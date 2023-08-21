З Дружківки на Волинь: як донецькі легкоатлети тренуються за тисячу кілометрів від дому

Донецькі легкоатлети тренуються за 1100 кілометрів від будинку. Фото: «Район.in.ua»

Школа вищої спортивної майстерності (ШВСМ) Донецької області — двічі переселенці. У 2014 році установа переїхала з Донецька в Дружківку, а в березні 2022 року спортивна школа у складі директорки, кількох співробітників і відділення легкої атлетики приїхали на Волинь, у селище Любешів, що за 30 кілометрів від білоруського кордону.



Як функціонує установа, як тренуються спортсмени та за яку область виступають на всеукраїнських змаганнях, розповіли виданню «Район.in.ua» директорка спортивної школи Крістіна Русінова та її підопічні.

Крістіна Русінова очолює спортивний заклад із 2015 року. Вона — колишня спортсменка, яка має звання майстра спорту України з легкої атлетики. Вона із задоволенням перераховує досягнення вихованців школи, але майже не зупиняється на подробицях складнощів, які довелося долати на шляху до Волині.



«Виїжджати було складно. Їхали частинами, загалом нас зараз у Любешові понад 10 осіб – це кілька співробітників та відділення легкої атлетики разом із тренером. А ще дорогою зламався наш автобус. Але все вдалося», — розповіла керівниця.



На Донеччині до повномасштабного вторгнення культивували десятки видів спорту, функціонували сотні спортивних об'єктів, що майже повністю втратили спортивні бази. Після вторгнення до Донецької області багато спортивних об'єктів було пошкоджено або втратило свою функціональність.



За даними міністерства молоді та спорту України, внаслідок війни зруйновано та пошкоджено понад 340 об'єктів спортивної інфраструктури по всій країні.

В окупації спортивне життя неможливе

«Ті спортсмени, які з різних причин не виїхали з окупованих територій, наприклад, із Маріуполя, більше не є частиною українського спорту. З ними розірвали стосунки, вони більше не у складі спортивних федерацій, зарплату не платять. Сказати, яка доля цих спортсменів надалі дуже складна», — розповіла Крістіна Русінова.



Переїжджати на нове місце ШВСМ довелося вже вдруге: у 2014 році з окупованого Донецька вибралися за 100 кілометрів – до Дружківки, а у 2022 році подолали вже понад 1100 кілометрів — до Любешова. Значна частина спортивної школи Дружківки спромоглася переїхати на Волинь, де знайшли нове житло та місця для підготовки до змагань.

Христина згадує, що у березні 2022 року Управління фізичної культури та спорту Донецької обласної державної адміністрації поставило завдання: виїхати з небезпечної території.

Спортивна спільнота завжди на зв'язку

На Волині місцева влада та люди допомагали переселенцям із Дружківки знайти житло та роботу, щоб вони могли розпочати нове життя після втрат у прифронтовій зоні.



«На Волині мали давні знайомства, адже приїжджали на спортивні збори. Саме до волинських тренерів і звернулися за допомогою, коли зрозуміли, що потрібно шукати інше місце для життя та тренувань», — розповіла голова спортивної школи.



Так Крістіна та інші працівники спортивної школи опинилися в Любешові, за 30 кілометрів від білоруського кордону. Оселилися жителі Донецької області у центрі Любешова. Готель віддав свої кімнати для спортсменів безкоштовно, допомагаючи їм заселитися та розпочати нове життя.



Окрім спортсменів із Дружківки там мешкають переселенці з Бахмута — Донецький регіональний центр спортивної медицини.

Депутат Любешівської селищної ради, власник готелю Сергій Неймарк каже, що для нього велика честь приймати у себе таку спортивну родину.



«Вони не клієнти, вони мої гості в цьому готелі, тому, крім них, там більше ніхто не живе. Тобто готель більше не функціонує для інших клієнтів, усі кімнати зайняті лише спортсменами з Донецької області та їхніми родинами. Сплачують вони лише за електрику, на жаль, за тарифом для бізнесу, але це їм підходить», — повідомив Сергій Неймарк.



Христина Русинова розповіла і про юридичний бік роботи школи. Незважаючи на те, що фізично спортсмени перебувають у різних областях, якнайдалі від фронту, на змаганнях вони знову зустрічаються як представники Донецької області.



Управління фізичної культури та спорту проводить регулярні наради у зумі, координує діяльність спортивних шкіл, нараховує зарплати працівникам, у частині країни де вони виконували свої обов'язки.



«Юридичну адресу у нас у Дружківці, перереєструватися ми не можемо, адже втратимо можливість підкорятися Управлінню фізичної культури та спорту Донецької обласної державної адміністрації. Це означає, що зарплати ми отримуємо із Донецької області, спортсмени виступають за Донецьку область та завойовують медалі для Донецької області», — пояснила директорка.

Донеччани на українській та міжнародній спортивній арені

За словами керівниці школи, кожен із спортсменів, як серед дорослих, так і серед юніорів, вартий окремої розмови. Адже донеччани є рекордсменами України, призерами Олімпійських ігор, чемпіонатів Європи та світу. Майже кожне змагання з легкої атлетики, де беруть участь українці, представляють її підопічні.



