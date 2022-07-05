Северодонецк под контролем России: Что происходит в городе

В оккупированном Северодонецке. Скриншот

После того, как Северодонецк полностью заняли российские войска, активные боевые действия здесь прекратились. «Прилетов» пока нет. Лишь иногда на улицах слышна автоматная стрельба. В городе не осталось практически ни одного целого здания. По словам главы военной администрации Северодонецка Александра Стрюка, инфраструктуру города сейчас восстановить невозможно. Несмотря на это, люди уже начали возвращаться в оккупированный Россией населенный пункт. Подробнее — в материале «Новостей Донбасса».

Еда на кострах и продукты от волонтеров

«"Азот" взяли, и стало тихо уже. Ну, стало потише… Сейчас уже люди на машинах приезжать стали, торговать», — рассказал местный житель Максим.



В городе по-прежнему нет коммуникаций, поэтому еду местные жители готовят во дворах на костре.



«Тяжелая ситуация. Практически большинство инфраструктуры разрушено. Без газа, без электричества, без воды мы живем фактически с мая… Пищу готовим на кострах возле подъездов. Люди, большинство, находятся в подвалах и полуподвальных помещениях», — поделился местный житель Сергей.









Сложная ситуация не только с коммуникациями, но и с продуктами. Их в Северодонецк поставляют нерегулярно. Поэтому пищу местным раздают российские волонтеры и представители группировки «ЛНР».



«Занимаемся помощью, горячим питанием в пострадавших районах. Уже три месяца ездим по разным точкам, разным городам, которые пострадали, помогаем людям, раздаем горячее питание», — утверждает волонтер Кирилл Губарев.



Жителям Северодонецка привозят хлеб, первые блюда. Некоторые приходят к волонтерам со своей посудой. Порция зависит от того, сколько человек в семье.

«Если людям нужно кому-то отнести для родственников, когда есть лежачие больные дома, то мы это все запаковываем в контейнеры пластиковые — литр, поллитра — и выдаем человеку на несколько человек», — пояснил волонтер.

Было 100 тысяч жителей, сейчас — в десять раз меньше

Раньше в Северодонецке проживало более 100 тысяч человек. Сейчас там осталось менее десяти тысяч. Остальные эвакуировались. Оставшимся украинские власти также советуют покинуть город и выехать на подконтрольные Украине территории.



Сами местные жители, которые остались в Северодонецке, говорят, что пока стало спокойнее. Ольга не выезжала из города и не планирует. Даже несмотря на то, что ее квартиру нужно ремонтировать и реставрировать после обстрелов. Она пенсионерка и считает, что в таком возрасте что-то менять сложно.



«Поспокойнее, конечно, немножко, но все равно тревожно», — поделилась женщина.