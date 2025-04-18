Нові квартири та авто: скільки заробляють голови військових адміністрацій у Донецькій області

До 31 березня українські держслужбовці, зокрема голови військових адміністрацій, повинні були подати до Національного агентства з протидії корупції свої декларації про доходи. Скільки заробляють голови ВА в Донецькій області, у тому числі окупованих міст, що змінилося в їхніх деклараціях у 2024 році — «Новини Донбасу» порівняли документи голів військових адміністрацій. Що ми там знайшли — читайте у статті.

Глава Краматорської ВА: нерухомості поменшало

Російська армія контролює понад 60% Донецької області. Проте навіть у захоплених населених пунктах де-юре продовжують діяти військові адміністрації, а їхні голови одержують зарплату з бюджету. Мова тут про ті міста та села, які були окуповані після початку повномасштабного вторгнення, де у 2020 році відбулися місцеві вибори. У частині населених пунктів міський голова пізніше почав виконувати роль голови військової адміністрації. У частині чиновників призначили указами президента. Отже, до першої категорії належить міський голова Краматорська Олександр Гончаренко, який виконує роль голови військової адміністрації. У 2024 році він заробив понад один мільйон триста тисяч гривень — тобто, приблизно по сто тисяч на місяць.



Нерухомості у родини Гончаренка минулого року поменшало. У 2023 році на його дружину Христину було записано квартиру площею 90 квадратних метрів — в якому населеному пункті, в декларації не вказано, а також будинок із двома земельними ділянками у селі Діброва Лиманської громади. З торішньої декларації це майно зникло. Причому доходи від продажу будь-якої нерухомості не вказані. Можливо, будинок у Діброві міг згоріти — восени там вирували пожежі. Щоб уточнити цю інформацію, «Новини Донбасу» надіслали запит до Краматорської військової адміністрації.



До того ж це не єдині втрати у родини Гончаренка. І у 2022-му, і у 2023 роках у деклараціях голови ВА було зазначено нежитлове приміщення у Краматорську, а також квартира та паркомісце у Донецьку. Все це належало знову ж таки Христині Гончаренко. У минулорічній декларації цієї нерухомості немає.



Родина Олександра Гончаренка продовжує займатись аграрним бізнесом. Голова Краматорської військової адміністрації орендує сім земельних ділянок у Ясногорівської сільради та Краматорської міськради у селі Ясногірка. Він володіє фермерським господарством «Ясногорівське», права на яке передано матері Олександра Гончаренка Ніні.



На рахунках у банках у Олександра Гончаренка близько 80 тисяч гривень та близько 5 тисяч євро. 4 млн 280 тисяч гривень голова Краматорської ВА зберігає готівкою. У 2023 році суми на рахунках були меншими: 52 тисячі 650 гривень та 1636 євро.

Глава Слов'янської ВА: найменша зарплата

Голова військової адміністрації Слов'янська Вадим Лях порівняно з іншими головами ВА заробляє набагато менше. Загальна сума минулого року 296 тисяч 307 гривень — тобто, приблизно по 25 тисяч на місяць. У 2023 році вона була вдвічі більша — 621 тисяча 615 гривень. З нерухомості у родини Ляха будинок та дві земельні ділянки у Слов'янську. У 2024 році Вадим Лях отримав право на користування квартирою у Краматорську, яка перебуває у спільній власності дружини та дочки Вадима Ляха, а також батьків його дружини Олександра та Олени Вишневських. Цікаво, що 33% житла записано на молодшу дочку Вадима Ляха Анастасію, якій улітку виповниться три роки.



У родини Вадима Ляха, як і раніше, два автомобілі марки VOLVO, але торік його дружина Катерина почала займатися підприємницькою діяльністю. В результаті вона заробила понад 1 млн 800 тисяч гривень. Крім того, 30 тисяч доларів Вадим Лях зберігає готівкою, а його дружина 50 тисяч євро та 41 тисячу 500 доларів.

Глава Добропільської ВА: нова квартира

Голова Добропільської військової адміністрації Андрій Бондаренко заробляє в середньому по сто тисяч гривень на місяць — 2024 року його загальна зарплата 1 млн 209 тисяч 536 гривень. У власності дружини Андрія Бондаренка Марини квартира у Донецьку. Але жила вона разом із сином безкоштовно у квартирі в Дніпрі. Сам голова ВА за квартиру в Добропіллі, судячи з декларації, теж не платить — живе у ній безкоштовно. Своїх авто сім'я не має — Андрій Бондаренко знову-таки безоплатно користується Ауді Q7 2018 року випуску.



Крім зарплати, у голови Добропільської ВА у 2024 році з'явилося нове джерело доходу — понад 60 тисяч гривень пенсії. А ще 12 грудня 2024 року родина Бондаренків отримала від Міністерства у справах ветеранів понад 2,5 млн. гривень компенсації для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Можливо, це пов'язано з тим, що у 2014 році Бондаренко брав участь у антитерористичній операції, але вже у 2016 році він подавав декларацію як працівник податкової поліції Донецької області. У політику Бондаренко прийшов у 2020 році. З моменту початку повномасштабного вторгнення у військах не служив. Г



рошові активи сім'ї Андрія та Марини Бондаренків чималі і їх би явно вистачило на купівлю нерухомості: 87 тисяч доларів та 51 тисяча євро готівкою — сума в євро, до речі, порівняно з 2023 роком збільшилася майже вдвічі. За 2,5 млн. гривень, отримані від Мінветеранів, сім'я голови Добропільської ВА 25 лютого 2025 року купила квартиру в Дніпрі площею 46 квадратних метрів.

