Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Розділено рікою. Як зруйновані мости заважають відновленню на півночі Донеччини

Дмитро Глушко
12 квітня 2024, 20:30

Розділено рікою. Як зруйновані мости заважають відновленню на півночі Донеччини

З Богородичного до Святогірська раніше було всього 5 км їзди, а тепер лише в об'їзд. Фото: Новини Донбасу З Богородичного до Святогірська раніше було всього 5 км їзди, а тепер лише в об'їзд. Фото: Новини Донбасу

Під час оборонної операції у 2022 році всі мости через річку Сіверський Донець було зруйновано. І ось після звільнення Святогірська та Лимана від російських загарбників Офіс президента оголошує про рішення відновити міст біля Святогірської лаври.

Тут же військова адміністрація Донецької області замовляє проєкт спорудження на суму майже 3 мільйона гривень. А пізніше оголошує тендер на будівництво мосту, а це трохи більше 140 мільйон гривень. Його виграє фірма, що фігурує у кримінальному провадженні з розтрати бюджетних коштів.

Ремонтні роботи планували повністю завершити у березні-квітні 2024 року, що з цього вийшло, розбиралися «Новини Донбасу».

Місцева влада не поспішає відновлювати міст

«Вони говорили у квітні, потім у травні, а зараз уже у вересні. Хоч би чистили грейдером. А то почистили грейдером — нормальна дорога, як по трасі. Дощ пройшов — кругом ями. Машина розбивається», — розповідає мешканець Святогірська Ігор.

Уздовж «нормальної дороги». Фото: Новини Донбасу

Інша мешканка Святогірська скаржиться, що люди продовжують їздити в об'їзд бездоріжжям, натикаючись на ями, що особливо важко для хворих.

Крім того, що міст досі закритий, то ще й обіцяні дві смуги на ньому поки що розрізнити складно. Місцеві жителі сумніваються в якості моста і не впевнені, що його незабаром відкриють. А це означає, що за продуктами та рештою потреб доведеться їздити в об'їзд.

Відкриття мосту в Святогірську після реконструкції затягується. Фото: Донецька ОВА

От тільки чому не можна було відновити міст вище за течією — біля села Богородичне, люди не розуміють. Адже через нього ближче добиратися до Ізюма та Слов'янська, а також на цій дорозі асфальт був набагато кращої якості.

«На Богородичному найкращий міст, бо там дорога нормальна. Так зараз відновили цей, а той зачинено. А ми зараз їздимо туди бездоріжжям. Машина розбивається. Я сьогодні заплатив 2500 за нещасні втулочки», — нарікає Ігор.

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України відмовило «Новинам Донбасу» в інтерв'ю та зйомках на цю тему. А на наш запит на отримання інформації вони відповіли, що у воєнний час будь-яка зйомка на таких об'єктах може їм загрожувати.

Зруйнований міст. Фото: Новини Донбасу

При цьому фото та відео зйомки мосту в Святогірську є у відкритому доступі, Донецька військова адміністрація викладала матеріали зі звітами про хід будівництва на своїх сторінках.

Місцеві жителі дивуються, чому влада відновлює другорядний міст, який на 5 км ближче до фронту, а основний у Богородичному не ремонтує нібито з міркувань безпеки.

«Міст зруйнований, нам нема де ходити. У Святогірську все є, магазини відкрилися, можна щось купити. А ми не можемо», — каже мешканка Богородичного Галина.

Як місцеві добираються до Святогірська

Жодної інфраструктури чи магазинів у Богородичному немає. Щоб дістатися до Святогірська або ж забрати гарячі обіди, які волонтери раніше возили щодня, місцевим жителям доводиться перебиратися на інший берег річки.

«По пояс води. У нас зараз навіть возять обіди через день, під'їзду немає. Це добре, що хлопець погодився хоч возити обіди», — розповідає мешканка Богородичного.

Цього року через підвищення рівня води в річці переправу, яку самі місцеві жителі спорудили, просто змило. І тепер волонтери мусять діставатися в об'їзд.

