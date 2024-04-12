Розділено рікою. Як зруйновані мости заважають відновленню на півночі Донеччини

З Богородичного до Святогірська раніше було всього 5 км їзди, а тепер лише в об'їзд. Фото: Новини Донбасу

Під час оборонної операції у 2022 році всі мости через річку Сіверський Донець було зруйновано. І ось після звільнення Святогірська та Лимана від російських загарбників Офіс президента оголошує про рішення відновити міст біля Святогірської лаври.



Тут же військова адміністрація Донецької області замовляє проєкт спорудження на суму майже 3 мільйона гривень. А пізніше оголошує тендер на будівництво мосту, а це трохи більше 140 мільйон гривень. Його виграє фірма, що фігурує у кримінальному провадженні з розтрати бюджетних коштів.



Ремонтні роботи планували повністю завершити у березні-квітні 2024 року, що з цього вийшло, розбиралися «Новини Донбасу».





Місцева влада не поспішає відновлювати міст

«Вони говорили у квітні, потім у травні, а зараз уже у вересні. Хоч би чистили грейдером. А то почистили грейдером — нормальна дорога, як по трасі. Дощ пройшов — кругом ями. Машина розбивається», — розповідає мешканець Святогірська Ігор.

Уздовж «нормальної дороги». Фото: Новини Донбасу

Інша мешканка Святогірська скаржиться, що люди продовжують їздити в об'їзд бездоріжжям, натикаючись на ями, що особливо важко для хворих.



Крім того, що міст досі закритий, то ще й обіцяні дві смуги на ньому поки що розрізнити складно. Місцеві жителі сумніваються в якості моста і не впевнені, що його незабаром відкриють. А це означає, що за продуктами та рештою потреб доведеться їздити в об'їзд.

Відкриття мосту в Святогірську після реконструкції затягується. Фото: Донецька ОВА

От тільки чому не можна було відновити міст вище за течією — біля села Богородичне, люди не розуміють. Адже через нього ближче добиратися до Ізюма та Слов'янська, а також на цій дорозі асфальт був набагато кращої якості.



«На Богородичному найкращий міст, бо там дорога нормальна. Так зараз відновили цей, а той зачинено. А ми зараз їздимо туди бездоріжжям. Машина розбивається. Я сьогодні заплатив 2500 за нещасні втулочки», — нарікає Ігор.



Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України відмовило «Новинам Донбасу» в інтерв'ю та зйомках на цю тему. А на наш запит на отримання інформації вони відповіли, що у воєнний час будь-яка зйомка на таких об'єктах може їм загрожувати.

Зруйнований міст. Фото: Новини Донбасу

При цьому фото та відео зйомки мосту в Святогірську є у відкритому доступі, Донецька військова адміністрація викладала матеріали зі звітами про хід будівництва на своїх сторінках.



Місцеві жителі дивуються, чому влада відновлює другорядний міст, який на 5 км ближче до фронту, а основний у Богородичному не ремонтує нібито з міркувань безпеки.



«Міст зруйнований, нам нема де ходити. У Святогірську все є, магазини відкрилися, можна щось купити. А ми не можемо», — каже мешканка Богородичного Галина.

Як місцеві добираються до Святогірська

Жодної інфраструктури чи магазинів у Богородичному немає. Щоб дістатися до Святогірська або ж забрати гарячі обіди, які волонтери раніше возили щодня, місцевим жителям доводиться перебиратися на інший берег річки.



«По пояс води. У нас зараз навіть возять обіди через день, під'їзду немає. Це добре, що хлопець погодився хоч возити обіди», — розповідає мешканка Богородичного.



Цього року через підвищення рівня води в річці переправу, яку самі місцеві жителі спорудили, просто змило. І тепер волонтери мусять діставатися в об'їзд.

Вид на Богородичне. Фото: Новини Донбасу

«Ми самі там робили міст та перехід. Зібралися всі, хто є та потихеньку зробили. Староста дуже допомагав», — каже Анатолій, ще один мешканець Богородичного.



Від Богородичного до сусіднього Святогірська раніше було лише 5 км їзди. А тепер доводиться об'їжджати близько 30 км і через ту ж Святогірську лавру. Але це якщо їхати автомобілем, чого так часто не можуть дозволити собі жителі Богородичного. Тому вони змушені ризикувати життям і перебиратися по колодах, що лежать у воді.



«Хто старший, той намагається не ходити, бо можна у воду впасти. У 60 років ще можна пройти, старше — вже ні. Поручнів немає, людина йде, а воно все хитається», — продовжив розповідати Анатолій.



Якщо раніше цей міст був воротами до Святогірська і два населені пункти жили, як одне ціле, то зараз вони розділені річкою й у кожного з них своє життя, яке кардинально відрізняється. Це викликає у мешканців Богородичного все більшого нерозуміння.

У Богородичному також відсутня електрика

«Як бачу, міст не збираються будувати. Але це вже такі геополітичні проблеми, я не готовий коментувати їх. Тому що лінія фронту недалеко, і я розумію це. Але треба думати, щоб світло тут було. Є у Тетянівці, яка ближче до фронту. Є у Святогірську, у Лимані також. Але чомусь вирішили, що Богородичне буде без світла. Це велике питання», — сказав мешканець цього селища Анатолій.



Місцеві жителі готові ремонтувати все самі, але для цього їм потрібне світло. Відсутність електроенергії також негативно впливає на життя Богородичного та на темпи його відновлення, оскільки ні волонтери, ні місцеві жителі не можуть використовувати електроінструменти.



А в холодну пору року, коли темніє рано, мешканці села просто не встигають впоратись з роботою по дому. Чому досі у селі немає електроенергії, у ДТЕК і у Міненерго нам не відповіли.



«Добре було б, щоб нам зробили міст якийсь. Підвісний міст зробили або понтонний. Будь ласка. Не для машин, для людей просто. І світло. Світло нам обов'язково потрібне. Все-таки у Святогірську є світло, а у нас чомусь його немає? У нас 24 людини», — додала мешканка Богородичного Галина.

Зруйнований міст. Фото: Новини Донбасу

Чи почує влада жителів Святогірська і, насамперед, Богородичного? Чи назвуть причину, через яку переноситься відкриття мосту, і чому його забороняють знімати журналістам? А поки що відсутність відновлення цих основних артерій ускладнює відновлення населених пунктів та значно знижує якість життя людей.



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