Глава Святогірської ВА: нова квартира у Сваляві

Голова Святогірської військової адміністрації Володимир Рибалкін також купив квартиру у 2024 році. 19 жовтня 1 млн. 77 тисяч гривень він заплатив за житло площею 70 квадратних метрів у Сваляві Закарпатської області. Судячи з даних із декларації, 600 тисяч гривень Рибалкін зайняв 15 жовтня у Максима Коротуна. Це український дзюдоїст, який зараз займається сімейним бізнесом, — перекваліфікувався на керівника машинобудівного заводу у Краматорську. Цікаво, що стільки ж, 600 тисяч гривень, Коротун 2024 року віддав Володимиру Рибалкіну.



Зарплата Рибалкіна минулого року — понад мільйон двісті гривень. Дружина голови Святогірської ВА, зважаючи на дані у декларації, не працює. Її дохід у 2024 році — 10 тисяч гривень допомоги для ВПО. З нерухомості, крім купленої квартири, у Рибалкіних частина будинку та земельної ділянки у Святогірську, земля в селі Шандриголово та в селі Тетянівка.

Глава Дружківської ВА: доходи у старому статусі

Андрія Панкова призначили головою Дружківської ВА наприкінці лютого цього року. До цього він очолював Краматорську районну державну адміністрацію. Свою декларацію він подав через шість днів після нового призначення. Тому зарплату в ній вказано за стару посаду. У 2024 році Панков заробив понад 2 мільйони гривень — більше 160 тисяч на місяць. Ще близько 218 тисяч Андрію Панкову виплатили розрахункові при звільненні. Дружина голови Дружківської ВА Галина працює у благодійній організації «Лікарі без кордонів», у 2024 році вона також приєдналася до команди «Project HOPE» — міжнародної неурядової гуманітарної організації.



Загалом за минулий рік прибутки Галини Панкової становили близько мільйона гривень. У родини Панкова є три земельні ділянки, квартира, два гаражі та житловий будинок площею 333 квадратні метри у Краматорську. У власності дружини Андрія Панкова Галини також є квартира в Донецьку. Їздить Андрій Панков на автомобілі BMW X5. Жодних активів в Україні сім'я Панкова, згідно з декларацією, не має.

Глава Сіверської ВА: декларацію не подав

Декларації голови Сіверської ВА Олексія Воробйова на сайті НАЗК немає. При цьому подав свій звіт міський голова Сіверська Андрій Черняєв, який у 2020 році виграв вибори від партії «Опозиційний блок — За життя».



2024 року його зарплата у Сіверській міськраді — 150 тисяч 228 гривень за весь рік. Торік дружина Черняєва Олена продала авто ВАЗ 2109 та у травні купила автомобіль марки HONDA ACCORD. Вона працює в Навчально-науковому професійно-педагогічному інституті Української інженерно-педагогічної академії, а також ще у кількох навчальних закладах, серед яких Харківський національний університет імені В.М. Каразіна. Загалом за рік Олена Черняєва заробила приблизно 500 тисяч гривень.

Глава Покровська: живе на зарплату 170 тисяч на рік

Міський голова Мирнограда Олександр Брикалов також отримує зарплату. У 2024 році загальна сума склала 172 тисячі 552 гривні. Вся задекларована нерухомість сім'ї знаходиться у Мирнограді. Дружина Олександра Брикалова Ірина працює у лікарні у Дніпрі, де отримала 305 тисяч гривень за рік. І Олександр, і його дружина Ірина також мають статус ВПО. Вони одержують виплати як переселенці. Минулого року ця сума становила 44 тисячі гривень.



А обов'язки голови військової адміністрації Мирнограда виконує Юрій Третяк. У сім'ї дві квартири у Мирнограді, але з жовтня 2024 року в.о. голови ВА безкоштовно користується житлом у Павлограді. Також із нового: 1 жовтня дружина Третьяка Наталія купила авто марки FORD KUGA за 620 тисяч гривень. У 2024 року у неї з'явилися цінні папери — військові облігації, але кількість та номінальну вартість Юрій Третяк у декларації не вказав. Щодо доходів, то зарплата голови Мирноградської ВА у 2024 році склала 944 тисячі гривень — близько 80 тисяч гривень на місяць.



Дружина Юрія Третьяка, окрім основного місця роботи — комунального підприємства «Служба єдиного замовника» Мирноградської міськради, займається підприємницькою діяльністю. Працює у страховій київській фірмі «Євролайф Україна ЛТД». У сукупності 2024 року Наталія Третьяк заробила понад п'ятсот тисяч гривень. Щодо грошових активів, то їх у родини Третьяка побільшало порівняно з 2023 роком. Це 22 тисячі євро, понад 22 тисячі доларів і близько 200 тисяч гривень.

