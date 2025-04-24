Україна вже у травні може оголосити дефолт: як це вплине на кишеню кожного громадянина

Україна не змогла домовитися про відстрочку виплат за держборгом у розмірі $2,6 мільярда. Якщо компромісу з інвесторами не знайдуть найближчим часом, вже у травні країна може оголосити дефолт. Про це повідомляє британське видання Financial Times.
Наприкінці травня Україні потрібно буде заплатити близько $600 мільйонів за спеціальними борговими зобов'язаннями — так званим ВВП-варрантам, які залежать від темпів економічного зростання. Якщо домовленостей з інвесторами не буде, уряд опиниться перед вибором: або заплатити, або оголосити дефолт.
У Мінфіні кажуть, що переговори ще продовжуються і розглядаються різні варіанти вирішення ситуації.
Водночас співрозмовники українського видання Економічна Правда у Міністерстві фінансів зазначають, що автори видання FT «драматизують», адже дефолт за варантами не призведе до автоматичного дефолту щодо решти зовнішнього боргу.
24 канал пише, що Україна запропонувала кредиторам два варіанти:
Експерт-економіст Олексій Кущ на своїй сторінці у facebook, зазначає, що за прогнозами Міжнародного валютного фонду (МВФ), загальний обсяг державного боргу України у 2025 році вперше перевищить критичну позначку у 100% ВВП і досягне 110% ВВП.
«Ще 2022 року я писав, що протягом кількох років війни, якщо не вжити необхідних заходів, державний борг України досягне критичного рівня в 100% ВВП, і більша його частина — це буде зовнішній борг в іноземній валюті, а не внутрішній у гривні. Пам'ятаю, як на неформальній зустрічі з одним високопосадовцем я використав усе своє красномовство, щоб переконати його у простій істині: єдиний вихід для України — це системне списання та реструктуризація держборгу в рамках Паризького та Лондонського клубів кредиторів. Причому списання боргу на рівні не менше 50%. Для досягнення цієї мети ми маємо всі аргументи: війна як глобальний форс-мажор, окуповані території, мільйони біженців за кордоном та внутрішньо переміщених осіб. У відповідь я почув аргумент: ось війна скоро закінчиться, і тоді поговоримо із кредиторами — вони з нами надовго, ми не хочемо псувати з ними стосунки», — зазначає експерт.
Слід додати, що Україна вже кілька разів перебувала на межі дефолту — 1998 року, 2000-го, 2015-го та 2022-го. Але щоразу уряди знаходили варіанти як вийти із ситуації та домовлялися з кредиторами, міжнародними фінансовими установами та регуляторами.
Цього разу, на думку Олексія Куща, вікно можливостей закрилося, списали лише частину боргу, і це не врятувало Україну від критичного рівня заборгованості. За яким маячить або дефолт, або нова реструктуризація, але вже на більш жорстких умовах.
Оголошення дефолту країни — це ситуація, коли держава не може або відмовляється виконувати свої фінансові зобов'язання, насамперед із зовнішніх або внутрішніх боргів.
Існує кілька видів дефолту — залежно від того, хто не виконує зобов'язання, якого типу борг та у якій формі відбувається порушення умов договору.
Ось основні види саме для держав:
На Україну зараз може чекати технічний дефолт і дефолт за зовнішніми зобов'язаннями.
1. Технічний дефолт
Що це: формальне порушення умов боргового договору без прямої відмови сплачувати.
Як це може статися: якщо Україна не зможе вчасно реструктурувати ВВП-варранти чи інші зобов'язання, але поки що не оголошує повної відмови від виплат.
Наслідки:
2. Дефолт із зовнішніх зобов'язань (фактичний)
Що це: офіційна заява або фактичне невиконання боргових виплат перед іноземними кредиторами (наприклад, $600 млн у травні 2025 року).
Як це може статися: якщо не буде нової угоди з інвесторами, а Україна не зможе чи не захоче здійснити платіж.
Наслідки:
Це серйозний ризик, і він є реальним, якщо переговори в травні проваляться.
Для звичайних громадян це може мати такі наслідки:
Але:
Експерти сходяться на думці, що можливий дефолт, якщо він все-таки відбудеться, негативно вплине на громадян України, включаючи девальвацію гривні, інфляцію, проблеми з банками та заощадженнями, скорочення соціальних витрат, зниження інвестицій та економічного зростання, а також психологічний ефект та паніку.
Однак деякі фахівці вважають, що за правильного управління та підтримки міжнародних партнерів Україна може уникнути гірших сценаріїв.