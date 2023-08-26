«Демонстративне вбивство». Як на загибель Пригожина реагують в Україні та Росії

Євген Пригожин. Кадр із відео

23 серпня сталася аварія приватного літака у Тверській області, який належав голові приватної військової компанії «Вагнер» Євгену Пригожину. Усі 10 осіб на борту загинули. Серед пасажирів значився сам глава ПВК і його помічник Дмитро Уткін. Про реакцію на подію в Україні та Росії, а також про те, чим відомий Пригожин — у матеріалі «Новин Донбасу».

Кухар, бізнесмен, бойовик



Запам'ятався Пригожин як неординарна і вельми суперечлива особистість. Бізнесмен, ресторатор, медіамагнат, власник приватної військової компанії. Усе це — про нього. Із доволі непублічної людини останніми роками він перетворився на людину, яку в усьому світі називали не інакше як «м'ясником».



Згідно з інформацією з відкритих джерел, Пригожин двічі судимий. Уже у 18 років отримав два роки умовно за крадіжку. Коли знову порушив закон, його позбавили волі вже на строк до 13 років, а достроково звільнили в 1990-му.



Одним зі значущих успіхів називають його ресторан New Island, який неодноразово відвідував російський президент. Згодом за ним міцно закріпилося прізвисько «кухар Путіна».

Євген Пригожин стоїть праворуч за президентом Росії Володимиром Путіним та 43-м президентом США Джорджем Бушем. Санкт-Петербург, 2006 рік. Фото: пресслужба Кремля

Ще один напрямок діяльності, що приніс величезні доходи ватажкові найманців, — виїзне обслуговування елітних заходів, зокрема прийомів у Кремлі. Далі його компанія стала ключовим підрядником Міноборони РФ з організації харчування військових.



Останніми роками його ім'я все частіше звучало у зв'язку з угрупованням «Вагнер». Попри те, що він заперечував, у 2022-му це підтвердилося. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну лідер «вагнерівців» став однією з наймедійніших осіб, запам'ятався багатьма скандальними заявами і відкритим протистоянням із Міноборони РФ.



Угруповання його найманців штурмувало Бахмут, Соледар. Саме на цей напрямок ПВК кинула в бій не тільки «зеків», а й найкращі підрозділи. Згідно із заявою самого Пригожина, в Україні було ліквідовано близько 20 тис. його найманців.



Про участь ПВК «Вагнер» у бойових діях на території Донецької та Луганської областей відомо, починаючи з 2014-го, про що в травні поточного року офіційно заявив сам Пригожин.



Також є відомості про причетність «вагнерівців» до анексії Криму на боці Росії у 2014-му.



У березні 2016-го український журналіст Юрій Бутусов заявив, що компанія «Вагнер» брала участь у ліквідації лідерів так званої «ЛНР» Олексія Мозгового та Олександра Бєднова.

Євген Пригожин в оточенні найманців ПВК «Вагнер» у Бахмуті. Фото: соцмережі

Менше доби знадобилося ватажкові ПВК, щоб влаштувати в РФ заколот і майже дійти з так званим «маршем справедливості» до Москви. І саме він був близький до входу у велику політику, вважають експерти.



На окрему увагу заслуговує медіаімперія Пригожина. За словами Денисенка, аудиторія його Telegram-каналу — не менша, ніж глядачів трьох федеральних телеканалів РФ. І якщо навіть місце Пригожина займуть нові обличчя, то медіаструктури точно не збережуться, упевнений експерт. При цьому Денисенко зазначає: у російському сегменті Telegram тепер, по суті, немає опозиції до влади РФ і Путіна.



Як зазначає директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко, Пригожин не приховував, що хоче увірватися у вищу лігу російської політики.



«Йому плювати було на людей, засипаючи трупами Бахмут, він намагався пройти у вищу лігу російської політики. Він майже туди потрапив, якби не зупинився за 100 км від Москви. Думаю, він спокійно міг би увійти до Кремля без пострілу, але в певний момент злякався, і це було його фатальною помилкою», — каже Денисенко.

«Пригожин сам виписав собі ордер на смерть»

Аварію бізнес-джета в РФ прокоментував Володимир Зеленський під час пресконференції в Києві 24 серпня.



«Ми не маємо стосунку до цієї ситуації, це точно. Думаю, всі усвідомлюють, хто має стосунок», — заявив Зеленський.



Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що спершу слід дочекатися генетичної експертизи, перш ніж стверджувати про загибель ватажка «вагнерівців».



У цій ситуації не слід шукати надто глибоких сенсів, усе може бути досить примітивно, каже він.