Глава Мирноградської ВА: нове авто

Міський голова Мирнограда Олександр Брикалов також отримує зарплату. У 2024 році загальна сума склала 172 тисячі 552 гривні. Вся задекларована нерухомість сім'ї знаходиться у Мирнограді. Дружина Олександра Брикалова Ірина працює у лікарні у Дніпрі, де отримала 305 тисяч гривень за рік. І Олександр, і його дружина Ірина також мають статус ВПО. Вони одержують виплати як переселенці. Минулого року ця сума становила 44 тисячі гривень.



А обов'язки голови військової адміністрації Мирнограда виконує Юрій Третяк. У сім'ї дві квартири у Мирнограді, але з жовтня 2024 року в.о. голови ВА безкоштовно користується житлом у Павлограді. Також із нового: 1 жовтня дружина Третьяка Наталія купила авто марки FORD KUGA за 620 тисяч гривень. У 2024 року у неї з'явилися цінні папери — військові облігації, але кількість та номінальну вартість Юрій Третяк у декларації не вказав. Щодо доходів, то зарплата голови Мирноградської ВА у 2024 році склала 944 тисячі гривень — близько 80 тисяч гривень на місяць.



Дружина Юрія Третьяка, окрім основного місця роботи — комунального підприємства «Служба єдиного замовника» Мирноградської міськради, займається підприємницькою діяльністю. Працює у страховій київській фірмі «Євролайф Україна ЛТД». У сукупності 2024 року Наталія Третьяк заробила понад п'ятсот тисяч гривень. Щодо грошових активів, то їх у родини Третьяка побільшало порівняно з 2023 роком. Це 22 тисячі євро, понад 22 тисячі доларів і близько 200 тисяч гривень.

Глава Часівярської ВА: ні нерухомості, ні авто

Декларація голови Часівярської військової адміністрації Сергія Чауса виглядає як документ, який він не встиг заповнити. У сім'ї немає ні нерухомості, ні автомобілів. Зарплата Чауса у 2024 році — 1 млн 465 тис 520 гривень — у середньому понад 120 тисяч на місяць. Його дружина Олена працювала у відділі освіти Часівярської міськради, за що отримала близько 87 тисяч гривень, а також 30 тисяч як ВПО. Минулого року у Сергія Чауса з’явилися грошові активи. Це сім тисяч доларів готівкою.

Глава Бахмутської ВА: мільйони у банках

Бахмут окупований з травня 2023 року. Попри це голова військової адміністрації Олексій Рева стабільно отримує зарплату. Причому чималеньку. У 2024 році вона становила понад 1 млн 400 тисяч гривень. Крім того, йому виплачують пенсію — понад 200 тисяч за рік. У родини Реви задекларовано будинок, три земельні ділянки та гараж у Бахмуті. Також у декларації-2024 у Олексія Реви з'явився житловий будинок та земельна ділянка у селі Обухівка Дніпропетровської області. Їх орендує дружина Реви Світлана. У її власності також є авто Mercedes Benz, яким голова Бахмутської ВА користується безкоштовно.



Сам Олексій Рева володіє зброєю — рушницею та карабіном. Дружина Олексія Реви Світлана минулого року отримала 180 тисяч гривень від компанії «Виробничо-комерційне підприємство Деми». Цікаво, що роком раніше ця сума була понад мільйон гривень. Цю фірму майже 30 років тому заснував Дмитро Рева. Це син голови бахмутської ВА — колишній народний депутат, у різні часи член Партії регіонів та «Опозиційного блоку». Його компанія займається орендою автомобілів та перевезенням пасажирів автобусами. Крім іншого, у родини Реви чималі фінансові активи. Це понад 9 мільйонів гривень, 15 тисяч доларів та 5 тисяч євро.

Курахівська ВА: нові грошові активи

У голови Курахівської військової адміністрації Романа Падуна протягом року не змінилося практично нічого. Хіба що його зарплата стала вищою майже на 500 тисяч гривень. 2024 року Падун заробив понад 1 млн 734 тис гривень. Крім того, додалися у голови ВА грошові активи — 250 тисяч гривень готівкою, яких не було у декларації-2023. У власності родини Романа Падуна дачний будиночок, будинок радгоспу та земельна ділянка у Щуровому, а також ще одна ділянка тут же в оренді. Автомобілів сім'я не має.



«Новини Донбасу» планували переглянути декларації голів військових адміністрацій й інших міст, але документи голови Вугледарської ВА Сергія Новікова, Соледарської ВА Сергія Гошка, Волноваської ВА Івана Лубинця, Авдіївської ВА Віталія Барабаша, Костянтинівської ВА Сергія Горбунова, Торецької ВА Василя Чинчика, а також голів Маріуполя в базі Нацагентства із запобігання корупції ми не знайшли. Нагадаємо, ще 2023 року НАЗК вилучило із загального доступу всі декларації міського голови Маріуполя Вадима Бойченка на підставі норми законодавства — він є членом сім'ї військовослужбовця.