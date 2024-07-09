Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Ключі до дитячих сердець: Наталя Стоянова про те, як стати письменницею казок в Україні (Спецпроєкт)

09 липня 2024, 15:30

Ключі до дитячих сердець: Наталя Стоянова про те, як стати письменницею казок в Україні (Спецпроєкт)

Наталя Стоянова Наталя Стоянова

Наталя Стоянова — українська авторка дитячих казок та арт-терапевтка. Народилася на Львівщині, наразі проживає в Болгарії, де продовжує писати казки. Проте не творами єдиними, ще важливим направленням в роботі Наталя вважає арт-терапію: саме завдяки таким сесіям діти активізують свої творчі ресурси. Метод психотерапії допоможе пережити внутрішні конфлікти, які турбують малечу.

Українські письменники завжди стояли на варті свободи та незламності, саме вони були тією рушійною силою творення вільної України. Їхня творчість пробуджувала насамперед захищати історію, культуру та традиції, які з давніх давен створювали наші предки. Україна переживає складний етап, сьогодні і на передовій, і в кожній родині звучить українське слово, і зараз не тільки про мову, а про збереження нашого ДНК, відродження та формування національної ідентичності.

На книжкових полицях можна побачити велику кількість казок, адже дитяча література чинить значний вплив на розвиток юного покоління, допомагаючи у формуванні особистості. На думку української письменниці Наталі Стоянової, читання казок та малювання допомагають дітям розкритися та зрозуміти деякі життєві ситуації.

Авторка розповіла щемливу історію про маленьку дівчинку з Харкова, яка через стрес перестала розмовляти. Тоді Наталя дала їй лист паперу, дівчинка мовчки малювала різноманітні ілюстрації, згодом їй вдалося заговорити. Надважливо допомогти дитині проявитися та завжди бути поруч.

У творчому доробку авторки є три казки: «Найкраща прикмета», «Народжена в лютому» і «Легенди лісу».

У січні 2022 року Наталя презентувала книжку-листівку з елементами розмальовки «Найкраща прикмета». В книзі можна прочитати історію про найвідомішого сажотруса Мукачева Берті-бачі. Окрім того, діти можуть уявити себе в ролі художника та розмалювати ілюстрації.

Серія оповідань «Народжена в лютому» була написана під час повномасштабного вторгнення. Наталя в книзі веде діалог з підлітком, розповідаючи правду про війну.

Нещодавно світ побачив книгу «Легенди лісу». Її унікальність полягає в тому, що діти з проєкту Art-book стали її співавторами, так як створили ілюстрації до книги. Сама авторка зазначає, що «Легенди лісу» засновані на реальних подіях та присвячені власним дітям — сину Тому та донькам — Анжеліні і Діані.

Наразі Наталя працює над новою казкою, головними героями є — золота рибка та дракон.

Життя Наталі схоже на сюжет пригодницького роману, хоча казковість в ньому точно є. Письменниця народилася в селі Нове Місто Львівської області, проте не залишилася на малій батьківщині. Довгий час подорожувала світом, повномасштабну війну зустріла в Україні, а за декілька тижнів переїхала до Болгарії, де живе і нині.

Мотивацією продовжувати жити своє єдине життя послужила не тільки любов до творчості, але і діти, які є ідейними натхненниками Наталі. Саме вони першими слухали чарівні казки з уст мами, вбирали в себе різні образи та вчилися розвивати свою фантазію. Крім того, діти є прототипами усіх героїв в її творах. 

Кожна людина дорожить певними особливими віхами в своєму житті — навчання, народження дітей, улюблена робота…Останнє допомагає визначитися в соціумі та знайти своє призначення. Наталя віднайшла свою місію, і навіть повномасштабне вторгнення не змусило її зупинитися писати. «Оберіть собі роботу до душі і вам не доведеться працювати жодного дня у своєму житті» - саме так радив китайський мудрець Конфуцій. По такому принципу живе і Наталя, хоча раніше неодноразово чула від близьких докори, бо те, чим вона займається нібито несерйозно.

Але вона не зрадила своєї мрії. Перебуваючи далеко від дому її книгами почали цікавитися не тільки українці, але і болгари. Нещодавно Наталя отримала запит від Люксембургу, Польщі та Чехії; наразі розглядається можливість презентації її книг. Українці по всьому світу потребують бути дотичними до української літератури, а письменники, своєю чергою, зроблять все для того, щоб українське слово звучало по всьому світу.

