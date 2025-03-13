Між драконом та ведмедем: роль України у китайській стратегії

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Уявіть канатоходця, що балансує між російсько-китайською «дружбою без меж» і багатомільярдними контрактами з Європою. Так виглядає Китай у геополітичній грі навколо російсько-української війни. Пекін не просто лавірує між сторонами конфлікту — він отримує стратегічні вигоди, уникаючи тавра «співучасника агресії».

Сьогодні, після понад трьох років, стає очевидно: у геополітичній партії, що розігралася, саме Китай, можливо, отримує максимальні вигоди, не зробивши жодного пострілу. Країна, яка проголосила «дружбу без меж» з Росією за три тижні до початку війни, майстерно уникає санкцій, підтримуючи Москву економічно, і одночасно продовжує торгувати з Європою, яка ці санкції ввела. Мистецтво балансування на геополітичному канаті досягло в китайській дипломатії небувалих висот.

Втім, така двоїстість — не аномалія, а закономірне продовження багатовекторної дипломатії Сі Цзіньпіна, що відображає глибинні інтереси Піднебесної у багатополярному світі, що формується. За фасадом дипломатичних заяв і обтічних формулювань приховується складна геополітична стратегія, над реалізацією якої працює весь китайський державний апарат — від дипломатів до торгових представників.

Чи може ця стратегія витримати випробування затяжною війною? Чи справді Китай здатний стати посередником у врегулюванні конфлікту? І як політика нової американської адміністрації змінить китайський підхід у геополітиці? Ці питання виходять далеко за межі миттєвих дипломатичних маневрів, зачіпаючи фундаментальні основи світового порядку, що формується.

Мистецтво стратегічної двозначності

Занурімося у хитросплетіння китайської дипломатії, яка все менше нагадує древнє мистецтво компромісу і все більше схожа на сучасну бізнес-стратегію, де головна мета — максимізація прибутку при мінімізації ризиків.

Китай рятує російську економіку, але робить це так майстерно, що уникає звинувачень у співучасті агресії. 2024 року двостороння торгівля досягла рекордних $245 млрд — на 57% більше, ніж до війни. Ці цифри промовистіші за будь-які заяви: китайські компоненти — від мікроелектроніки до автозапчастин — підтримують російську економіку в умовах санкцій.

«Ми не продаємо зброю жодній із сторін конфлікту», — регулярно наголошують китайські дипломати. Технічно, це правда. Але і те, що китайські товари подвійного призначення становлять переважну частину імпорту, критичного для російського військово-промислового комплексу. Західні аналітики стверджують, що близько 70% високотехнологічних компонентів, які використовуються у російському озброєнні проти України, мають китайське походження.

Що примітно, ця політика не обмежується лише Росією. Пекін послідовно вибудовує альтернативну систему міжнародних відносин, що включає антизахідно налаштовані режими — від Ірану до Північної Кореї. Через цю мережу Китай не лише просуває свої геополітичні інтереси, але й підриває західні санкції, створюючи паралельні механізми економічної взаємодії.

При цьому Китай віртуозно уникає прямих санкційних ризиків, діючи через мережу посередників і використовуючи механізми, які складно відстежуються західними регуляторами. Китай не переходить «червоні лінії», які могли б призвести до вторинних санкцій проти його фінансової системи або технологічних компаній, але максимально використовує «сірі зони».

Європейський вектор китайської політики

Економічний розвиток — основа легітимності КПК. Після криз, викликаних COVID-19 і проблемами в нерухомості, Пекін прагне стабілізувати зростання. Збереження доступу до ринків Європи — ключове завдання.

Торгівля з Євросоюзом у 2024 році склала $785,82 млрд — майже втричі більше, ніж із Росією. ЄС залишається найбільшим торговим партнером Китаю, критично важливим ринком збуту для китайських товарів та джерелом передових технологій.

Не дивно, що Пекін не бажає жертвувати цим ринком задля підтримки Москви. Але ситуація набагато складніша за простий економічний розрахунок. «Китай розглядає Європу не просто як ринок, а й як потенційну геополітичну противагу США», — зазначає Філіп Ле Корр із Гарвардської школи Кеннеді.

Втім, ця стратегія стикається зі зростаючими перешкодами. Європейський підхід до Китаю еволюціонує від наївного оптимізму до обережного прагматизму. Концепція «де-ріскінгу» — зниження критичної залежності від Китаю — стає центральним елементом європейської політики. А Єврокомісія ініціювала низку антидемпінгових розслідувань проти китайських виробників, включаючи гучну справу про субсидування електромобілів.

Тим не менш, китайське керівництво продовжує розглядати Європу як ключовий напрямок своєї зовнішньоекономічної стратегії, використовуючи розбіжності всередині ЄС і роблячи ставку на країни, більш відкриті для співпраці. Пекін розуміє, що інтереси Німеччини, Франції, Італії та країн Східної Європи не завжди збігаються, і вміло грає на цих відмінностях. Це пояснює, чому китайська дипломатія так наполегливо намагається розділити трансатлантичну єдність, вибудовуючи особливі відносини з окремими європейськими країнами.

Показові державні візити Сі Цзіньпіна до Європи. У травні 2024 року він відвідав не Брюссель — столицю загальноєвропейських інститутів, а Париж, Будапешт і Белград. Вибір не випадковий: Франція прагне до «стратегічної автономії» Європи, а Угорщина та Сербія відомі своїми особливими відносинами з Китаєм і менш критичною позицією щодо українського питання.



Цікаво порівняти ставлення Китаю до України та Європи. Хоча географічно Україна розташована в Європі, для китайської дипломатії це різні геополітичні сутності. Україна розглядається переважно в контексті пострадянського простору та російської сфери впливу, тоді як ЄС сприймається як самостійний глобальний гравець і потенційна противага США.

Китай та Україна

Всупереч поширеній думці, відносини між Китаєм та Україною мають тривалу історію. У 2011 році країни встановили стратегічне партнерство, а в 2013 році було підписано Договір про дружбу та співпрацю. Україна стала першою країною в Європі, яка підписала з Китаєм договір про стратегічне партнерство.

Але з початком повномасштабної війни політичний діалог тривалий час фактично був заморожений. Китай жодного разу не засудив російську агресію прямо, воліючи говорити про «кризу» замість «війни». Водночас, у квітні 2023 року відбулася телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським та лідером КНР Сі Цзіньпіном — першою з початку повномасштабного вторгнення.

Цікаво, що економічні відносини між країнами зберігаються. За даними української митної служби, Китай залишався найбільшим торговим партнером України 2024 року з товарообігом $14,4 млрд — зростання на 28,6% порівняно з 2023 роком. Український експорт до Китаю в основному представлений аграрною продукцією, особливо кукурудзою та олією.

Характерною є реакція китайського лідера на заклики президента України про сприяння відновленню справедливого миру.

«Діалог та переговори — єдиний життєздатний шлях вирішення української кризи. Ніхто не виграє від ядерної війни», — заявив Сі Цзіньпін, ретельно уникаючи згадки про російську агресію або територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах. З самого початку війни китайські дипломати наголошують на необхідності поваги територіальної цілісності всіх країн — формулювання, яке теоретично має на увазі підтримку України. Водночас Китай пояснює конфлікт «законними занепокоєннями безпеки всіх сторін» та «розширенням військових блоків» — наратив, практично ідентичний російському.

Ця двозначність не випадкова — вона дозволяє Пекіну зберігати відносини з усіма сторонами конфлікту. З Росією на рівні стратегічного партнерства проти гегемонії США, з Україною — на рівні економічного співробітництва, а з Європою — на рівні взаємовигідної торгівлі. Економічні відносини між Києвом і Пекіном, імовірно, збережуться, а після повного припинення конфлікту можуть суттєво розширитися. Китай завжди проявляв інтерес до українських сільськогосподарських ресурсів, технологічних активів і потенційної ролі України в ініціативі «Один пояс, один шлях». Ці інтереси нікуди не зникнуть, незалежно від результату війни. Для Сі Цзіньпіна відносини з Україною — не питання принципів чи цінностей, а практичний розрахунок вигод і ризиків.

Наочним прикладом цієї стратегії став китайський «мирний план», представлений у лютому 2023 року. Документ з 12 пунктів, настільки сформульованих, що кожна сторона могла інтерпретувати їх на свою користь, не містив конкретних механізмів реалізації або тимчасових рамок. Він був швидше дипломатичним жестом, покликаним продемонструвати миролюбність Китаю, особливо перед країнами Глобального Півдня, ніж реальною дорожньою картою світу .

Стратегія «конструктивної двозначності» дозволяє Китаю одночасно бути миротворцем та союзником Росії. Ці реальності співіснують, що допомагає Пекіну уникати незручних питань. Показово, що після публікації свого плану Китай не зробив значних дипломатичних зусиль щодо його просування, що підтверджує версію про іміджевий характер ініціативи.

Стратегічні інтереси Пекіна

Така поведінка Пекіна не є імпровізацією. Це частина довгострокової стратегії, спрямованої на досягнення статусу глобальної наддержави без прямої конфронтації з існуючим світовим гегемоном — США. Щоб по-справжньому зрозуміти китайську політику необхідно вийти за рамки сьогоденної тактики і поглянути на фундаментальні цілі Пекіна, викладені в основоположних документах — від Білої книги з національної оборони до звітів партійних з'їздів.

Китайська зовнішня політика — це не спринт, а марафон. Генрі Кісінджер, один з архітекторів американсько-китайського зближення у 1970-х роках зазначав: «Китайські лідери орієнтуються на довгострокові стратегії, засновані на історичних та культурних традиціях, на відміну від західних демократій, де політики часто обмежені виборчими циклами».

Для Сі Цзіньпіна та його команди російсько-український конфлікт — не просто регіональний конфлікт, а елемент більш масштабної геополітичної трансформації, яку Китай має намір використати у своїх довгострокових інтересах. «Велике відродження китайської нації» — не просто гасло, а комплексна стратегія, що сягає корінням в історичну пам'ять про «століття принижень» і спрямована на відновлення місця Китаю як глобального центру сили до 2049 року — символічної дати століття освіти КНР.

Протистояння Росії та Заходу створює для Китаю можливість підірвати американську гегемонію руками Москви і зміцнити позиції економічного партнера обох сторін конфлікту. Російсько-українська війна відволікає американські ресурси від Індо-Тихоокеанського регіону, де зосереджені основні геополітичні амбіції Китаю: Тайвань, Південно-Китайське море і технологічне суперництво зі США.

Однак існує й протилежний погляд. Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву вважає, що підтримка Сполученими Штатами України відіграє ключову роль у стримуванні Китаю. Він стверджує, що відмова США від допомоги Україні може підштовхнути Китай до агресії проти Тайваню та посилити пропаганду Пекіна про ненадійність США як партнера та союзника. При цьому затяжна війна несе суттєві ризики для китайської економіки — від перебоїв у постачанні сільськогосподарської продукції до можливого економічного хаосу чи ескалації, здатної призвести до поразки Росії та подальших політичних потрясінь у сусіда, з яким Китай має загальний кордон довжиною понад 4000 км.

Усі ці стратегічні інтереси формують химерну геометрію китайської політики — не лінійну, а багатовимірну, з різними підходами до різних аспектів конфлікту. Розуміння цієї багатовекторності дозволяє розшифрувати суперечливі сигнали, що виходять із Пекіна.

Трамп 2.0: нові виклики та можливості

Повернення Дональда Трампа до Білого дому стає, мабуть, найсерйознішим випробуванням для китайської стратегії. Перший президентський термін республіканця ознаменувався не просто загостренням, а фундаментальним переформатуванням американо-китайських відносин — від моделі «конструктивної взаємодії» до відкритого системного суперництва. Торговельна війна, розпочата у 2018 році, була лише видимою частиною цього зсуву. За нею ховався глибший процес — формування нової парадигми сприйняття Китаю як стратегічного конкурента в усіх вимірах: економічному, технологічному, військовому та ідеологічному.

З невичерпною енергією, характерною для свого управлінського стилю, новий-старий президент США вже майже два місяці методично демонтує елементи глобальної системи, вибудуваної десятиліттями американської дипломатії. Шокуючі для традиційних союзників тарифні ініціативи, перегляд оборонних зобов'язань, скорочення багатосторонніх програм — все це створює принципово нову геополітичну реальність, в якій Китаю доведеться переосмислити свою стратегію.

Ця трансформація відкриває перед Пекіном серйозні виклики та можливості. Доктрина «Америка насамперед» послаблює трансатлантичну єдність, що відповідає довгостроковим інтересам Китаю. Дональд Трамп вимагає від членів НАТО збільшити витрати на оборону, створюючи напруженість, яку китайська дипломатія вже використовує.

