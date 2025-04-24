Україна вже у травні може оголосити дефолт: як це вплине на кишеню кожного громадянина

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Україна не змогла домовитися про відстрочку виплат за держборгом у розмірі $2,6 мільярда. Якщо компромісу з інвесторами не знайдуть найближчим часом, вже у травні країна може оголосити дефолт. Про це повідомляє британське видання Financial Times.



Наприкінці травня Україні потрібно буде заплатити близько $600 мільйонів за спеціальними борговими зобов'язаннями — так званим ВВП-варрантам, які залежать від темпів економічного зростання. Якщо домовленостей з інвесторами не буде, уряд опиниться перед вибором: або заплатити, або оголосити дефолт.



У Мінфіні кажуть, що переговори ще продовжуються і розглядаються різні варіанти вирішення ситуації.



Водночас співрозмовники українського видання Економічна Правда у Міністерстві фінансів зазначають, що автори видання FT «драматизують», адже дефолт за варантами не призведе до автоматичного дефолту щодо решти зовнішнього боргу.



24 канал пише, що Україна запропонувала кредиторам два варіанти:

Повний обмін на суверенні облігації через повторне відкриття існуючих облігацій; Зміна умов випуску ВВП-варантів. Проте інвестори були готові реструктуризувати лише травневий платіж, вимагаючи понад 400 мільйонів доларів готівкою та конвертацію понад 200 мільйонів доларів у нові облігації.

Експерт-економіст Олексій Кущ на своїй сторінці у facebook, зазначає, що за прогнозами Міжнародного валютного фонду (МВФ), загальний обсяг державного боргу України у 2025 році вперше перевищить критичну позначку у 100% ВВП і досягне 110% ВВП.



«Ще 2022 року я писав, що протягом кількох років війни, якщо не вжити необхідних заходів, державний борг України досягне критичного рівня в 100% ВВП, і більша його частина — це буде зовнішній борг в іноземній валюті, а не внутрішній у гривні. Пам'ятаю, як на неформальній зустрічі з одним високопосадовцем я використав усе своє красномовство, щоб переконати його у простій істині: єдиний вихід для України — це системне списання та реструктуризація держборгу в рамках Паризького та Лондонського клубів кредиторів. Причому списання боргу на рівні не менше 50%. Для досягнення цієї мети ми маємо всі аргументи: війна як глобальний форс-мажор, окуповані території, мільйони біженців за кордоном та внутрішньо переміщених осіб. У відповідь я почув аргумент: ось війна скоро закінчиться, і тоді поговоримо із кредиторами — вони з нами надовго, ми не хочемо псувати з ними стосунки», — зазначає експерт.



Слід додати, що Україна вже кілька разів перебувала на межі дефолту — 1998 року, 2000-го, 2015-го та 2022-го. Але щоразу уряди знаходили варіанти як вийти із ситуації та домовлялися з кредиторами, міжнародними фінансовими установами та регуляторами.



Цього разу, на думку Олексія Куща, вікно можливостей закрилося, списали лише частину боргу, і це не врятувало Україну від критичного рівня заборгованості. За яким маячить або дефолт, або нова реструктуризація, але вже на більш жорстких умовах.

Що таке дефолт?

Оголошення дефолту країни — це ситуація, коли держава не може або відмовляється виконувати свої фінансові зобов'язання, насамперед із зовнішніх або внутрішніх боргів.



Існує кілька видів дефолту — залежно від того, хто не виконує зобов'язання, якого типу борг та у якій формі відбувається порушення умов договору.



Ось основні види саме для держав:

Дефолт із зовнішніх зобов'язань Дефолт із внутрішніх зобов'язань Технічний дефолт Дефолт через реструктуризацію боргу із втратами для кредиторів Повний (суверенний) дефолт

На Україну зараз може чекати технічний дефолт і дефолт за зовнішніми зобов'язаннями.

1. Технічний дефолт

Що це: формальне порушення умов боргового договору без прямої відмови сплачувати.

