«Допомагатори» Пушиліна: ким оточив себе голова «ДНР»

Наприкінці 2024 року окупаційна адміністрація «ДНР» ухвалила безліч кадрових рішень. Щоправда, більшість чиновників залишилися на своїх же посадах, просто їх перевели в нові управління, які тепер офіційно підпорядковуються Росії. Раніше вони презентували себе як «республіканські». Деяких спочатку звільнили і того ж дня перепризначили на ту саму посаду.



Гостра потреба у кваліфікованих фахівцях — бич будь-якого окупованого міста з 2014 року. Щоправда, бути фахівцем високого рівня недостатньо в умовах, коли місто доводиться контролювати силою. Важливу роль відіграє відданість режиму.



Наприкінці 2024 року голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін призначив або перепризначив щонайменше 30 осіб. Багато з них — його радники і помічники. Про них ми і спробували дізнатися в цьому матеріалі.

Радники з Росії «наглядають» за Пушиліним?

На відповідальні посади, де ухвалюють реальні рішення і керують, Кремль давно, не соромлячись, призначає росіян. Вони контролюють місцевих — за задумом відданих — чиновників. А ті зі свого боку керують вчителями, лікарями, комунальниками, електриками тощо.



З 2022 року Росія активно шукає кадри як на нових окупованих територіях, так і на захоплених з 2014 року. Для цього навіть оголосили кадрові конкурси «Лідери відродження». Їхньою метою заявлено «формування кадрового резерву управлінців». Іншими словами — перевірка на відданість російському режиму і навчання.

Її специфіка — облаштування рекреаційних зон на захопленому Азовському узбережжі. А ось крадіжкою виловленої риби і перевезенням такого самого краденого металу через порт Маріуполя займатимуться вже інші люди — серйозніші чином і, найімовірніше, з російською пропискою. Наприклад, окупаційна влада максимально експлуатує Маріуполь, його порт і прилеглі захоплені території для вивезення в Росію розпиляних на метал заводів.

«Після окупації міста, вони вивезли вціліле обладнання, установки і навіть музейні експонати, продовжують вивозити український метал і зерно. Все їде в Росію, яка це використовує для своїх економічних потреб», — розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Так, до актів мародерства причетні й керівники «Мінпромторгу ДНР». Ними зараз займаються московські слідчі. Вони встановили, що гендиректор підприємства «Втормет» та «інші особи», діючи навмисне, організованою групою за попередньою змовою і користуючись тим, що на окупованій території тривають бойові дії, вилучили майно заводу «Азовелектросталь» у Маріуполі на суму щонайменше 518 млн руб. Згодом воно було реалізовано через «Втормет» як металолом, а виторгувані гроші учасники афери поділили між собою.

Але повернемося до нових і перепризначених кадрів Пушиліна.

У глави «ДНР» багато радників і помічників. Не про всіх можна знайти інформацію у відкритих джерелах. Серед тих, про яких щось відомо, є і росіяни.

У грудні одним із радників Пушиліна став 31-річний росіянин Станіслав Дзасохов. У минулому він був заступником губернатора Смоленської області РФ. Там він опікувався питаннями молодіжної політики, патріотичного виховання, фізкультури і спорту, зайнятості населення. До нового призначення неодноразово відвідував захоплені території з «гумдопомогою».

Дзасохов народився в Москві. Там же здобув вищу юридичну освіту. Партійний діяч — член путінської партії «Единая Россия».

Радник Михайло Кушаков приїхав до Донецька з невизнаного Придністров'я у 2015 році. Обіймав посаду «міністра освіти ДНР» із 2018 року. Його завданням було привести місцеві освітні програми до російських. Потім влітку 2022 року його місце зайняла росіянка Ольга Колударова. Однак Кушаков — росіянин. Молдова — не його рідна країна. За даними СБУ, з Росії до Придністровського регіону він приїхав 2002 року, де «працював у сфері освіти».

За твердженням СБУ, Кушаков є кадровим офіцером російських спецслужб. Він має російський паспорт і є офіцером РФ. У 2021 році мав звання підполковника запасу органів державної безпеки Росії.



Ще одна радниця Пушиліна — 44-річна росіянка Яна Чаусова. До грудня 2018 року очолювала «департамент аудиту апарату глави ДНР». До лютого 2022 року була «в.о. міністра фінансів ДНР».

Уродженка Курська. За професією бухгалтер. У 2012 балотувалася в депутати міської ради міста Курчатов у Курській області, але не пройшла реєстрацію.