Адміністрація Трампа готує жорсткі заходи проти Китаю у торгівлі, інвестиціях, технологіях та науці. Це загрожує китайській економіці, яка все ще залежить від зовнішніх ринків. Тиск на юань може дестабілізувати фінансову систему Китаю, тому Народний банк активізував валютні інтервенції та посилив контроль за рухом капіталу.

Парадоксально, але ізоляціонізм Трампа може відкрити для Китаю нові можливості в Індо-Тихоокеанському регіоні. Його скептицизм до багатосторонніх альянсів викликав тривогу в Японії, Південній Кореї та Австралії. Можливе скорочення американської присутності дозволить Китаю заповнити вакуум, що утворився. Неоднозначні заяви про захист Тайваню викликали побоювання в Тайбеї та обережний оптимізм у Пекіні.

У цій складній геополітичній конфігурації російсько-український конфлікт набуває для Пекіна нового виміру. Трамп неодноразово критикував масштаби американської допомоги Україні і висловлював готовність до якнайшвидшого врегулювання шляхом переговорів. Після того, як американський президент почав тиснути на Зеленського з метою спонукати його до перемир'я — Україна погодилася з вимогою про негайне і повне припинення вогню. Для Китаю такий поворот створює двояку ситуацію. З одного боку, ослаблення західної підтримки України зміцнює позиції Росії — стратегічного партнера Пекіна. З іншого боку, швидке завершення конфлікту на умовах, близьких до російських, може суттєво змінити баланс сил у Євразії та створити нові ризики. Посилення Росії в результаті успішного розв'язання українського питання може зробити Москву менш залежною від Пекіна і більш самостійною в Центральній Азії — регіоні, критично важливому для китайської ініціативи «Один пояс, один шлях».

Таким чином, друге президентство Трампа кардинально змінює стратегічне середовище, в якому Китаю доведеться реалізовувати свої глобальні амбіції. Попередня модель, заснована на поступовому нарощуванні економічного впливу при збереженні стратегічної стриманості, стає все менш життєздатною. Пекіну доведеться адаптуватися до нової реальності, в якій економічні важелі будуть доповнюватися більш активною дипломатією і, можливо, більш рішучими кроками з формування альтернативних міжнародних інститутів і союзів.

Підсумки та перспективи

Китайська дипломатія нагадує древнє мистецтво цигун — уміння направляти енергію, не докладаючи видимих зусиль. Роки спостережень за геополітичним стилем Пекіна дозволяють зробити однозначний висновок: для Китаю немає постійних друзів або ворогів — є тільки постійні інтереси. Балансуючи між підтримкою Росії, збереженням економічних зв'язків з Європою і декларативною нейтральністю, Китай вибудовує паралельні зовнішньополітичні реальності, які дозволяють йому уникати як прямої конфронтації із Заходом, так і ослаблення стратегічного партнерства з Москвою. Політика «конструктивної двозначності» стала візитною карткою китайської дипломатії — мистецтвом говорити так, щоб кожен чув те, що хоче почути.

Для України в цій складній геополітичній грі критично важливо не плекати ілюзій щодо країни, яка уклала «дружбу без меж» з Росією. Економічне співробітництво не означає політичної солідарності, а миротворча риторика не трансформується в реальний тиск на агресора. Китай, як і будь-яка велика держава, керується передусім власними стратегічними інтересами, в яких відносини з Україною — лише один із багатьох факторів глобальної політики. Повернення Трампа до Білого дому лише додає нові невідомі в це й без того складне рівняння, потенційно прискорюючи процес формування нового світового порядку. Питання в тому, чи зуміє китайська стратегія адаптуватися до реальності, що стрімко змінюється, зберігши при цьому свою внутрішню логіку і послідовність.

«Мудра мавпа сидить на горі й спостерігає, як у долині б'ються два тигри». Ця давня китайська приказка, яку часто згадують у контексті геополітичних стратегій, дивовижно точно описує нинішній підхід Пекіна. Китай майстерно слідує цьому принципу, отримуючи вигоди з протистояння інших держав. Однак історія вчить: безперервне балансування на геополітичному канаті загрожує непередбачуваними наслідками. Рано чи пізно навіть найвправніший канатоходець змушений зробити вибір — на який бік стрибнути.

Автор: Дмитро Бєлік

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