позывным «Нава» и пограничник Андрей с позывным «Борода», поженились под обстрелами в убежище «Азовстали» 5 мая. В статусе молодоженов они успели побыть всего несколько дней. Андрей погиб через три дня после свадьбы, защищая Украину от российских оккупантов. Историю знакомства, любви и потери — читайте в материале «Новостей Донбасса».

История любви защитников «Азовстали»

Пара встретилась когда Валерия Карпиленко проходила службу в Донецком пограничном отряде. Девушка работала в пресс-службе.

«Я его увидела и это было такое ощущение, что это человек, которого я должна была встретить. Не знаю, как это объяснить, просто на уровне чувств. Он сразу вошел в мою жизнь. Мне раньше казалось, что такого не бывает. Мы познакомились на службе, работали вместе, служили вместе и со временем это переросло в большую любовь», — рассказала Валерия.

По словами девушки, вначале лета должно было исполниться три года как пара вместе. Для Валерии Андрей был «человеком счастья», без него она не умеет радоваться. До начала войны, когда только заговорили о возможном широкомасштабном наступлении со стороны России, Андрей просил девушку уехать из Мариуполя, хотя понимал, что она на это не согласится.

24 февраля: начало войны

До начала войны Валерия не служила, так как ее комиссовали по состоянию здоровья. Но 24 февраля девушка позвонила в военкомат и ее мобилизовали в полк «Азов». Со временем влюбленные, каждый в своем подразделении, очутились в окружении российских оккупантов на заводе «Азовсталь». Видеться возможности почти не было, изредка отправляли друг другу сообщения.

Предложение руки и сердца, свадьба под обстрелами

Впервые пара увиделась на «Азовстали» после того, как Андрей попал под обстрел и получил осколочное ранение. Он прибежал к Валерии ночью с госпиталя и предложил пожениться.

«Меня это, наверное, тогда испугало. Мы говорили о свадьбе уже давно, но это должно было выглядеть немного иначе. Очень хотелось, чтобы это было моментом счастья», — рассказала девушка.

Как вспоминает Валерия, тогда она не дала ответа на предложение Андрея. Совсем скоро он пришел во второй раз уже с кольцами, которые сделал сам из фольги и сказал, что теперь они обручены. Для девушки это кольцо стало самым дорогим подарком.

Обручальные кольца Андрея и Валерии из фольги. Фото: Госпргранслужба Украины

Третий раз будущие супруги увиделись после того, как Валерия попала под авиаудар. Тогда девушка спаслась чудом, ведь много ее сослуживцев погибло. Пара решила пожениться 5 мая — в день создания отряда специального назначения «Азов».

«Андрей прибежал и мы обменялись другими кольцами. Это кольцо моей покойной мамы, которое было у меня. А у него моей бабушки. Мы немного побыли вместе, сделали свадебные бункерные фото. Я была очень счастлива», — вспоминает Валерия.

Последний разговор и данные друг другу обещания

Седьмого мая стало известно, что Андрей погиб. Накануне он прибежал к жене и они пообещали друг другу — он выжить, а она выбраться с «Азовстали». Валерия рассказала, что в заблокированном Мариуполе смерть часто разлучает влюбленных. И ей бы очень хотелось отправиться к своему возлюбленному, но она ему пообещала выбраться с «Азовстали» и сделать все, что они планировали вместе, но к сожалению уже в одиночку.

Также защитница Мариуполя рассказала, что ей сложно поверить в то, что ее любимого больше нет с ней рядом. И то что она не может нормально похоронить тело Андрея сейчас ухудшает ее состояние.

Андрей и Валерия. Фото из Instagram Валерии Карпиленко

Свою трагичную историю любви «Нава» впервые рассказала в инстаграме. В сторис Валерия написала, что за три дня на «Азовстали» она стала невестой, женой и, к сожалению, вдовой.

«Мы успели пожениться. Успели быть счастливыми. Не успели побыть вместе. Я буду любить тебя вечно, мой Герой», — такое послание оставила Валерия в соцсети для своего мужа.

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