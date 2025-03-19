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Токсичний простір: як Telegram-канали на окупованих територіях маніпулюють інформацією про обстріли

Новини Донбасу
19 березня 2025, 15:29

Токсичний простір: як Telegram-канали на окупованих територіях маніпулюють інформацією про обстріли

Ілюстративне зображення зроблено за допомогою ШІ Ілюстративне зображення зроблено за допомогою ШІ

10 березня голова Херсонської окупаційної адміністрації Володимир Сальдо у своєму телеграм-каналі опублікував допис, у якому звинуватив Збройні Сили України в ракетному ударі нібито по торгівельних рядах у населеному пункті Великі Копані. Сальдо стверджував, що внаслідок удару постраждало мирне населення.

Однак телеграм-канал Exilenova+ проаналізував відео, опубліковані Сальдо і дійшов висновку, що на місці події перебували російські військові, а не цивільні громадяни.

«До рук нашої редакції потрапив матеріал безпосередньо з місця подій після удару. На відео ми можемо спостерігати тих «мирних» солдатів жителів. Вони справді мирно собі лежать, перетворюючись на “добрих руських”. На фоні чути чоловічий голос: Скільки двісті загалом? Скільки триста? Дівчина-операторка дружньо вітається з солдатами, що проходять. На запитання: «Там живі є, ні?» відповідає «ні». Що натякає на більшу кількість ураженого особового складу противника, ніж ми можемо спостерігати. Чергову брехню дешевої російської пропаганди сьогодні було розвіяно», — йдеться у повідомленні розслідувачів.

Ми проаналізували ще ряд телеграм-каналів на тимчасово окупованій українській території і зафіксували велику кількість повідомлень зі звинуваченнями України в умисному нападі на мирне населення та цивільну інфраструктуру. У публікаціях на багатьох каналах і в різних регіонах стверджується, що українські війська нібито обстрілювали дитячі садки, працівників гуманітарних організацій і цивільних осіб, які намагалися виїхати.

Дитячий садок в Кам'янці-Дніпровській

Виявлено щонайменше 5 постів, у яких стверджується, що українські безпілотники нібито «нанесли удар по діючому дитсадку» в Кам’янці-Дніпровській Василівського району Запорізької області. У звітах автори постів намагаються сфабрикувати «докази» того, що Україна націлена на дітей та цивільну інфраструктуру.

На знімку, ймовірно, саме той дитячий садок: видно вибиті вікна, а в повідомленнях зазначають, що дітей на той момент там не було. Дивно чому. Дата зйомки 7 березня. Це була п’ятниця. За вікном ясна погода, день, а не вечір. Дивно, що в такий час у нібито дитсадку, що функціонує зовсім нікого не було. Очікувано, що жодних доказів удару представники окупаційної адміністрації не надали, а про експертизи взагалі не згадували.

Заяви про масові поховання в Харківській області

В іншому дописі стверджується, що в Куп'янському районі виявлено три масових поховання з тілами 17 мирних жителів, серед яких є дитина. При цьому на фото опублікованих в постах немає ознак поховання — ні на одному фото немає ні могил, ні ям.

Одне з тіл очевидно обгоріле і виглядає так, наче людина загинула під час обстрілу, або пожежі. Пропагандисти при цьому стверджують, що українські сили нібито жорстоко страчували мирних жителів за відмову евакуюватися.

Важливо також зазначити, що заяви росіян з'явилися буквально на наступний день після того, як співзасновник аналітичного проєкту Deepstate Руслан Микула в етері «Суспільного» заявив, що у населених пунктах Дворічна та Фиголівка на Куп’янському напрямку російська армія проводить зачистку. Заява Микули вийшла 4 березня. А пропаганда запустила свою кампанію по Дворічній 5 березня.

Повідомлення про вбивство росіянами цивільних у Дворічній при цьому з'явилися ще раніше. 28 січня пресслужба поліції Харківської області повідомила, що кілька днів тому у селищі Дворічна Куп’янського району російські військовослужбовці вбили цивільного. Уточнюється, що робили вони це при свідках. Так, 45-річний чоловік та дві жінки 60 та 58 років змогли вийти з окупованої території Дворічанської громади та прийшли до села Кутьківка Куп’янського району, де розповіли про подію правоохоронцям.

Дворічна з 2023 року постійно перебуває під обстрілами РФ, при чому росіяни бʼють з різних видів зброї. Жорстокі бої перед захопленням точилися в районі населеного пункту досить довго. Місцева влада повідомляла в січні 2025 що селище майже знищене. Про його перехід під свій контроль армія РФ заявила ще 28 січня. Чого так довго чекали окупанти, щоб розвернути інформаційну кампанію націлену на дискредитацію ЗСУ — не ясно. Чиї тіла безапеляційно продемонстрували росіяни у своїх постах зі звинуваченнями, та яким чином загинули ці люди — невідомо.

Заяви про напади на цивільних осіб та гуманітарних волонтерів

Щоб стало остаточно зрозуміло, що все це  має ознаки організованої масової кампанії, ось ще кілька прикладів.

Ось пост в якому описується, як українські сили навмисно «цілять по цивільних», які намагаються втекти з окупованих територій. Повідомлення зображує Росію як єдину силу, яка захищає мирне населення від дій України.

В іншому дописі стверджується, що український безпілотник націлився на російського водія автобуса, який перевозив двох волонтерів з гуманітарною допомогою. У звіті стверджується, що Україна навмисно «саботує гуманітарні зусилля» та «вбиває волонтерів».

В одному з відео, опублікованому Avdeevka.ru, стверджується, що українські сили «цілять по цивільних» у Кураховому. 

В іншому відео стверджується, що українські збройні сили «закладають вибухівку в товари першої потреби, такі як продукти», щоб завдати шкоди мирним жителям.

В окремій публікації йдеться про те, що українські сили нібито використовують замасковані вибухові пастки для «навмисного ураження мирних жителів».

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