Вид на Богородичне. Фото: Новини Донбасу

«Ми самі там робили міст та перехід. Зібралися всі, хто є та потихеньку зробили. Староста дуже допомагав», — каже Анатолій, ще один мешканець Богородичного.

Від Богородичного до сусіднього Святогірська раніше було лише 5 км їзди. А тепер доводиться об'їжджати близько 30 км і через ту ж Святогірську лавру. Але це якщо їхати автомобілем, чого так часто не можуть дозволити собі жителі Богородичного. Тому вони змушені ризикувати життям і перебиратися по колодах, що лежать у воді.

«Хто старший, той намагається не ходити, бо можна у воду впасти. У 60 років ще можна пройти, старше — вже ні. Поручнів немає, людина йде, а воно все хитається», — продовжив розповідати Анатолій.

Якщо раніше цей міст був воротами до Святогірська і два населені пункти жили, як одне ціле, то зараз вони розділені річкою й у кожного з них своє життя, яке кардинально відрізняється. Це викликає у мешканців Богородичного все більшого нерозуміння.

Читайте також:

Святогірськ оговтується. Що відбувається у місті через рік після звільнення

У Богородичному також відсутня електрика

«Як бачу, міст не збираються будувати. Але це вже такі геополітичні проблеми, я не готовий коментувати їх. Тому що лінія фронту недалеко, і я розумію це. Але треба думати, щоб світло тут було. Є у Тетянівці, яка ближче до фронту. Є у Святогірську, у Лимані також. Але чомусь вирішили, що Богородичне буде без світла. Це велике питання», — сказав мешканець цього селища Анатолій.

Місцеві жителі готові ремонтувати все самі, але для цього їм потрібне світло. Відсутність електроенергії також негативно впливає на життя Богородичного та на темпи його відновлення, оскільки ні волонтери, ні місцеві жителі не можуть використовувати електроінструменти.

А в холодну пору року, коли темніє рано, мешканці села просто не встигають впоратись з роботою по дому. Чому досі у селі немає електроенергії, у ДТЕК і у Міненерго нам не відповіли.

«Добре було б, щоб нам зробили міст якийсь. Підвісний міст зробили або понтонний. Будь ласка. Не для машин, для людей просто. І світло. Світло нам обов'язково потрібне. Все-таки у Святогірську є світло, а у нас чомусь його немає? У нас 24 людини», — додала мешканка Богородичного Галина.

Зруйнований міст. Фото: Новини Донбасу

Чи почує влада жителів Святогірська і, насамперед, Богородичного? Чи назвуть причину, через яку переноситься відкриття мосту, і чому його забороняють знімати журналістам? А поки що відсутність відновлення цих основних артерій ускладнює відновлення населених пунктів та значно знижує якість життя людей.

Ми створили цей матеріал як учасник Мережі «Вікно Відновлення України». Все про відновлення постраждалих регіонів України дізнавайтеся на єдиній платформі recovery.win

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Донецька область Україна Святогірськ Богородичне
Інше
Електропостачання Міст Відновлення Будівництво Вікно Відновлення

Інші публікації

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
21:16
У Маріуполі — квартирний скандал, у Донецьку — транспортний колапс, на Херсонщині ще один підвал для полонених: дайджест ►
19:59
В окупованій Горлівці поранено 10 рятувальників — «ДНР»
19:07
«ДНР» ув'язнила ще одного українського військовополоненого
17:40
«ЛНР»: У Рубіжному під час обстрілу загинула людина, ще семеро — поранені
14:47
У Донецьку зник проросійський пропагандист із США
12:25
Фонд Кадирова хоче відновити мечеть у Донецьку, якою опікувався Ахметов
10:40
Російські війська 22 рази обстріляли Донецьку область минулої доби
09:50
Російські окупанти просунулися біля Бердичів Донецької області — DeepState
08:01
Дефіцит систем ППО в Україні допомагає росіянам захопити Часів Яр — ISW
23:39
Головне за день: РФ зруйнувала Трипільську ТЕС. Законопроєкт про мобілізацію
22:31
В Донецьку затримали групу іноземців: їх звинувачують у підготовці «теракту» на військовому об'єкті РФ
19:39
«Хочу до Радянського Союзу»: «ДНР» поширила відео, як видає російські паспорти жителям Авдіївки
16:40
Журналісти підрахували втрати російської військової авіації від «дружнього вогню»
13:50
В окупованому Маріуполі у травні може розпочатися мобілізація
09:54
«ДНР»: П'ятеро людей постраждали внаслідок удару по автобусу на трасі під Ясинуватою
23:22
Головне за день: армія РФ захопила Первомайське. Гіркін хоче на лінію фронту
17:20
Гіркіна затвердили на посаду командира взводу на Донбасі. Але заважає судимість
23:35
Війська РФ окупували село Первомайське під Авдіївкою
23:12
Головне за день: Російська бомба впала на Єнакієве. Обстріл Костянтинівки
15:59
Німецький аналітик повідомив, що російські війська увійшли до Красногорівки. Українські експерти це спростували
усі новини
23:04
Підірваний у Москві екс-співробітник СБУ заявив, що не постраждав
22:40
Окупанти стверджують, що обстріляно Токмака Запорізької області і є жертви
21:58
Поліція перевіряє за базами даних можливих ухилянтів — Клименко
21:16
У Маріуполі — квартирний скандал, у Донецьку — транспортний колапс, на Херсонщині ще один підвал для полонених: дайджест ►
19:59
В окупованій Горлівці поранено 10 рятувальників — «ДНР»
19:33
Харкову можна звільняти місцевий бізнес від податків — Шмигаль
19:07
«ДНР» ув'язнила ще одного українського військовополоненого
18:41
Російські окупанти вдарили по Нью-Йорку: є жертва та постраждалий
18:25
У Криворізькому районі ППО збила російську ракету: відомо про пожежу та постраждалу
17:59
Частина підтримки гальмується. Треба робити все, щоб збільшувати власні можливості — Зеленський
17:40
«ЛНР»: У Рубіжному під час обстрілу загинула людина, ще семеро — поранені
17:11
Російська ФСБ на кордоні Естонії та РФ била українців
16:45
Через пошкодження енергооб'єктів у Харкові та області запроваджують нові графіки відключень світла
15:32
Росіяни обстріляли з РСЗВ Костянтинівку Донецької області: повідомляється про поранених
14:59
У Москві підірвали автомобіль колишнього співробітника СБУ
14:47
У Донецьку зник проросійський пропагандист із США
13:57
Кабмін ініціював нову доплату військовим: хто може отримати
13:52
Краматорськ: Жителі зруйнованих росіянами квартир отримують грошові сертифікати на нове житло
12:55
До України повернули тіла 99 полеглих воїнів: більшість — з Донецького напрямку
12:50
На Сумщині рятувальники витягли з пожежі у нежитловій будівлі п'ятьох новонароджених цуценят
усі новини
ВІДЕО
У Маріуполі — квартирний скандал, у Донецьку — транспортний колапс, на Херсонщині ще один підвал для полонених: дайджест ► У Маріуполі — квартирний скандал, у Донецьку — транспортний колапс, на Херсонщині ще один підвал для полонених: дайджест ►
12 квітня, 21:16
Частина підтримки гальмується. Треба робити все, щоб збільшувати власні можливості — Зеленський Частина підтримки гальмується. Треба робити все, щоб збільшувати власні можливості — Зеленський
12 квітня, 17:59
У Москві підірвали автомобіль колишнього співробітника СБУ. Фото: 112 У Москві підірвали автомобіль колишнього співробітника СБУ
12 квітня, 14:59
Співробітники ДСНС врятували 5 цуценят у Сумській області На Сумщині рятувальники витягли з пожежі у нежитловій будівлі п'ятьох новонароджених цуценят
12 квітня, 12:50
В Ужгороді розпочалося будівництво євроколії, яка з'єднає Україну з Європою В Ужгороді розпочалося будівництво євроколії, яка з'єднає Україну з Європою
12 квітня, 09:55
Четверо поліцейських контужені через російський обстріл в Луганській області Четверо поліцейських контужені через російський обстріл в Луганській області
11 квітня, 22:06
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір