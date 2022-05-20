Почему Россия так боится крымских татар?

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Ежегодно в середине мая крымские татары идут к священном местам, поднимаются в горы, молятся у памятных знаков или просто у себя дома. Так они воздают дань своим родным, которые пострадали только за то, что были не диаспорой, а народом. Народом, который не попал в парадигму российского Крыма. Но история повторяется. Кремль снова не дает забыть крымским татарам, что такое «русский мир». Накануне 78-й годовщины депортации крымскотатарского народа, оккупационная прокуратура разослала предостережения: никаких массовых акций на полуострове – иначе это обернется арестами и штрафами. Некоторых ветеранов крымскотатарского движения заблаговременно отправили под административный арест по надуманным причинам.

В мае 1944 года советская власть депортировала с Крымского полуострова более 200 тысяч человек. Людей обвинили в коллаборационизме. В долгом, изнуряющем пути погибли не менее 8 тысяч человек, а почти половина крымских татар умерли в течение первых лет после депортации. Тех, кто выжил, ожидали 12 лет жизни в спецпоселениях на Урале, в Сибири и Средней Азии.

«Крым трактовался как земля, которую нужно "переосвоить”, что именно Российская империя принесла культуру, историю в регионе и все другое. Все это было давно, тем не менее, якобы Россия несла весь этот “светоч знаний” и остального. Во времена Советского Союза эти нарративы, конечно, не изменились. Мы помним и депортацию крымских татар в 19-м столетии во время российско-турецких войн. Мы помним депортацию 18-го столетия. Все это время людям создавали условия, из-за которых они были вынуждены покинуть Крым – из-за давления, из-за репрессий, которые создавала тогда Российская Федерация», – говорит соавторка книги «История Крыма и крымскотатарского народа» Юлия Тищенко.

Но советская власть избавилась не просто от людей, она попыталась искоренить и память о них – переименованы города и поселки, уничтожена литература, памятники. А то, что осталось, просто было запрещено даже ассоциировать с крымскотатарским народом. После депортации из советских словарей исчезло само определение – «крымскотатарский народ».

«До распада СССР упоминание крымских татар было, но только с негативными оценками. А в самой крымскотатарской среде, когда в год им разрешалось издавать одно-два художественных произведения, то там даже о Черном море запрещалось упоминать. Кипарисы росли на какой-то территории без упоминания слова “Крым”», – поясняет глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Лишь при независимой Украине крымские татары начались возвращаться на родину. Но с февраля 2014 года, когда Россия оккупировала Крыма, коренное население полуострова снова начали преследовать. Незаконные обыски, запугивания, похищения, пытки, гонения.

«Крымские татары разрушают главные мифы российской пропаганды в отношении Крыма, в частности миф о том, что этот полуостров – исконно русская земля. Крымские татары это один из тех народов, который сформировался именно на территории Крыма. Это произошло в промежутке между 13 и 15 веком. Для сравнения: на момент Крымского ханства в 1783 году крымские татары составляли около 90% населения полуострова. К концу 19 века они уже стали составлять меньшинство», – рассказал аналитик «Крым SOS» Евгений Ярошенко.

Согласно данным Крымскотатарского ресурсного центра, российский режим на полуострове незаконно преследует 173 представителей народа. Всего с начала оккупации в Крыму осудили или задержали 243 человека.

«Они продолжают штрафовать, задерживать, проводить допросы, арестовывать и выносить приговоры. Так, например, за первый квартал 2022 года нами было зафиксировано 17 штрафов, 59 задержаний, 69 допросов, 31 арест, 104 нарушение права на справедливый суд, 10 обысков, 11 нарушений права на здоровье», – рассказал глава правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев.

Тех, кто может быть потенциально опасен для путинского режима в Крыму – не обязательно сажают в тюрьму или сразу отправляют в колонию. Для начала, людей просто задерживают под надуманным предлогом, а так называемые обвинители и судьи и затягивают рассмотрение дела. Иногда так, что люди месяцами находятся в СИЗО. Но активистов или их родственников в Крыму запугивают не только административными арестами.

«В этом году они начали выдавать предостережения ряду активистов. Кроме предостережений, они еще начали выносить решения об административном аресте. И вот такие решения они как раз приняли в разгар или в начале полномасштабной агрессии России против Украины. Таких активистов как Эдэма Дудакова, Абдрашита Джапарова, Заира Смедляева они таким образом оштрафовали. Люди получили разные сроки ареста», – отметил Бариев.

Пытки – это реалии тюрем не только в России, но и там, где Россия называет себя властью незаконно.

«Они постоянно сажают наших узников в ШИЗО, в спецблоки. И такие случаи были замечены в этом году в отношении Теймура Абдуллаева. Что в позапрошлом году, что в прошлом его практически большую часть своего нахождения в местах несвободы его помещают в ШИЗО. Также за этот период посадили Муслима Алиева в ШИЗО. Нам стало известно о том, что проводились пытки в отношении Олега Приходько и Ивана Яцкина именно в этот период. Марлена Мустафаева направляли на психиатрическую экспертизу, и он там находился», – привел примеры Бариев.

В парадигму «исконно русского» Крыма сегодня не вписываются не только крымские татары, но и украинцы. После того как Россия начала полномасштабное наступление на Украину, репрессии в Крыму только ужесточились. Москва планомерно вытесняла украинцев с полуострова все 8 лет оккупации, переселяя туда российских военных и их семьи. По разным оценкам, Крымский полуостров покинули от 600 тысяч до 1 миллиона граждан Украины, среди которых представители разных народов.