Як це може статися: якщо Україна не зможе вчасно реструктурувати ВВП-варранти чи інші зобов'язання, але поки що не оголошує повної відмови від виплат.

Наслідки:

Погіршення репутації на фінансових ринках

Зниження довіри з боку інвесторів.

Підвищення ставок за майбутніх запозичень.

Це може стати першим кроком до повноцінного дефолту, якщо домовленостей із кредиторами не буде досягнуто.

2. Дефолт із зовнішніх зобов'язань (фактичний)

Що це: офіційна заява або фактичне невиконання боргових виплат перед іноземними кредиторами (наприклад, $600 млн у травні 2025 року).

Як це може статися: якщо не буде нової угоди з інвесторами, а Україна не зможе чи не захоче здійснити платіж.

Наслідки:

Закриття доступу до ринків капіталу.

Можливе знецінення гривні.

Підвищення інфляції та соціальна напруга.

Тиск на переговори з МВФ та іншими донорами.



Це серйозний ризик, і він є реальним, якщо переговори в травні проваляться.

Що буде, якщо Україна оголосить дефолт? Що буде з гривнею при дефолті?

Для звичайних громадян це може мати такі наслідки:

Падіння національної валюти



Дефолт часто призводить до різкого знецінення гривні (або іншої нацвалюти), адже інвестори втрачають довіру до економіки країни. Це означає зростання цін на імпортні товари (паливо, ліки, техніка), що б'є по гаманцю пересічного споживача.



Ілона Сологуб, директорка із політико-економічних досліджень Київської школи економіки, зазначає: «Курс національної валюти починає падати, бо знижується приплив інвестицій. У той же час, деякі інвестори, які вкладали або збиралися вкладати в приватні компанії в цій країні, намагаються вивести свої дивіденди або відмовляються від інвестицій. Тобто, відбувається і зниження курсу валюти, і зниження економічного зростання».



Інфляція



Зростання цін може стати стрімким та неконтрольованим. Вартість продуктів, комунальних послуг, базових товарів може значно збільшитись.



Скорочення державних витрат



Держава може змушена скорочувати соціальні виплати, заморожувати пенсії, субсидії, зарплати бюджетникам.



Інфраструктурні проекти, ремонти, будівництво можуть бути зупинені.



Ілона Сологуб також зазначає: «Країна зменшує витрати, а це означає скорочення якихось соціальних чи інвестиційних програм держави».



Безробіття



Через кризу багато бізнесів можуть закриватися чи скорочувати штат.



Особливо вразливими стають експортозалежні та імпортозалежні підприємства.



Знецінення заощаджень



Якщо у вас є заощадження гривні - їх купівельна спроможність стрімко впаде. Банки можуть запровадити обмеження на зняття коштів або навіть збанкрутувати. Костянтин Денисов, кандидат економічних наук, у статті Гетьман.Медіа попереджає: "Головна небезпека дефолту - обвал валютного ринку, а за ним курс, як наслідок, банки можуть припиняти виконувати свої зобов'язання перед вкладниками".



Обмежений доступ до кредитів



Банки боятимуться видавати нові кредити, а ставки за вже виданими - можуть зрости. Бізнес не зможе залучати фінансування, споживчі кредити стануть дорогими чи недоступними.



Психологічна нестабільність



Люди починають масово скуповувати валюту, товари, продукти — це лише погіршує ситуацію. Поширюються паніка, недовіра до влади, зростає соціальна напруга.

Але:

Наслідки залежить від виду конкретного.

У деяких випадках дефолт стає болючим, але необхідним кроком до економічного оздоровлення.





Експерти сходяться на думці, що можливий дефолт, якщо він все-таки відбудеться, негативно вплине на громадян України, включаючи девальвацію гривні, інфляцію, проблеми з банками та заощадженнями, скорочення соціальних витрат, зниження інвестицій та економічного зростання, а також психологічний ефект та паніку.



Однак деякі фахівці вважають, що за правильного управління та підтримки міжнародних партнерів Україна може уникнути гірших сценаріїв.