«24 червня Пригожин сам виписав ордер на смерть — коли за 200 км від Москви розгорнув 5,5 тис. своїх штиків і пішов назад. Потрібно об'єктивно оцінити те, що Путін абсолютно готовий порушувати будь-які домовленості, навіть так звані кримінально-понятійні. Ми знаємо, що Пригожин почувався абсолютно спокійно — літав туди і назад у Петербург, Москву, Мінськ. Це можливо тільки за умови, якщо Путін узяв на себе зобов'язання недоторканності Пригожина. Це потрібно зрозуміти і нашим партнерам: будь-який компроміс із Путіним у війні проти України означатиме програш. Програш для нас, для демократичних держав», — сказав Подоляк.



Він вважає, що катастрофа літака — «демонстративне вбивство, абсолютно чітко усвідомлене Путіним».

Євген Пригожин під час заколоту на території штабу ПВО у Ростові-на-Дону, 24 червня 2023 року. Кадр із відео

Багато українських військових експертів та аналітиків стверджують: катастрофа бізнес-джета — помста Путіна.



«Це, безумовно, помста Путіна. Влаштувавши заколот 23-24 червня, Пригожин купив квиток в один кінець. Такі речі або потрібно доводити до кінця, або просто не починати, тому що жодна система після того, як заколот був невдалим, більше не потерпить організаторів подібних заходів. І цих людей буде ліквідовано. Що, загалом, очевидно, вже і сталося», — прокоментував оглядач Денис Попович.



Російський експерт Марк Фейгін каже, що ліквідація ватажка «вагнерівців» підтверджує: заколот у червні був не фейком, його просто не довели до кінця.



«Ось і результат — тепер весь обпалений, обвуглений будеш валятися в могилі. І це доказ того, що все було серйозно», — зазначив він.



Деякі політтехнологи досі не відкидають версію інсценування. З огляду на те, що, якщо двійники є у Путіна, чому їх не може бути у Пригожина.



В Американському Інституті вивчення війни (ISW) також стверджують, що наказ збити літак, майже напевно, віддав глава Кремля.



«Вкрай малоймовірно, щоб представники російської армії, особливо міністр оборони Сергій Шойгу і начальник генштабу генерал армії Валерій Герасимов, розправилися з Пригожиним без наказу Путіна», — йдеться у зведенні ISW.



Зазначимо, ще в червні, після невдалого бунту в РФ, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю The War zone заявив: ФСБ РФ отримала завдання ліквідувати ватажка ПВК «Вагнер».

«Людина складної долі»

Прокоментував катастрофу літака і Путін. Про бойовиків ПВК «Вагнер» сказав, що «це люди, які зробили істотний внесок у нашу спільну справу боротьби з неонацистським режимом в Україні». А Пригожина назвав «людиною складної долі», зазначивши, що знав його ще з 90-х.



«Помилки у нього були серйозні в житті, і домагався він результатів потрібних — і для себе, і, коли я просив його про це, для спільної справи, як ось у ці останні місяці. Він був талановитою людиною, талановитим бізнесменом», — сказав глава Кремля.



Реакція «вагнерівців»



Telegram-канали, наближені до Пригожина, публікують про нього некрологи. Деякі бойовики з «Вагнера» вже заявили, що «готові стартувати». На відео, поширюваних у соціальних мережах, один із найманців звинувачує у вбивстві «маленьку кремлівську падаль».



«По суті — команда всім нашим підрозділам, ви знаєте, де закопані ваші автомати, ваші кулемети, ваші БК, гранати. Усі ми, хто бився ці роки, бачимо, що цей чорт загрався. Чекайте подальших команд. І перемога буде за нами», — сказав на відео бойовик, приховавши своє обличчя.



Telegram-канал Grey Zone, пов'язаний із ПВК «Вагнер», заявив, що борт Пригожина збили вогнем ППО.



«Місцеві жителі перед падінням літака чули два розриви характерні для ППО і це підтверджують інверсійні сліди в небі на одному з відео, а також слова безпосередніх очевидців», — написав він.

Місце аварії літака Євгена Пригожина у Тверській області РФ. Фото: соцмережі

У Росії тим часом проводять розслідування причин авіакатастрофи. Слідчий комітет відкрив кримінальну справу за статтею 263 КК РФ про «порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту». Крім того, «Росавіація» проводить своє розслідування. У МНС Росії заявили, що пасажири літака, що розбився, зазнали сильних механічних ушкоджень — впізнати їх можна лише за допомогою судмедекспертизи та аналізу ДНК. Тому поки стовідсоткової гарантії про смерть Пригожина немає.



Нагадаємо, 23 серпня десятеро людей загинули під час аварії приватного літака у Тверській області, що належить ватажкові ПВК «Вагнер». Згодом загибель Євгена Пригожина і його заступника Дмитра Уткіна підтвердив голова руху «Ми разом з Росією» Володимир Рогов. Попередньо тіла Пригожина і Уткіна впізнали.