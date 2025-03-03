Від партнерства до ультиматуму. Що означає охолодження відносин США та України

Коли Володимир Зеленський залишав Овальний кабінет раніше запланованого часу, спостерігачам стало зрозуміло: ми присутні при історичному моменті, що змінює траєкторію всього українського протистояння. Візит, задуманий як міст до нової адміністрації Трампа, перетворився на символ розлому між двома країнами. У цьому аналізі ми розглянемо глибинні причини цього дипломатичного фіаско, його наслідки для української стратегії та можливі сценарії розвитку ситуації в найближчі місяці.
За зовнішнім боком візиту, натягнутими посмішками для камер і дипломатичними формулюваннями, розгортався справжній геополітичний шаховий поєдинок. Трамп, відомий своїм транзакційним підходом до міжнародних відносин, фактично вибудував класичну пастку вибору: «підпиши угоду на моїх умовах або піди з порожніми руками». У цій партії українська сторона опинилася в положенні цугцвангу, коли будь-який хід тільки погіршує позицію.
Драматизм ситуації посилив відкритий обмін репліками між Зеленським і віцепрезидентом Джей Ді Венсом, відомим скептичним ставленням до масштабної підтримки України. Цей момент став публічним проявом глибинного конфлікту двох принципово різних поглядів на майбутнє американо-українських відносин.
У центрі цієї дипломатичної драми опинилися дві яскраві, але діаметрально протилежні особистості. Акторське минуле Зеленського, яке колись допомагало йому створити образ харизматичного лідера-борця, цього разу зіграло з ним злий жарт. Емоційність і орієнтація на публічний ефект - якості, що блискуче працювали для мобілізації міжнародної підтримки на ранніх етапах конфлікту, — виявилися згубними за столом тонких дипломатичних маневрів. Як влучно зауважив Говард Гарднер, професор психології лідерства з Гарварду, «лідери, які блискуче впоралися з кризовою мобілізацією, часто зазнають фіаско під час переходу до фази стратегічного компромісу, що потребує зовсім іншого набору якостей».
На американському боці столу сиділа людина з принципово іншим світоглядом. Дональд Трамп, з його транзакційним підходом до міжнародних відносин, розглядає підтримку України виключно через призму відчутних вигод для США. На відміну від попередніх адміністрацій, де геополітичні міркування домінували над прагматикою, Трамп не приховує готовності до радикальних рішень, якщо вони відповідають його баченню американських інтересів — навіть якщо це означає кардинальний перегляд десятиліттями усталених альянсів.
Корінь проблеми, однак, лежить глибше за особистісні чинники. Аналізуючи причини провалу візиту, не можна обмежитися емоційною реакцією Зеленського на жорстку позицію американців. Справжня трагедія криється у фундаментальному нерозумінні українською стороною масштабу трансформації американської зовнішньої політики.
Останні три роки Київ існував у реальності, де Україна сприймалася як форпост західних цінностей, а її боротьба — як екзистенційно важлива для всього демократичного світу. Цей наратив, створений після перших місяців конфлікту, породив переконаність у безумовності західної допомоги. Українське керівництво твердо вірить: будь-яке припинення вогню без надійних міжнародних гарантій безпеки перетвориться лише на перепочинок перед новим, ще більш жорстоким витком протистояння.
Ілюстрація ШІ
Однак за останній рік, особливо після перемоги Трампа, набирає силу альтернативна концепція. Нова адміністрація оцінює підтримку України через призму конкретних вигод для Америки, а не абстрактних геополітичних концепцій. Примітно, що навіть до приходу Трампа до влади в американському суспільстві зростали сумніви в доцільності продовження масштабної підтримки. Згідно з опитуванням Pew Research Center від середини 2024 року, частка американців, які вважають, що США надають Україні «занадто багато» допомоги, зросла до 31% порівняно з 7% у березні 2022 року.
Новий американський підхід виходить із визнання обмеженості ресурсів і зростаючої «втоми» від конфлікту серед західних суспільств. У Вашингтоні посилюються побоювання щодо ескалації та можливості переростання регіонального конфлікту в глобальне протистояння. Для адміністрації Трампа економічні інтереси США та внутрішньополітичні міркування не менш важливі, ніж геополітичні концепції.
