Отравленная вода и провалы домов: Военный Донбасс заливают шахтные воды

Война повышает угрозу экологической катастрофы в регионе. Фото: Новости Донбасса

Угольные шахты в Донецкой области сейчас под массивными обстрелами артиллерии. Ученые и эксперты предупреждают — это приведет к серьезным последствиям, вплоть до провалов грунта, землетрясений и подземных взрывов. Регион может стать непригодным для жизни. Разобраться в теме решили «Новости Донбасса».



Города уже подтоплены



От ударов тяжелого вооружения и снарядов шахты будут разрушаться, а жилые дома — проваливаться под землю из-за проседания грунта. А еще это приведет к загрязнению питьевой воды, в которую попадут тяжелые металлы и она станет токсичной.



Ученые говорят, возможны даже землетрясения и взрывы метана в самих шахтах. А для городов — это новые и новые разрушения. Представители местной власти рассказывают, что процесс уже начался.







Мэр Селидово Руслан Суков говорит, что город подтоплен.



«Наши 40 квадратных километров уже подтоплены. У людей в домах, находящихся возле самой шахты Коротченко, и весь частный сектор нашей громады — сейчас подвалы затоплены. Фундаменты затоплены, цокольные этажи все затоплены, и люди звонят спрашивают, что и как делать, как быть, можно ли на это повлиять. Сейчас мы, к сожалению, ничего с этим сделать не можем», — констатировал Суков.



Селидово находится между Покровском и Донецком. До фронта отсюда всего 17 километров. На территории города две закрытые шахты. На одной из них, имени Коротченко, уголь не добывают с 2005 года. Откачка шахтных подземных вод не прекращалась, но война все изменила.



«Большое количество людей не на месте. Они эвакуировались, откачка сейчас не ведется. Энергия шахтами и водоотливами не потребляется. Персонал, который за этим следит, — точно так же его сейчас нет, кто-то остался, но свои обязанности не выполняют», — говорит мэр Селидово.

Территория одной из шахт. Фото: Новости Донбасса

Шахтные воды загрязняют колодцы и открытые водоемы, приводят к засолению и даже провалам грунтов. Из-за наполненных отравленной водой подвалов людям некуда прятаться от обстрелов. Но и это не самое страшное.



Опасный газ



Глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец пояснил, что эта вода выталкивает на поверхность шахтный газ метан.



«Это не только вредно для озонового слоя, а это вредно для населения, проживающего на нижних этажах. Или кто в подвале живет, как сейчас. Начинает газ метан замещать кислород, человек начинает задыхаться. Хорошо, если проснется. Либо может произойти вспышка, либо взрыв этого метана», — отмечает Волынец.



Под землей Донбасс напоминает огромный лабиринт. Все шахты соединены между собой. Когда затапливает одну — вода попадает в другую. Все это время шахта Коротченко выкачивала свою воду и прибывающую с оккупированных территорий. С начала полномасштабного российского вторжения к этому добавились воды из соседних городов — Угледара и Волновахи. В Угледаре шахты уже затоплены. Всего таких на подконтрольной Украине территории — 10, и восемь из них — в Луганской области.

Фото: ГП «Лисичанскуголь»

«"Лисичанскуголь" — там четыре шахты, и "Первомайскуголь" — четыре шахты. В результате они обесточены. Во-первых, уничтожена тепловая электростанция в Счастье, которая генерировала электроэнергию на подконтрольную украинским властям и оккупированную территорию. И второй вид подачи электроэнергии был через подстанцию в Кременной. Оккупанты захватили Кременную, а подстанцию уничтожили», — рассказал глава НПГУ.



Оккупированный Донбасс на грани катастрофы



Всего на востоке Украины было построено около 600 шахт. К началу войны в 2014 году работала одна треть. С началом боевых действий большинство предприятий оказались по ту сторону линии фронта.



Шахты на Донбассе затапливались только раз — во времена Второй мировой войны. Для восстановления понадобилось пять лет. Это тяжелая работа. Тогда пришлось выкачать 600 миллионов кубических метров воды. Для работ объявили специальную мобилизацию, привлекали также военнопленных. А в 1947 году даже учредили медаль «За восстановление угольных шахт Донбасса».



В наше время разрушительные процессы идут уже 8 лет. Водоотлив должен проводиться и на закрытых шахтах. Если Украина пытается контролировать уровень воды, то на оккупированных территориях все иначе. Сейчас там ситуация близится к катастрофе, говорит соучредитель «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский.

Горняки одной из шахт под контролем «ДНР». Фото: «ДАН»

«Идет простой по всем предприятиям. Коммунальные службы, промышленные предприятия, металлургические предприятия — они находятся в глубоком простое. Добычи угля у них попросту нет. Мобилизация поставила на этом крест. Даже говорят о том, чтобы рабочие из России ездили на Донбасс. Но пока это невозможно, потому что рабочие не хотят ехать, боятся, что их просто отправят на фронт. Ну, и активные боевые действия», — пояснил правозащитник.



Оккупанты закроют шахты



Боевики потеряли интерес к Донбассу как к «шахтерскому краю». По мнению Лисянского, все шахты на оккупированных территориях просто закроют в ближайшие годы.



«Из-за того, что снизилась скорость добычи, а запасы промышленные еще есть, они год-два еще протянут, пока не выйдут на уровень хотя бы 2022 года. Нового ничего они развивать не будут. Но "доедать" старое они будут дольше», — предполагает Павел Лисянский.



По данным министерства энергетики, с началом полномасштабной войны добыча угля в Украине снизилась на 30%. Самая большая ТЭС в Украине, Запорожская, уже прекратила работу. Но главная проблема — экологическая, поскольку если медлить, Донбасс станет непригодной для жизни пустыней.