«З 24 по 30 липня у словацькому місті Банська Бистриця відбувся XVI літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль — один із наймасовіших мультиспортивних заходів 2023 року, який зібрав учасників віком від 14 до 18 років із 48 країн», — розповіла Крістіна.



Команда України налічувала 46 атлетів, які боролися за нагороди у шести видах спорту: бадмінтон, велоспорт, дзюдо, легка атлетика, плавання та спортивна гімнастика. Донецьку область у складі національної збірної представляли чотири спортсменки. Одна з них — легкоатлетка із Дружківки Дар'я Дубенець, яка мешкає у Любешові.



«У легкій атлетиці в дисципліні біг на 800 метрів бігла наша Дар'я Дубенець із Дружківки, вихованка обласної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи та атлетка Школи вищої спортивної майстерності Донбасу», — повідомила Христина Русинова.



Шістнадцятирічна легкоатлетка із Донецької області Дар'я Дубенець переїхала разом із спортивною школою на Волинь. Зустрілися з нею у Любешові на стадіоні. Про Волиню Дар'я розповідає із задоволенням, проводить екскурсію стадіоном, де тренується, веде піщаною стежкою до берега річки Стохід.

«Вода в річці холодна, але ми купалися. Подобається тут повітря, ліс, пташки співають. Тут дуже хороші умови для тренувань і дуже хороша база. Мені здається, що я зможу підготуватися тут до своїх майбутніх рекордів», — розповіла Дар'я.



У цей час батьки та рідні залишаються жити у прифронтовій Дружківці.



«Бабуся хвора, тому мої рідні ніяк не наважаться виїхати. Сумую за ними, розумію, що там небезпечно. Були такі моменти, коли ми бігли та чули вибухи. Поки не переїхала до Любешова, переживала, що я взагалі втрачу форму», — розповіла дівчина.



Головне для Дарії зараз — тренування, адже її результати одні з найкращих у країні.



«Мій найкращий результат на 1500 метрів я пробігла командним чемпіонатом у Львові. Вклалася в чотири хвилини та сорок дві секунди. Я посіла перше місце у тому чемпіонаті», - розповіла спортсменка.



На Чемпіонаті України з легкої атлетики серед дорослих, що відбувся у Луцьку на стадіоні «Авангард» з 28 по 30 липня, Крістіна Русінова вболівала за двадцять своїх підопічних. За результатами змагань в естафеті команда Донецької області посіла друге місце. Донеччани виступали у бігу з бар'єрами, у стрибках у довжину, в естафетах, у забігах на короткі дистанції та інших дисциплінах.



Дружківський легкоатлет Олександр Сосновенко перебрався до Луцька, щоб продовжити спортивну кар'єру. Познайомилися з ним на «Авангарді» відразу після забігу, коли гучномовцем оголошували його результат бігу на 100 метрів. У трійку призерів він цього разу не потрапив, але емоцій із цього приводу не видав. «Десять, вісімдесят одна», — кивнув сам собі спортсмен, маючи на увазі свій результат на дистанції 100 метрів: 10 секунд 81 мілісекунд.

Минулого року Олександр Сосновенко представляв Україну на чемпіонаті Європи-2022 у Мюнхені, до якого було відібрано 54 легкоатлети та легкоатлетки з України. Тоді дружківець біг в естафеті 4 по 100 метрів. Легкоатлети Донецької області на чемпіонаті України серед дорослих здобули 16 нагород та друге командне місце.



У складі жіночої команди, яка виборола перше місце з естафетного бігу — і Вікторія Ткачук. Після забігу Вікторія коротко повідомила: "Ми перші!". Донеччанки святкували перемогу, вітали один одного, але пані Крістіна натякнула, що не сумнівалася у їхній перемозі.



«Вікторія Ткачук здобула першу для Донецької області олімпійську ліцензію на Ігри-2024. Наступного року вона виступатиме в Парижі, це вже треті її Олімпійські ігри», — розповіла Крістіна Русінова.



Крістіна Юрчук представляє місто Бахмут, на національному чемпіонаті виступає в дисциплінах біг 100 метрів з бар'єрами, де здобула третє місце, та в естафеті, яка принесла перемогу команді Донецької області.



Артем Коноваленко, переселенець із Донецька, з 2020 року живе та тренується у Києві, але продовжує представляти Донецьку область. У Луцьку виступив на чемпіонаті України в дисципліні Потрійний стрибок, здобувши перемогу змагань.

«Ці змагання є важливими для власного рейтингу на наступний рік, для відбору на європейський чемпіонат. Мої найкращі результати у потрійному стрибку, у довжину стрибок у мене трохи слабші», - розповів Артем Коноваленко.



Історії донецьких спортсменів свідчать про силу спортивної спільноти та готовність допомагати один одному навіть у складних обставинах. Спорт виступає засобом єднання та підтримки українців, допомагаючи всім знайти нові можливості та надію на майбутнє.