Експерти розходяться в оцінці далекоглядності цього підходу. Частина аналітиків, включно з колишнім радником з національної безпеки Джоном Болтоном, попереджають про стратегічний прорахунок і «ефект доміно» для інших американських союзників. Інші, як-от Елбрідж Колбі, колишній заступник міністра оборони зі стратегії, наголошують на необхідності сконцентрувати ресурси на стримуванні Китаю та більш вибірковому підході до європейської безпеки.
Зеленський же опинився в класичній позиційній пастці власного успіху. Упродовж усього конфлікту він цілеспрямовано створював образ безкомпромісного лідера, який відкидає будь-які варіанти врегулювання без повного відновлення територіальної цілісності України та надійних гарантій безпеки. Ця стратегія працювала бездоганно в умовах майже одностайної підтримки Заходу і потоку ресурсів для продовження опору. Однак у зміненій міжнародній обстановці і з новою адміністрацією у Вашингтоні ця жорсткість позиції все менше відповідає реальним можливостям країни.
Драматичний розрив між амбіціями і реальністю, що проявився під час вашингтонських переговорів, запускає ланцюгову реакцію наслідків для України, масштаб яких складно переоцінити. Країна, яка вклала всі свої ресурси в стратегію, засновану на безумовній західній підтримці, тепер стоїть перед необхідністю фундаментального перегляду свого курсу в трьох критичних вимірах.
Аналіз поточної динаміки дає змогу виділити чотири ймовірні сценарії розвитку подій.
Візит Зеленського до Вашингтона являє собою не просто дипломатичний інцидент, а символічну точку трансформації відносин. Колишня модель американсько-українського партнерства вичерпала себе, що вимагає фундаментального переосмислення стратегії Києва в умовах зміненої міжнародної кон'юнктури.
Найважливіше питання: чи можуть європейські союзники реально замінити США в підтримці України? Тверезий аналіз показує, що за всього бажання — ні. Європа стикається із системними обмеженнями, що роблять повну заміну американської підтримки неможливою. Додаткова складність у тому, що ЄС є неоднорідним блоком із різними позиціями щодо українського питання.
Проте розлад у відносинах зі США не означає повної міжнародної ізоляції. Парадоксальним чином, демонстративна жорсткість позиції Зеленського може стимулювати певну «мобілізацію» європейських союзників. Європа, занепокоєна перспективою американського відсторонення від українського конфлікту, може активізувати власні зусилля — як з безпекових міркувань, так і для збереження свого геополітичного впливу. Лідери Франції, Німеччини та Великої Британії вже демонструють ознаки зростаючої самостійності в питаннях європейської безпеки.
Перед українським керівництвом тепер стоїть вибір історичного масштабу. Перший шлях — продовжувати наполягати на максималістській позиції, роблячи ставку на часткову європейську підтримку і внутрішню мобілізацію. Другий - визнати нову реальність у відносинах із Вашингтоном і почати пошук гнучкішої стратегії, що враховує обмежені можливості європейських партнерів. Історія знає чимало прикладів, коли країни, що опинилися в складних геополітичних обставинах, знаходили нестандартні шляхи до забезпечення своїх інтересів, балансуючи між різними центрами сили. Фінляндія, Австрія, країни Південно-Східної Азії в різні періоди демонстрували здатність до стратегічної гнучкості, зберігаючи при цьому національний суверенітет.
Старе китайське прислів'я говорить: «Коли дме сильний вітер, одні будують стіни, інші — вітряки». Україна сьогодні опинилася в епіцентрі геополітичного шторму. Питання в тому, чи зможе вона перетворити руйнівну енергію цього шторму на ресурс для стратегічного оновлення, чи залишиться заручницею інерції стратегії, що вже не працює. Візит до Вашингтона показав, що час для ухвалення цього рішення стрімко спливає.
Точка зору автора може не збігатися з позицією редакції.
Автор: Дмитро Білик
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