Без води на лінії фронту: як працює перша фільтраційна система у Дружківці

Керівниця організації «Алекс 21»

Через бойові дії доступ до води, а тим більше питної став проблемою для багатьох жителів Донецької області. Ситуація стала ще гіршою після нещодавніх обстрілів водної інфраструктури в регіоні. З кінця минулого року вода у кранах стала досить рідкісним явищем. Її немає кілька днів, а то й тижнів. Щоб допомогти людям, міжнародні компанії запустили у Дружківці фільтраційну систему за проєктом WaterFront.

«Сьогодні команда "Алекс 21" запускає нашу першу систему фільтрації за проектом WaterFront. Тут громада пробурила свердловину, її тут не було, кілька місяців тому. За нашим договором вони бурять свердловини під кожну систему. Також тут прокладено доріжку, щоб люди могли зручно підходити. І ось тут наша чудова система. Натискається дуже просто, одна кнопка і йде потік чистої питної води. Також ми відкрили доступом до технічної воді, т.к. кожна система має злив. Цим зливом користуватись теж потрібно тому, що людям потрібна різна вода, не тільки питна. Тому тут можна набрати технічну, а тут другий кран для чистої питної води, щоб було зручніше набирати у великі бочки», — каже керівник організації «Алекс 21» Ліза Олегов.

Разом зі своєю міжнародною командою жінка встановлює системи питної води у прифронтових громадах України. Сама Ліза із Литви.

«Куди б ми не їхали, усі громади, усі міста, усі області по лінії фронту страждали від цієї проблеми, що просто немає води. Десь взагалі немає води, але всі не мають питної води. І ми тоді вирішили, як організація, зосередитися на ось цій проблемі і почати проект. Проект, який вже буде не просто точково допомагати, а реально закрити… Хоча спробувати закрити потребу всіх цих областей з питною водою», — каже жінка.

У 2022 році, коли Ліза зі своєю командою вперше опинилася в Миколаївській області, вона побачила, якої жахливої якості надходить вода до людей. Саме тоді зародилася ідея про водні установки.

«Вода, яка йшла з крана, була огидною. Досі так. Вона пекла, тобто. якщо є якісь подряпини на тілі, це боляче. І вона була підозрілого кольору, то коричнева, то червона. Це був перший раз, коли мій напарник Річард сказав, що нам потрібно щось зробити з цією проблемою», — згадує Ліза.

Зараз на рахунку команди «Алекс 21» — 17 встановлених систем. Сім із них — на Донеччині. Роботу однієї з них уже встигли оцінити мешканці Дружківки. Якістю води люди задоволені.

«Цю я використовую чітко лише для приготування їжі та випити чай-каву. Ось закип'ятиш і вода чиста. Коли почалася війна, чай закип'ятиш і зверху жирна плівка плаває. Що це за вода? Вона була не очищена мабуть. А ця добре очищається», — поділилася мешканка Дружківки Алла.

Вона, як і багато інших мешканців Донецької області, гостро відчула потребу у питній воді після нещодавніх обстрілів водної інфраструктури у регіоні. З кінця минулого року вода у кранах стала досить рідкісним явищем. Її немає кілька днів, а то й тижнів.



Жінка каже: часто чує від людей, що вони їдуть до ЦНАПу, де встановлено цю систему, чи не з усіх куточків міста. Сама ж мешкає неподалік і щодня поповнює запас питної води.

«У мене вдома є заготовлена вода у пляшках. Хоча у нас на подвір'ї є скринька, куди привозять технічну воду. Але мені важко її носити», — додала Алла.

Установка, якою скористалася жінка, дозволяє видавати місцевому населенню до 500 літрів води за годину. Виготовляє такі системи київська компанія Wise Water.

«Такі системи є за кордоном, але, по-перше, вони вдвічі дорожчі. І, по-друге, хто їх встановлюватиме та обслуговуватиме? А тут місцеві хлопці, які готові на все, не боялися нікуди виїжджати і готові думати про різні нові варіанти — як встановлювати, якщо ситуація взагалі буде сумною. Тобто. немає приміщення, немає нічого», — пояснила Ліза.

Поки є можливість, обладнання встановлюють у приміщеннях, захищених від можливих обстрілів.

«Наша установка у Дружківці встановлена у безпечному місці. У нас несучі конструкції в будівлі мають дуже велику товщину і це підвальне приміщення. І, в принципі, наша система захищена від зовнішньої дії з боку РФ», — розповів інженер «Алекс 21» Денис.

Він родом із Донецької області. Це друга фільтрувальна система, яку він установив у Дружківці.

«У нас є накопичувальна ємність технічної води. Технічна вода подається зі свердловини. У ємності вода контролюється автоматикою. Після цього вода через автоматичну станцію подається в установку», — показує Денис, як вода проходить через кілька рівнів фільтрації.

Ця нова установка також працює в автономному режимі та здатна видавати на 500 л води більше, ніж та, що з'явилася раніше у ЦНАПі. За тим, як вона функціонує, фахівці стежать видалено.

З цієї ємності вода подається на регенерацію, після регенерації вона додатково насичується мінералами, проходить через систему ультрафіолету. Це вбиває шкідливі бактерії та подається на видачу», — пояснив інженер.

Представниця компанії Enfold та ECOS Ясмін Урбані своєю чергою розповіла, як відбувається тестування станції.

«Разом з ENEA Gmbh ми успішно пожертвували одну систему, яка зараз встановлена і яку зараз протестуємо», — розповіла жінка.



Ясмін зі Швейцарії познайомилася з командою Алекс 21 в одному з ресторанів Харкова. Дівчина була вражена роботою волонтерів і запропонувала провести в Цюріху захід, присвячений проєкту «Waterfront». Там міжнародні компанії «Енфолд», «Ікос» та «Еніа» у спільному партнерстві для підтримки українців профінансували пілотний проєкт у Дружківці.

«Коли ми побачили, що першу систему з пілотного проекту було дуже успішно впроваджено, звичайно, ми хочемо продовжувати робити свій внесок у проект. Ми зробимо все можливе, щоб і надалі підтримувати весь проект, тому що ми зміцнюємо віру у системи Waterfront», — розповіла Ясмін Урбані.

Оскільки бойові дії не припиняються і доступ людей до питної води на Донеччині залишається ключовою проблемою, ці компанії планують продовжувати надавати всю необхідну допомогу.