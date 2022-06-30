Мусорный коллапс в Мариуполе: Донецкая область на пути к экологической катастрофе

Стихийные свалки — теперь одна из главных проблем Мариуполя. Фото: «Новый Мариуполь» / Telegram

Помимо катастрофических разрушений, недостатка продуктов и угрозы эпидемии холеры, в Мариуполе назревает еще одна проблема — из города не вывозится мусор. По информации городского совета, с начала полномасштабного вторжения России на улицах накопилось уже 9 тысяч тонн отходов. Оккупанты не просто не спешат их убирать. Они буквально заваливают полигоны строительными мусором, тем самым подвергая Мариуполь новым экологическим рискам. «Новости Донбасса» решили разобраться в проблеме.



Ситуация с мусором возле домов очень серьезная

Глава депутатской комиссии по экологии Мариупольского городского совета Максим Бородин рассказал «Новостям Донбасса», что вывоз мусора в последние годы в городе был организован на довольно высоком уровне.



«Все было четко по графикам. Очень редко, когда мусорные баки возле домов были переполнены. Все было оперативно, чисто, баки мылись, контейнерные площадки были чистыми», — сказал Бородин.



Одна из многих стихийных свалок в Мариуполе. Фото: Петр Андрющенко / Telegram

По его данным, мусор из Мариуполя действительно не вывозился с момента окружения города. Свалки формировались прямо во дворах и теперь ситуация с накоплением отходов именно возле домов очень серьезная. Туда выбрасывали строительный, бытовой, биологический мусор. Весной, когда снег стал таять, в отходах начались процессы брожения. Сейчас в Мариуполе очень жарко. Мусор гниет и выделяет токсические вещества, которые опасны для человека.



«Мы прекрасно понимаем, что вся вода, жидкость, которая будет стекать в виде дренажа в месте сильного бактериального загрязнения — все это будет попадать и в ливневки, и в море без какой-либо очистки, или в грунтовые воды», — говорит Максим Бородин.



Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко сообщает, что одну из таких свалок создали в Кальмиусском районе на проспекте Металлургов. По его словам, ее обустроили буквально в 100 метрах от гуманитарного штаба «Единой России». А городской глава Мариуполя Вадим Бойченко подчеркивает, что в городе царит тотальная антисанитария.



«Распространяются инфекционные заболевания — среди них возможны холера и дизентерия. Во всех районах расположены стихийные захоронения, нет работающей канализации. Нет питьевой воды. К этому прилагаются и горы невывезенного мусора», — говорит Бойченко.



«Мусор по щелчку не вывозится»

До начала полномасштабного вторжения вывозом мусора в Мариуполе занималось КП «Коммунальщик». Для сбора отходов у предприятия было несколько десятков единиц техники. По данным городского совета, большая ее часть теперь уничтожена, а сам «Коммунальщик» оккупанты просто захватили и, как сообщила группировка «ДНР», зарегистрировали в Донецке. Так называемый «заместитель главы администрации Мариуполя по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» Дмитрий Хаджинов отметил, что теперь предприятие активно убирает с улиц стихийные свалки. Ежедневно якобы вывозится около 750-800 кубометров твердых бытовых отходов.



Оккупационные власти Мариуполя обещают решить проблему с мусором. Фото: Константин Иващенко / Telegram

В тоже время в одном из телеграм-каналов подчеркивают, что местные жители действительно возмущены мусорным коллапсом, но тут просят «не забывать, что этот процесс делается не по щелчку» и обещают «все убрать». Когда это произойдет, не уточняют.



Один полигон горит, второй — бомба замедленного действия

В «ДНР» называют хорошей новостью возобновление работы основного полигона твердых бытовых отходов и расконсервацию старого. На самом деле оба этих факта в ближайшем будущем могут привести к печальным последствиям.



«Полигоны твердых бытовых отходов — это огромные химические реакторы. В теле каждого полигона под воздействием метановых бактерий происходит метановое и, другими словами, анаэробное — без доступа кислорода, брожение органических веществ. В результате которого выделяется биогаз», — говорит инженер энергетических проектов ООО «ТИС Эко» Валерий Замикула.



В Мариуполе существует два мусорных полигона. Один из них на улице Флотской довольно давно был законсервирован и практически рекультивирован. Последние десять лет там добывался биогаз, который потом использовали для выработки электроэнергии. Этим занималась как раз «ТИС Эко».



«На сегодня повреждена вся та территория, которая была рекультивирована и уже есть информация, что на части полигона даже было возгорание. Если биогаз перестает оттуда нормально откачиваться, естественно он рано или поздно начнет гореть», — рассказывает Максим Бородин.



О возгорании на днях сообщил Петр Андрющенко. По его информации, оккупанты активно вывозят на Флотскую строительный мусор. В результате отходы начали тлеть. «ДНР», по словам Андрющенко, даже не пытается потушить полигон.



Со вторым, основным, полигоном в Левобережном районе ситуация еще хуже. В феврале он уже был заполнен примерно на 80%. Теперь захватчики вывозят туда тысячи тонн отходов. В основном, это строительный мусор — арматура, бетонные блоки, чего делать нельзя. Ранее на этом месте был полигон химического производства. Там закапывали высокотоксичные отходы коксохима завода «Азовсталь». Условием создания полигона твердых бытовых отходов было то, чтобы его не перегружали, что сейчас и делает группировка «ДНР».



«Основной риск, как говорят специалисты, это именно нагрузка этими сверхтяжелыми отходами, арматурами, плитами и всем остальным именно старого полигона, что может привести к попаданию этих очень старых отходов уже непосредственно в грунтовые воды и рядом, напомню, проходит речка Кальмиус», — комментирует Максим Бородин.



Строительный мусор в Мариуполе вывозят на свалки. Фото: «МЧС ДНР»

Также, если с полигона в Левобережном районе не откачивать биогаз, он тоже рано или поздно начнет гореть. И масштабы там будут гораздо большие, чем на Флотской. По словам Валерия Замикулы, на этом полигоне могли получать около полутора мегаватт электроэнергии в час. Для сравнения на Флотской это было до 200 киловатт.



«Я не гарантирую, что это будет через месяц-через два, но через полгода, я думаю, что первые дымки появятся 100%. Может быть и раньше. Если он загорится, мало не покажется. Там совсем другие объемы», — говорит инженер энергетических проектов ООО «ТИС Эко» Валерий Замикула.



Кстати, по словам Максима Бородина, захватчики создали еще один полигон в микрорайоне Восточный. Отходы туда просто складывают, не соблюдая какие-либо меры экологической безопасности.



«Взяли балку, которая там была, на окраине и просто туда начали складывать, свозить весь строительный мусор, все эти разрушения, которые были в процессе бомбежек», — говорит Максим Бородин.



Донецкую область ожидает региональная экологическая катастрофа

Мариуполь — это Азовское море. Все, что происходит в городе, все факторы, которые негативно влияют на экологическую обстановку, в итоге оставляют свой след и на микроклимате водоема.



По словам первого проректора Государственной экологической академии последипломного образования и управления Георгия Финина, никто не знает, как уничтожение «Азовстали» повлияло на экологию Мариуполя. Помимо этого, сейчас там остро стоит угроза загрязнения воды из-за разрушения канализационных стоков, а нынешнее скопление отходов приводит к росту патогенных бактерий, которые потом попадают в грунтовые воды, реки и в море. Что до тлеющего мусора на полигоне на Флотской, то это в итоге может стать причиной многочисленных заболеваний легких, особенно у пожилых жителей Мариуполя.



«Сероводород может попасть в воды Азовского моря и это уже будет региональная экологическая катастрофа. Флора и фауна начнет умирать. Люди на побережье не смогут купаться. Это может быть опасно из-за кишечной палочки», — рассказывает Георгий Финин.



По мнению эколога, все эти угрозы — перспектива очень близкого будущего.

