Чем сегодня занимается Крымская платформа? Интервью с Марией Томак

Мария Томак. Фото: Крым сегодня

Начиная с 24 февраля и по сегодняшний день Россия обстреливает украинские города в том числе с территории Крыма и акватории Черного моря. А ведь именно с оккупации полуострова 8 лет назад и началась война России против Украины. Все это время Россия не просто перестраивала жизнь в Крыму на свой лад — она свозила туда военную технику, построила все нужные коммуникации для подпитки своих войск. Таким образом российские войска находясь в Крыму не только могут сильно обороняться, но и наступать с полуострова. Собственно, так и происходит.



Кстати, полномасштабное наступление на нашу страну произошло спустя полгода после открытия довольно громкой и амбициозной инициативы — Крымской платформы. В августе 21-го года Украина провела международный форум, на котором более 40 стран и международных организаций подтвердили, что Крым должен быть деоккупирован.







«Крымская платформа не является государственным органом — это очень важно понимать. Крымская платформа — это инициатива президента Зеленского, которая реализуется в нескольких измерениях рядом государственных и негосударственных институций. И когда мы говорим о решении каких-то практических задач — смена законодательства, международные иски или какие-нибудь жалобы в международные инстанции — это все реализуется разными государственными структурами, потому что они имеют соответствующие полномочия. Что мы в этом контексте можем делать и что мы пытаемся делать — координировать эту деятельность», — поясняет глава Службы обеспечения деятельности Крымской платформы Мария Томак.



У Крымской платформы есть два направления — международный и внутренний. Большой форум в августе 2021 года — это международный трек, им занимается министерство иностранных дел. Национальным треком занимается Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым. О том, чем конкретно занимается национальный офис Крымской платформы, мы поговорили с главой инициативы Марией Томак буквально накануне российского вторжения. Так что интервью вовремя не вышло. Но инициатива продолжает работать.

Саммит Крымской платформы 23 августа 2022 года. Фото с официального сайта

«Не менее важной является внутренняя работа. Потому что именно под этой, условно говоря, маркой Крымской платформы был принят ряд очень важных вопросов. Это и отмена свободной экономической зоны "Крым", это и закон о коренных народах, это и президентский закон 6104 относительно социально-правовой защиты лиц, которые были заключены в связи с российской агрессией против Украины. Честно говоря, я не уверена, что, если бы не было Крымской платформы, эти законы были бы приняты. Потому что о них мы годами говорили. Мы же, к примеру, в гражданском секторе годами носились с законом о защите прав незаконно удерживаемых людей, а до него никогда не доходили руки», — рассказала Томак.



Сейчас работа Крымской платформы изменилась. Из двух офисов остался только киевский. Когда российские военные вторглись в Херсон, местный офис Крымской платформы был взломан и разворован. Теперь вместо вопросов обустройства комфортных КПВВ и новых ЦНАПов в офисе Крымской платформы решают совершенно другие проблемы.



«После 24 февраля мы занимались и продолжаем заниматься системным мониторингом ситуации в Крыму в контексте полномасштабного вторжения… Мы постоянно мониторим открытые источники и отслеживаем информацию с помощью своих источников. Разумеется, мы пытаемся насколько это возможно в этой ситуации (а это и раньше было непросто — сейчас это еще сложнее) помогать гражданам Украины в Крыму, которые часто спрашивают, как избежать незаконного призыва в российскую армию или как выехать из Крыма. Или это разные вопросы о документации и тому подобное. Собственно, это то, что входит в компетенцию всего Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым. Сейчас в ситуации emergency (то есть в чрезвычайной ситуации) мы все работаем над всеми возможными задачами», — рассказала глава Крымской платформы.



У инициативы есть экспертный совет. Первого июня он провел заседание впервые с начала войны. На повестке — нарушения прав и свобод украинских граждан в Крыму, преследования активистов, репрессии против крымских татар, вопросы поступления крымских детей в украинские вузы и другие гуманитарные вопросы. Все эти вопросы обсуждались и до 24 февраля, но теперь их больше, и они сложнее. К тому же в представительстве президента теперь отслеживают происходящее в Херсонской области.



«Оккупация Херсонщины создает значительно больше вызовов также для нашей деятельности. Например, центры предоставления административных услуг, которые работали на административной линии между материковой Украиной и Крымом, не работают. То есть мы не можем представлять те услуги нашим гражданам, которые мы предоставляли до 24 февраля. Контрольно-пропускные пункты не работают. То есть здесь целая цепочка новых задач возникает», — рассказала Томак.

После полномасштабного российского вторжения Крымская платформа отслеживает происходящее в Херсонской области. Фото: ТАСС

Судьба Крыма была и остается ключевой в войне России против Украины. Конкретно сейчас все внимание украинцев и западных партнеров привлекает Донбасс — именно там в эти дни сосредоточены бои за будущее региона. Позиция Киева не меняется: война должна прекратиться, а Донбасс, Крым и все новооккупированные территории должны вернуться под украинский суверенитет.



«Для нас также важно, несмотря на то, что это не наша ключевая задача, общаться с дипломатами или каким-то образом коммуницировать на международном уровне. Мы все равно это делаем. Мы общаемся с дипломатами, которые работают преимущественно в Украине. Сейчас мы видим, как вокруг Украины начинаются разговоры о каких-то уступках, о каких-то компромиссах с Российской Федерацией о территориальной целостности. И мы делаем для себя такой вывод: прежде всего речь идет о Крыме. Потому что это болевая точка для Российской Федерации и она значительно болезненна, чем ОРДЛО. Это разные уровни в этой иерархии российской пропагандистской машины и самодержавного мировоззрения. Поэтому мы понимаем, что Украину могут подталкивать к компромиссам и для нас очень важно именно сейчас напоминать, что никаких компромиссов не будет — во-первых. А во-вторых — какой будет цена этих компромиссов. Это же не просто кусок земли. Это граждане Украины, которые находясь под контролем Российской Федерации, просто страдают, их права нарушаются, их преследуют и так далее — все это мы наблюдали на протяжении восьми лет», — резюмировала Мария Томак.



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