Радник Пушиліна Євген Поплавський — особливо цікавий персонаж. Російський генерал, який якийсь час жив в Україні, має статус заступника командувача військами Центрального військового округу збройних сил РФ.

Як зазначили в СБУ, Поплавський брав безпосередню участь у плануванні та організації російського військового вторгнення 24 лютого 2022 року в Україну. Підпорядковані Поплавському підрозділи причетні до воєнних злочинів проти мирного населення. Він віддавав накази катувати і викрадати українців. Наприклад, у квітні 2022 року знущався з родини, яка відмовилася надати доступ до своїх складських приміщень для потреб окупантів.



Перебуває в розшуку. За скоєне йому загрожує від 8 до 12 років в'язниці.

Кому з донецьких випала «честь» допомагати Пушиліну

Наступний радник Пушиліна — Федір Лешенок. В апараті окупаційної адміністрації працює давно. Керував «відділом захисту конституційних прав громадян Державно-правового управління глави ДНР», а 2019 року очолив «комісію з питань помилування».



Лешенок — донеччанин. Займався адвокатською діяльністю з 2003 року. До російського вторгнення в Україну був керуючим партнером, адвокатом компанії «Кашпоров і партнери».



Став помічником Пушиліна замість Олексія Зіброва, який, до слова, теж — ретельно відібраний кадр. Щоправда, він виграв в іншому відкритому кадровому конкурсі — «Опора ДНР».



Ще один помічник Пушиліна — старший син нині мертвого «першого глави ДНР» Олександра Захарченка. Сергій Захарченко — донецький комуніст. Коли його батька підірвали в донецькому кафе, йому було 18 років. Тепер же він, крім іншого, «перший секретар комсомольської організації ДНР», член КПРФ.

Наступний помічник Пушиліна — Єгор Соболєв. Працював головним спеціалістом інформаційно-методичного відділення СБУ в Донецькій області. Звільнений через службову невідповідність. Українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом зради Соболєва.

За даними СБУ, Соболєв причетний до нападів на культові споруди України. Спецслужба встановила, що під керівництвом Соболєва на церкви в Україні готували напади в період, коли країна отримала томос про автокефалію і створення Православної церкви.



Денис Пушилін узяв у радники й родичку — свою тітку, яка перебуває в лавах управлінців «ДНР» із 2014 року, тобто стільки ж, скільки і її племінник. Так, у 2014 році Олена Нікітіна стала «міністром інформації та масових комунікацій ДНР». Деякі прихильники «ДНР» приписують їй підривну діяльність щодо колишнього «спікера парламенту ДНР» Андрія Пургіна. Нібито під її керівництвом місцеві ЗМІ майже нічого не писали про Пургіна, а ось випускник «школи МММ» Денис Пушилін, який подає надії, був популярний у російській і донецькій пресі вже тоді. Тож уже через рік Пургін залишився не при справах.



Олена Нікітіна з перших днів заснування «адміністрації ДНР» позначила цензуру, брехню і пропаганду як три стовпи, на яких побудували і стоїть донині інформаційне поле окупованого Донецька. Було встановлено тотальний контроль угруповання над усіма ЗМІ, які хочуть працювати в Донецьку. Неугодних відфільтрували цькуванням і переслідуваннями.

Ще одна рідна душа в оточенні Пушиліна — помічниця Вікторія Талакіна.

Українські ЗМІ називають її коханкою глави «ДНР», яка 2018 року нібито народила йому сина. Це з'ясувалося під час подання Талакіною документів на отримання російського паспорта, писав у 2019 році блогер Дмитро Тимчук.

Сина звуть Талакін Євген Денисович. Офіційно у Пушиліна три дочки від законного шлюбу.

Талакіна активно підтримує «ДНР» з 2014 року. Була прессекретаркою Пушиліна, коли той ще очолював «народну раду ДНР» і паралельно був учасником переговорів у Мінську.

Точна кількість радників і помічників Пушиліна невідома. По суті, на ці «посади» Пушилін може заховати будь-яку людину, яку забажали або схвалили московські куратори. Наприклад, та ж Нікітіна — офіційно радник глави «ДНР» з інформаційної політики. Уже не «міністр інформації», а такий собі «смотрящий» за «міністром». І таких «смотрящих» за різними сферами має бути багато — частина з них — росіяни, частина — місцеві.



Тим часом із Москви до Донецька продовжують прибувати нові люди, яких призначають «міністрами» і начальниками різних управлінь «ДНР». Про них ми теж напишемо.