Матеріал розміщено на правах реклами

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
13:57
В армії РФ заявили, що викопали тунель під Торецьком для виходу в тил ЗСУ
12:59
Під окупованим Мелітополем автомобіль потрапив під потяг: загинуло п'ятеро людей
12:20
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
11:56
Російські війська на 1 кілометр просунулися до важливої траси Покровськ — Костянтинівка на Донеччині
10:58
Окупований Донецьк вранці потрапив під обстріл: пошкоджені житлові будинки
23:25
СБУ повідомила про підозру «ректору» так званого Луганського аграрного університету
23:08
Головне за день: Удари по Києву, Кривому Розі та Покровську. Влучання в «Охматдит»
21:30
В окупованому Донецьку у багатьох районах міста зникло світло: що відомо
17:12
Вдень 8 липня під російський обстріл потрапила Костянтинівка
16:29
У Кривому Розі 9 липня оголосили днем жалоби
12:59
Попередньо, у Краматорську внаслідок ранкової атаки росіян ніхто не постраждав
11:58
У Покровську Донецької області щонайменше троє загиблих внаслідок ранкового обстрілу
23:00
Головне за день: У Росії помер брат радника глави ОП. Бої за Торецьк тривають
10:40
На окупованій Донеччині розвідники знищили станцію та центр логістики росіян
23:29
Головне за день: Обстріли Українська. Зміни у графіках відключення світла
10:35
Війська РФ просунулися на Торецькому та Очеретинському напрямках — DeepState
23:42
Головне за день: Орбан із «мирною місією» у Москві. Удар по сільраді в Комарі
22:46
Російського військового, який зачитав на камеру звернення до керівництва, відправили «на підвал для відмовників» у Зайцевому
21:17
Холерний вібріон знайшли в Маріуполі, який вигляд має туристичний сезон у розграбованій Кирилівці — дайджест новин з окупації ►
20:15
«ДНР» заявила про 15 поранених жителів унаслідок обстрілів
усі новини
17:26
Дрони ГУР та СБУ атакували військовий аеродром в Астраханській області РФ: під удар міг потрапити і полігон
16:58
В «Укренерго» пояснили, що означає «відключення світла за кількома чергами»
16:52
Український безпілотник вдарив по електропідстанції в Курській області РФ: там виникла пожежа
16:15
РФ зруйнувала 100-річний храм УПЦ у Покровському районі
16:13
ЗСУ з HIMARS вдарили по бєлгородському МВС: пробито дах будівлі та пошкоджено понад 50 машин
15:10
Російські війська вдарили по Краматорську: під обстріл потрапив житловий район, є поранені
14:01
В Україні 9 липня змінили обсяг відключень світла
13:57
В армії РФ заявили, що викопали тунель під Торецьком для виходу в тил ЗСУ
12:59
Під окупованим Мелітополем автомобіль потрапив під потяг: загинуло п'ятеро людей
12:58
Україна уклала угоду з ЄС щодо фінансової допомоги на понад 5 млрд євро
12:32
Окупанти щодня обстрілюють Часів Яр: скільки людей залишається в місті
12:20
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
11:59
Армія РФ влучила в житловий будинок у селищі під Краматорськом: спалахнула пожежа
11:56
Російські війська на 1 кілометр просунулися до важливої траси Покровськ — Костянтинівка на Донеччині
11:35
В Україні 38 загиблих та 190 поранених через ракетну атаку окупантів — Зеленський
10:59
Поліція перевіряє інформацію про доставку до дитячої лікарні «Охматдит» отруєної води
10:58
Окупований Донецьк вранці потрапив під обстріл: пошкоджені житлові будинки
10:41
Росіяни обстріляли три райони Донецької області: Філашкін розповів про наслідки
10:17
Деяким категоріям українців скасують плату за газ у Донецькій, Сумській та Харківській областях
09:59
Росіяни вдарили по підприємству у Мирнограді
усі новини
ВІДЕО
Наслідки атаки дронів ГУР та СБУ на Астраханську область РФ. Фото: кадр із відео Дрони ГУР та СБУ атакували військовий аеродром в Астраханській області РФ: під удар міг потрапити і полігон
09 липня, 17:26
Пожежа на атакованій БПЛА електропідстанції у місті Суджа. Фото: особиста сторінка тво губернатора Курської області РФ Олексія Смирнова Український безпілотник вдарив по електропідстанції в Курській області РФ: там виникла пожежа
09 липня, 16:52
В армії РФ кажуть, що викопали тунель на Торецькому напрямку. Фото: соцмережі В армії РФ заявили, що викопали тунель під Торецьком для виходу в тил ЗСУ
09 липня, 13:57
Внаслідок атаки дронів на нафтобазі у Волгоградській області РФ почалася сильна пожежа. Фото: V1.RU Безпілотники масовано атакували Бєлгородську, Ростовську, Волгоградську та Воронезьку області РФ: є загиблі, виникли пожежі
09 липня, 07:51
Знищений російський танк під час спроби прориву окупантами оборони ЗСУ на Курахівському напрямку. Фото: кадр із відео Українські десантники не дали росіянам прорвати оборону на Курахівському напрямку: бійці ЗСУ показали відео
08 липня, 21:57
РФ атакувала Покровськ Фото: Вадим Філашкін Росіяни обстріляли Покровськ з РСЗВ «Смерч»: троє загиблих та двоє поранених
08 липня, 16:59
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір