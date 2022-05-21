Бить или не бить по Крымскому мосту? Мнения экспертов

Крымский мост, построенный Россией, когда та оккупировала полуостров, обещают разрушить на очень высоком уровне. Об этом заявил глава СНБО Украины Алексей Данилов.



«Если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это уже сделали. Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем», – заявил Данилов.



Отсюда – и первый вопрос. Почему «пока нет возможности», но «потом она появится»? Речь об оружии. И пока его действительно немного.

Военный эксперт Павел Лакийчук говорит, что пока у Украины достаточно ограниченный комплекс вооружений, которыми можно поразить Крымский мост. Это может быть либо ракетный комплекс «Точка-У» с территории Запорожья, либо ПКР «Нептун», который тоже предназначен для поражения подобных целей.



У «Точки-У» дальность выстрела – максимум 120 километров. Комплексы «Нептун» - куда серьёзнее, именно такая ракета, по словам украинских военных, попала в крейсер «Москва». Но и у них максимальная дальность – 280 километров. От Запорожья, а уж тем более от Николаева, откуда теоретически могли бы произвести выстрел, расстояние куда больше. К тому же попадание в корабль – это почти гарантированный пожар в трюме и пробоина в корпусе. А вот мост рассчитан на совсем другие нагрузки.



Независимый эксперт по вопросам градостроительства и архитектуры Виктор Глеба отмечает, что мост рассчитан на то, что по нему будут ездить танковые дивизии в полном боевом оснащении.



«И вот если мост хорошо сделан, то никаких деформаций и трещин не появляется. Одновременно с танковыми дивизиями по мосту должны пройти груженые составы. То есть это минимальный запас прочности, который закладывается в мостах такого типа», – отмечает эксперт.



По его словам, далеко не всякий удар приведёт к проблемам или обрушению. Попадание должно быть, что называется «ювелирным» – в самую слабую часть моста.



«Нужно бить по узловым частям и опорам. Можно заминированную баржу пустить и взорвать под этим мостом. Но попасть ракетой в мост очень тяжело», – говорит он.



Но теоретически есть еще и авиация, удары которой точнее.



В распоряжении Украины есть фронтовые бомбардировщики СУ-24, которые также могут наносить ракетные и бомбовые удары по подобным целям. Но весь уязвимый квадрат (особенно сейчас, когда угроза – озвучена) Россия «прикрыла» средствами ПВО. И водные, и сухопутные пути контролируют флот, пограничники и Росгвардия.



«Это серьезная гидротехническое сооружение, которое является стратегическим для россиян и сильно охраняется. Это и средства ПВО, это средства пограничной службы, это средства Росгвардии, которые будут защищать этот объект. И при планировании нанесения такого удара – это очень сложная операция…Теоретически подогнать какую-то баржу-самоубийцу под видом зерновоза, который плывёт куда-то в Ростов-на-Дону в принципе возможно, но имеет ли это смысл и стоит ли этот мост жизней людей?», – рассуждает Лакийчук.



Но почему именно к этой точке в Крыму такой интерес? Есть два объяснения. С военной точки зрения, именно по мосту идет снабжение всех российских войск на полуострове, приходят оружие и топлива и для флота, и для сухопутных подразделений, которые воюют сейчас на украинском юге. Остановить этот поток надолго или даже на время для Украины означает лишить Россию возможности переправлять в Крым и подкрепление, и технику. Потому что это несопоставимые вещи – перебросить даже один танковый полк, используя мост, или использовать паромы. Морской путь оставался бы, но он несравнимо дольше и сложнее.



И решая, бить ли по мосту, в Киеве могут запросто прислушаться к военным. А для них «переброска войск и техники противника» – важнейший аргумент.



«Если действительно Крымский мост является одним из основных для снабжения, например, группировки российских войск, которая наступает на юге, задевая в том числе Мариуполь, Херсон, и так далее, то понятно, что Украина действительно может вести прицельный обстрел. В принципе, не секрет, что через этот мост двигалась военная техника, перемещались боеприпасы и так далее. Это продолжается и сегодня», – говорит Крымской правозащитной группы Ольга Скрыпник.



А вот второе – удар репутационный. Любое повреждение моста стало бы историей еще более резонансной и громкой, чем гибель крейсера «Москва».



Есть и еще одна версия того, почему Киев сдерживается от активных действий в отношении моста. Ведь Крым – это Украина. А тогда – как по своей же территории наносить удары?



«Многие граждане Украины, которые остались в Крыму, сейчас пытаются покинуть его. И один из основных путей, когда по этому мосту они переезжают на территорию России, а оттуда в европейские страны. Или приезжают таким образом в Украину. То есть мост остаётся всё равно путём эвакуации мирных жителей. В связи с этим, конечно, возникает риск, что при обстреле этого моста могут погибнуть и гражданские люди. И поэтому здесь уже нашему военному руководству нужно принимать решение – исходя из того, насколько эта цель действительно приоритетна, насколько она важна», – рассуждает Скрыпник.



А принимать или, по крайней мере, всерьез обсуждать это решение в Киеве, возможно, придётся в самое ближайшее время. Ведь в новых пакетах военных поставок из США как раз запланирована поставка артиллерийских и ракетных систем, но пока недальнобойных.



«Преимущественно сейчас нам поступают в большом количестве тяжелая ствольная артиллерия 155-го калибра, преимущественно с дальностью стрельбы от 30 до 40 км, целью которой есть введение контрбатарейной борьбы, уничтожение артиллерийских батарей противника. Грубо говоря, для того, чтобы остановить его наступление, переломить ситуацию, уничтожить его тылы и перейти к контрнаступательным действиям», – отмечает Лакийчук.



Однако в Вашингтоне не скрывают, что в ближайших планах и поставки оружия, которое вполне позволит нанести удар по Крымскому мосту. К примеру, универсальные пусковые установки M270 использовали американские войска во время операции «Буря в пустыне» во время войны в Ираке. В ходе второй ливанской войны, в 2006-м, эти установки работали в паре с израильскими «умными ракетами», умеющими корректировать траекторию – ими заменяли стандартные кассетные боеприпасы. Второй вариант – реактивные системы залпового огня M142. «Хаймарс» – самая громкая операция с участием которой в Сирии американцы разбили поддерживаемые Россией батальонно-тактические группы Асада. Эти системы способны работать с ракетами разных типов.



Но, как отмечает Глеба, стоит задуматься, стоит ли разрушать мост, если в планах у ВСУ может быть продвижение на Ростов через Крым. Лакийчук же не исключает, что Украина может взять мост в качестве репарации после победы – для создания «Керченского шелкового пути».



Разносторонних аргументов и предположений множество. Те же мысли обсуждают сейчас и политики первого эшелона. Но всё зависит теперь лишь от ситуации на фронте. Тем не менее, Крымский мост еще долго будет оставаться для Украины приоритетной целью.