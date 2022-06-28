Обстрелы Донецка: Почему не проводят эвакуацию?

Школа №22 в Донецке после обстрела 30 мая. Фото из соцсетей

В июне начались массированные обстрелы неподконтрольного украинским властям Донецка. В результате боевых действий погибают и получают ранения мирные жители. По данным группировки «ДНР» со второй половины февраля на подконтрольной им территории уже погибло более 200 жителей, а около 1000 получили ранения. И это без учета жертв на новозахваченных территориях.



Почему «ДНР» не эвакуирует жителей Донецка, несмотря на массированные обстрелы города? Для чего была нужна показная эвакуация жителей оккупированных территорий в Россию перед началом полномасштабного вторжения? И почему путинская «защита Донбасса» превратилась в катастрофу? Об этом «Новости Донбасса» решили разобраться в этом материале.







По факту, несмотря на то, что впервые за 8 лет Донецк находится под таким массированным ударом, оккупационные власти практически ничего не делают для защиты гражданского населения. Об этом говорят сами напуганные дончане.



«Мы пенсионеры. Нам некуда деться, понимаете? Как можно было руководству думать, когда 8 лет война, ни одного бомбоубежища нет? Два подвала в доме и не может ни в один зайти? Да что ж это такое?» — сетовала пожилая женщина, живущая в центре города.



Позже глава оккупационной администрации Донецка Александр Кулемзин назвал эти заявления фейком и «работой проукраинских пропагандистов, которые целенаправленно сеют панику. И что якобы вход в бомбоубежище есть и доступен в здании коммерческого предприятия.



В социальных сетях опубликовали список бомбоубежищ Донецка. Но говорят о том, что большинство из них закрыты.



Все это выглядит странно, особенно на фоне масштабной эвакуации, которую устроили оккупационные власти 18 февраля перед началом полномасштабного вторжения России. Тогда утверждали, что якобы Украина собирается военной силой вернуть Донецк и Луганск под своей контроль. Заявляли о планах эвакуировать 700 тысяч человек.



По сообщениям российских СМИ, тогда за сутки границу пересекли более 10 тысяч человек. Их размещали в лагерях для беженцев в Ростовской области. Но ни такой масштабной эскалации, ни обстрелов еще не было. Наоборот, под огнем была подконтрольная Украине часть Донбасса. Эвакуация «ДНР» была приостановлена, по заявлению Дениса Пушилина, 24 февраля. А 6 марта вовсе свернута.



«Это была пиар-акция, которая была призвана показать, что установленные РФ власти заботятся о людях и в преддверии активизации боевых действий позаботились об их здоровье и безопасности», — высказал мнение в разговоре с НД политический обозреватель Виталий Сизов.



Организованной эвакуации на данный момент из Донецка нет. А интенсивные боевые действия, в отличие от февраля, есть.

Столбы черного дыма в Донецке 17 июня. Фото: «Типичный Донецк» / Telegram

«Никого не эвакуируют. Более того, насколько я знаю, в Донецк свозят людей из других оккупированных городов. Я думаю, это тоже говорит о том, что Россия заинтересована в создании гуманитарной катастрофы и как можно большем количестве жертв», — сказал НД Сергей Гармаш, бывший представитель ОРДЛО в украинской делегации на переговорах Трехсторонней контактной группы.



Отсутствие организованной эвакуации и обустроенных бомбоубежищ может говорить о беспечности и халатности местных оккупационных администраций: они надеялись, что так называемая «спецоперация» закончится быстро и безболезненно для подконтрольных им городов.

Последствия обстрела рынка «Майский» в Донецке 13 июня. Фото из соцсетей

Кроме того, на фоне затянувшейся битвы за Донбасс и продолжительной осады Мариуполя просто нет ресурсов для того, чтобы обеспечить массовый вывоз людей в безопасные регионы России. Все силы брошены на мобилизацию и обеспечение вооруженных формирований.



«Ресурсы, наверняка, огромные брошены на фильтрационные действия, на вывоз из других городов. Когда Мариуполь осаждали, там были так называемые эвакуации и перемещение людей в фильтрационные лагеря. На это тоже нужны ресурсы. Оказалось, что эта территория не готова к таким масштабным акциям с чисто технической части», — отмечает политический обозреватель Виталий Сизов.



Но есть и другой фактор — более глобальный. России просто может быть выгодно то, что гибнут мирные жители Донецка.



«РФ заинтересована в как можно большем количестве жертв в Донецке для того, чтобы ее обвинения Украины или в данном случае Запада, в том, что он поставляет вооружение для убийства мирных жителей были более эффективными», — считает бывший представитель ОРДЛО в украинской делегации на переговорах Трехсторонней контактной группы Сергей Гармаш.



Но, с другой стороны, то, что сейчас дончане в опасности из-за обстрелов не играет на руку президенту России Владимиру Путину и его пропаганде. Ведь в первую очередь целью так называемой «спецоперации» Россия обозначила защиту жителей Донбасса. А теперь они находятся в такой опасности, которой не было все 8 лет, о которых так любят говорить пропагандисты.







«Донецк никогда не испытывал таких обстрелов, как сейчас. Когда якобы Путин начал защищать жителей Донбасса. Получается, что Путин не в состоянии защитить жителей Донбасса вообще. И, получается, это подрывает доверие к России», — полагает политический обозреватель Виталий Сизов.



На данный момент дончане могут эвакуироваться в Россию самостоятельно. В первую очередь, это женщины, дети и пожилые люди. Многие даже специально пересекают границу, чтобы зарегистрироваться как беженцы и получить помощь — 10 тысяч рублей. Мужчин из-за мобилизации не выпускают, либо разрешают выехать за взятку.