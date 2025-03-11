Судові позови, побачення та Червоний Хрест: як шахраї обманюють людей на ТОТ та в Україні

Схеми шахраїв у Telegram. Фото: ШІ

Шахрайство — річ стабільна. У будь-якому суспільстві завжди знаходилися люди, які наживалися на довірі та необачності інших. З розвитком цифрових технологій змінилися і методи шахрайства. Від дій зловмисників однаково страждають як люди на підконтрольній території України, так і на тимчасово окупованих територіях. Адже в кризові моменти, зокрема під час війни, люди стають більш уразливими.



У цьому матеріалі «Новини Донбасу» розповідають про найпопулярніші схеми аферистів як на тимчасово окупованих територіях, так і в населених пунктах, підконтрольних Україні, щоб застерегти своїх читачів і убезпечити їх від потрапляння на гачок шахрайських схем.

Проголосуй за родича

Найперша і найпопулярніша схема — фішингові посилання. Уявіть: ви отримуєте повідомлення від когось зі своїх друзів або знайомих, словом, будь-кого, хто має ваш контакт у Telegram. Повідомлення може виглядати так: «Привіт, як справи? Підтримай мою двоюрідну сестру в голосуванні за найкращий малюнок.



Потенційна жертва з найкращих спонукань переходить за посиланням і... втрачає доступ до свого Telegram-акаунту. Далі все залежить від зловмисника. Найімовірніше, усім вашим контактам також прийде схоже повідомлення, на якому «погоріли» і ви. Або ж ваш акаунт змінить ім’я та аватарку і буде залучений до якоїсь ботоферми.

Ще гірше, якщо ім’я та фото профілю не змінять, і від вашого імені у великих спільнотах почнуть з’являтися коментарі, яких ви ніколи не писали.



Ще один вид афери по обидва боки лінії фронту — пропозиція подарунка Telegram Premium. Схема ідентична: людина натискає на посилання, а далі — прощавай, акаунт.

Судовий позов

Цей вид шахрайства нещодавно з’явився на окупованих територіях Луганської області. Виглядає він наступним чином: Жертві приходить повідомлення про те, що проти неї подано судовий позов, з вкладенням підозрілого файлу.

Розрахунок простий: людина лякається і з прискореним пульсом натискає на файл. Результат той самий, що і в попередньому випадку: можна попрощатися зі своїм акаунтом у Telegram. Найчастіше на цей вид шахрайства потрапляють літні люди.

Допомога від Червоного Хреста

Шахраї активні й на підконтрольній Києву території України. Кілька тижнів тому мережею поширювалися повідомлення про допомогу від Червоного Хреста. Начебто можна отримати виплату, якщо перейти за посиланням. Далі все як завжди.



Український офіс Червоного Хреста оперативно відреагував, випустивши офіційну заяву:



«У Telegram знову активно поширюється фейкова інформація про нібито виплати 6 300 грн від Українського Червоного Хреста. Шахраї використовують ботів для збору персональних даних і змушують підписуватися на сумнівні Telegram-канали. Будьте уважні — це шахрайство! Вся перевірена інформація про діяльність Українського Червоного Хреста доступна лише на офіційних ресурсах: сайті redcross.org.ua та офіційних акаунтах у соціальних мережах».



При цьому Червоний Хрест закликає скаржитися на подібні повідомлення на електронну адресу: [email protected].

Букет та валентинки

На День Святого Валентина в окупованому Донецьку активізувалися шахраї. Вони писали чоловікам із фейкових акаунтів повідомлення на кшталт «Коханий, де мій букет?». Якщо жертва «клювала», її втягували в діалог (у переписці або навіть у дзвінку), під час якого виманювали гроші нібито на квіти. Подібну схему зловмисники використовували і до 8 березня.

Оновлення персональних даних

Старий, але все ще дієвий метод шахрайства. Зловмисники телефонують жертві, представляються співробітниками банку і просять назвати персональні дані нібито для оновлення у базі. Насправді ці дані можуть бути використані для оформлення мікропозики. Ваші персональні дані за допомогою графічного редактора можуть опинитися на паспортному бланку, а далі отримання коштів з цією «копією паспорта» — лише питання техніки.



Зокрема, банк ПУМБ у своєму додатку повідомив користувачів, що шахраї придумали нову схему. Клієнтам банку телефонують і рекомендують встановити нову версію додатка та надати свої персональні дані. Фінансова установа наголошує, що її співробітники ніколи не закликають видаляти поточний додаток, а також радить зберігати логін і пароль у таємниці.

Якщо ж людина ще більш довірлива, у неї можуть випитати і дані банківської картки. Варто пам’ятати, що захисний CVV-код із трьох цифр не можна повідомляти нікому, навіть співробітникам банку чи силових структур. Тому ніколи не переходьте за підозрілими посиланнями та зателефонуйте на гарячу лінію банку, щоб переконатися, чи дійсно з вами контактували представники цього закладу.