Больница на колесах: Как «поезд жизни» спасает раненых с Донбасса

«Поезд жизни» на Донбассе

Международная организация «Врачи без границ» совместно с компанией «Укрзалізниця» запустили эвакуационный поезд, на котором перевозят раненых жителей востока Украины в больницы более безопасных регионов. Проект работает с конца марта. Санитарный поезд эвакуировал уже более 650 пациентов. В основном это старики и дети с осколочными и огнестрельными ранениями, ампутациями и ожогами. В Донецкой области поезд забирает пациентов из Покровска и Константиновки. Как это происходит — в материале «Новостей Донбасса».

«Море крови было»

«Я была в доме, вышла — и начало все взрываться. Меня черт понес пойти к двери, посмотреть, что там творится. Там осколок меня настиг. Я упала, потом поползла до кровати. Там море крови было. Военные забрали и отвезли в Бахмут, там отрезали руку», — поделилась пациентка Светлана.



Светлане помогли «Врачи без границ», ее эвакуировали на санитарном поезде.







«Все помню. Вокруг зашумело, пыль пошла. Меня сбило с ног и подвернулась нога. Я крикнул в подвал, там сын выскочил, в подвал меня затащили назад. Жена побежала к солдатам. Они пришли, сделали мне укол, забинтовали. Страшно было. Как они стреляли, дом трясся, гудело все», — рассказал пациент Иван Клименко.

Больница на колесах

Поезд забирает пациентов из Покровска и Константиновки один-два раза в неделю.



«Мы не забираем людей непосредственно с линии столкновения. Мы забираем из стабилизационных пунктов. По необходимости, если есть показания, оказывается хирургическая помощь. У нас есть люди, которые находятся в контакте с местными больницами и узнают о количестве пациентов, которые должны быть эвакуированы, доставлены, перевезены и так далее. Принимается решение, и наши бригады скорой помощи перевозят», — пояснил «Новостям Донбасса» супервайзер восточного проекта «Врачей без границ» Анатолий Кучковский.



Врач-анестезиолог «Врачей без границ» Максим Жариков рассказал, что на один день запланировано было перевезти 34 пациента.



«Теоретически, можно максимально до 42 человек вместить», — отметил врач.



Поезд состоит из восьми вагонов. Четыре вагона для пациентов и четыре технических. Один вагон — отделение интенсивной терапии на пять человек и три вагона для стабильных пациентов. В поезде есть все необходимое оборудование и медикаменты. Его сопровождают работники «Укрзалізниці», врачи и медсестры.



«По сути, это больница на колесах. Абсолютно самостоятельная, даже без внешнего электропитания на генераторах весь поезд может работать несколько часов», — сообщил Жариков.

«Врачи без границ» помогают жителям Донбасса

В поезде работают как украинские врачи так и иностранные. Максим Жариков — врач-анестезиолог из Харькова. С начала полномасштабного вторжения России в Украину переехал с семьей в более безопасный регион, а после присоединился к «Врачам без границ».



«Мне очень хотелось помогать стране. И случайно вышло, что я нашел вакансию в организации "Врачи без границ". Мне было интересно присоединиться к известной медицинской организации, которая занимается медицинской помощью на территории Украины гражданам Украины. К сожалению, пришлось уехать со своего основного места проживания и работы, но хоть каким-то образом я могу помочь украинцам», — сказал врач.



У «Врачей без границ» также есть свои мобильные бригады экстренной медицинской помощи и команда хирургов, которая помогает украинским врачам в больницах Донецкой области.



«Люди бывают в разных состояниях. У нас есть врачебные бригады, у нас есть фельдшерские бригады», — рассказал супервайзер восточного проекта организации.



«В Донецкой области у нас сейчас работает хирургическая команда в Константиновской больнице и служба скорых, которые базируются в Константиновке и Покровске. Наши скорые выезжают и дальше. В Бахмут, Дружковку, Краматорск, Курахово», — сообщил Жариков.



«Врачи без границ» — это международная независимая некоммерческая медицинская гуманитарная организация, которая оказывает чрезвычайную медицинскую помощь людям, пострадавшим в результате военных конфликтов по всему миру.