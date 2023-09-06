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Від бізнесу Ахметова до отруєння на переговорах з РФ. Що відомо про Рустема Умєрова, який стане новим міністром оборони

Кароліна Гайдук
06 вересня 2023, 09:14

Від бізнесу Ахметова до отруєння на переговорах з РФ. Що відомо про Рустема Умєрова, який стане новим міністром оборони

Рустем Умєров. Фото зі сторінки політика у Facebook Рустем Умєров. Фото зі сторінки політика у Facebook

Міністерство оборони України очолить новий політик. На зміну Олексію Резнікову, з яким пов'язана низка корупційних скандалів, прийде Рустем Умєров — етнічний кримський татарин, нардеп від партії «Голос» та переговорник із Росією. Що відомо про нового голову оборонного відомства — читайте у матеріалі «Новини Донбасу».

Частина Криму у Кабінеті міністрів 

Політик народився 19 квітня 1982 року у місті Булунгур, Самаркандській області Узбецької РСР у родині інженерів, вихідців з Алушти. У нього є старший брат Аслан Омер Киримли.

 Радянська влада в 1944 році насильно депортувала сім'ю Умєрова разом з іншими кримськими татарами до Центральної Азії. Через 50 років, коли наприкінці 1980-х почалася репатріація кримських татар, його рідні змогли повернутися на півострів.

 Щодо освіти, то Умєров закінчив Кримську гімназію-інтернат для обдарованих дітей у селі Танкове, де навчався з 1993 року. Після її закінчення пройшов стажування в США за програмою Future Leaders Exchange, яке здійснюється Державним департаментом США. Повернувшись до України у 1998 році, закінчив економічний факультет Національної академії управління за спеціальністю «Фінанси та кредит».

 Рустем має другу вищу освіту, яку здобув в Інституті прикладного системного аналізу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського», де опановував інформатику та інформаційні технології.

Від компанії lifecell до партії «Голос»

Майбутній очільник Міноборони у першій половині нульових розпочав кар'єру в компанії оператора українського мобільного зв'язку lifecell («Астеліт»), де обіймав різні керівні посади. На той момент «Астеліт» працював під брендом life:) та був спільним бізнесом групи SCM Ріната Ахметова та турецького оператора мобільного зв'язку Turkcell.

 У відкритих джерелах сказано, що Умєров працював у Департаменті розвитку мережі GSM/TDMA, також був начальником Департаменту закупівель та логістики. З 2013 по 2019 рік керував інвестиціями у сферах комунікацій, інформаційних технологій та інфраструктури у компанії ASTEM.

 У 2019 році Рустем Умєров розпочав свою політичну кар'єру, ставши народним депутатом від партії «Голос». Крім того, був секретарем комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Обіймав посаду заступника керівника Постійної української делегації у ПАРЄ. Як депутат Умєров виступив співавтором близько ста законопроєктів, у тому числі про корінні народи та статус кримськотатарського народу.

Чиновник у 2020 році був в українському парламенті співголовою депутатського об'єднання «Кримська платформа». Умєров проводив зустрічі з міжнародними партнерами та інформував про системні порушення прав людини, зокрема кримських татар в окупованому Росією Криму.

У липні 2022 року очолив Тимчасову спеціальну комісію парламенту з питань моніторингу отримання та використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час воєнного стану. Того ж року 7 вересня Верховна Рада призначила Умєрова головою Фонду державного майна України.

З Кримом у серці

Умєров не забував про своє коріння, тому активно займався громадською діяльністю в Криму. Так, у 2007 році був засновником громадської організації «Земляцтво кримських татар», яка зосереджена на розвитку регіональних представництв кримських татар на території України. Також став співзасновником міжнародної організації Bizim Qırım.

 У 2012 році був співзасновником та членом правління Кримської Міжнародної Бізнес Асоціації, яка займалася розробкою та впровадженням стратегій розвитку економіки Криму. Через рік Умєров разом зі старшим братом заснували благодійний фонд ASTEM Foundation. Цей фонд є одним із донорів програми Ukrainian Emerging Leaders Стенфордського університету для підготовки українських політичних та громадських діячів, юристів та підприємців.

Умєров є співзасновником Фонду національного добробуту Криму, який збудований для фінансування стратегічних національних програм та інвестицій, а також накопичення довгострокових резервів для майбутніх поколінь.

Чиновник зараз залишається радником Мустафи Джемілєва, свого часу був делегатом Курултаю кримськотатарського народу. Він продовжує докладати зусиль для збереження кримськотатарської культури та розширення можливостей її представників в Україні.

Участь у переговорах

Після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року Рустем Умєров увійшов до української делегації на переговорах із РФ. У закордонних ЗМІ з'явилася інформація про його отруєння. Спочатку політик заперечував цю інформацію, проте пізніше розповів українським журналістам, що така ситуація мала місце.

 Саме Умєров був одним із тих, хто сприяв проведенню великого обміну полоненими у вересні 2022 року, коли до України повернулися 215 військовослужбовців, зокрема 188 захисників «Азовсталі». Тоді Росії передали 55 людей, включаючи кума Путіна Віктора Медведчука.

Особисте життя

Одружений, виховує двох дітей.

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